So alt sind im Schnitt Thüringer Väter bei Geburt ihres Kindes

Männer, die 2019 Vater eines Kindes wurden, sind in Thüringen im Durchschnitt etwas jünger gewesen als im Bundesdurchschnitt. Während die Zahl in Deutschland insgesamt bei 34,6 Jahren lag, war das Durchschnittsalter in Thüringen laut Statistischem Bundesamt 34,2. In Hamburg waren Väter von Neugeborenen 2019 im Schnitt am ältesten (35,4 Jahre). Am jüngsten waren sie in Sachsen-Anhalt mit 34,0.

Durchschnittliche Alter von Vätern bei Geburt deutlich gestiegen

Deutschlandweit ist das durchschnittliche Alter von Vätern bei der Geburt eines Kindes seit Beginn der 90er Jahre deutlich gestiegen. 1991 lag es noch bei 31, wie aus der Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervorgeht.

Auch die Mütter der 2019 geborenen Kinder waren bundesweit mit 31,5 Jahren im Durchschnitt 3,6 Jahre älter als die Mütter der Babys des Jahres 1991. Wie die Väter liegen auch die Mütter in Thüringen mit 30,9 Jahren unter dem Bundesdurchschnitt.

Für das Jahr 1991 gibt es keine Zahlen für die einzelnen Bundesländer. Laut Bundesamt waren Männer, die 1991 in Ostdeutschland Vater eines Kindes wurden, im Durchschnitt 28,8 Jahre alt (Mütter 25,2).