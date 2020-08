Saale-Orla-Kreis: Furcht vor Anstieg der Infektionszahlen

Aufgrund der Schuleinführungsfeiern an diesem Wochenende rechnet der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes mit neuen Covid-19-Infektionen ab Mitte der kommende Woche. Die jeweiligen Schulen haben zwar beim Fachdienst umfangreiche Infektionsschutzkonzepte eingereicht – teils mit hohem organisatorischen Aufwand. Um die Vorgaben zum Infektionsschutz einzuhalten, wird es je nach Schulgröße und Räumlichkeiten Feierstunden für die Schulanfänger oftmals in mehreren Durchgängen geben.

Laut Landratsamt haben Eltern jedoch zahlreiche größere Privatfeiern im Anschluss an den offiziellen Teil beim Landratsamt angezeigt. „Mit dem Ende der Schulferien werden aber auch zahlreiche Bürger aus dem Urlaub zurückkehren und dann an genau diesen Feiern teilnehmen“, heißt es weiter.

Verwandtschaft werde aus allen Teilen Deutschlands zu den Feiern anreisen. Torsten Bossert, Leiter des Fachdienstes Gesundheit, mahnt daher zur Umsicht und appelliert an alle Feiernden, sich an die gebotenen Infektionsschutzmaßnahmen zu halten. Es seien auch Kontrollen geplant. Auf neue Corona-Infektionen in Kindergärten und Schulen des Landkreis sei man aber vorbereitet. Die entsprechenden Konzepte über Maßnahmen an den Einrichtungen oder auch Schließungen seien bereits ausgearbeitet.