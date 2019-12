Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Roxette-Sängerin Marie Fredriksson mit 61 Jahren gestorben

Die schwedische Sängerin Marie Fredriksson ist am Montag im Alter von 61 Jahren gestorben. Das teilte ihr Management am Dienstag mit. Bekannt war, dass Fredriksson an einem Hirntumor litt. Wie das Management erklärte, habe sie den 17 Jahre andauernden Kampf gegen den Krebs verloren. „Mit großer Bestürzung müssen wir mitteilen, dass Marie Fredriksson gestorben ist“, heißt es weiter.

Gemeinsam mit Per Gessle gründete Fredriksson im Jahr 1986 die Band Roxette. „Die Zeit geht so schnell vorbei“, wird er in dem Statement des Managements zitiert. „Danke Dir, Marie, danke für alles. Du warst eine hervorragende Musikerin, eine Stimmgewalt und eine bezaubernde Performerin.“

Sie seien mehr als 40 Jahre beste Freunde gewesen. „Ich bin stolz und glücklich und fühle mich geehrt, so viel deiner Zeit mit Dir verbracht zu haben“, heißt es weiter. Er sei in Gedanken bei ihrer Familie. „Die Dinge werden niemals sein wie zuvor.“

Zu den größten Hits des Pop-Duos gehörten Songs wie „Listen to Your Heart“ (1989), „It must have been Love“ (1990) und „Joyride“ (1991). Weltweit verkauften Roxette mehr als 75 Millionen Platten und zählen damit zu den erfolgreichsten Bands der 80er- und 90er-Jahre.

Roxette-Sängerin hatte Hirntumor

Marie Fredriksson und Per Gessle. Foto: Marco Prosch / Getty Images

Nach Angaben ihres Managements starb Fredriksson am Montagmorgen „nach einem 17 Jahre langen Kampf gegen den Krebs“. Im Jahr 2002 wurde bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert. Sie galt jedoch als geheilt. 2016 sagte die Band eine Welttournee aufgrund von Fredrikssons Gesundheitszustands ab.

Songs von Roxette:

„It Must Have Been Love“ aus dem Jahr 1986

„Listen to your Heart“ aus dem Jahr 1988

„Sleeping in My Car“ aus dem Jahr 1994

„Crash! Boom! Bang! aus dem Jahr 1994

Sie kündigte darüber hinaus an, dass ihr die Kraft für eine weitere Tournee fehle. „Alle schönen Dinge müssen einmal zu Ende gehen“, schrieb die Sängerin von Roxette damals auf Facebook, „und obwohl ich es liebe, auf der Bühne zu sein, unsere Fans zu treffen, habe ich nicht mehr die Kraft für das Tourleben.“ Fredriksson hinterlässt einen Ehemann und zwei Kinder. (bekö/jkali/küp)

