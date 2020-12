Tagsüber Maskenpflicht auf einigen Plätzen von Gera

Gera. Neue Allgemeinverfügung der Stadt Gera tritt am 4. Dezember in Kraft

Ab Freitag, dem 4. Dezember, tritt in Gera eine neue „Allgemeinverfügung zum Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen“ in Kraft, teilte die Stadtverwaltung mit. Diese regelt Verhaltensweisen zum Schutz der Bevölkerung entsprechend der aktuellen Lage, wobei die bundes- und thüringenweiten Regelungen ihre Geltung behalten. Corona-Blog: Klinikum Altenburger Land wegen Corona im Notbetrieb - Erneut über 500 Neuinfektionen an einem Tag

So besteht nun die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Betreten und Aufenthalt in den Bereichen Zentrale Umsteigestelle/Heinrichstraße sowie den Geraer Markt in der Zeit von 7 bis 21 Uhr, informiert die Stadt. Beide Bereiche sind durch Hinweisschilder vor Ort gekennzeichnet.

Darüber hinaus enthalten sind branchenspezifische Hinweise zum Hygieneschutzkonzept. Ein weiterer Paragraf verweist darauf, dass alle Quarantänevorschriften bereits ab mündlicher, fernmündlicher oder elektronisch übermittelter Anordnung von Quarantäne/Absonderung gelten, auch wenn noch keine schriftliche Benachrichtigung durch das Gesundheitsamt der Stadt Gera erfolgt ist.

Erkältung, Grippe oder Covid-19 – So unterscheiden sich die Symptome

Aktueller Bußgeld-Katalog: Welche Strafen drohen bei Corona-Verstößen in Thüringen

Mit der Allgemeinverfügung reagiert die Stadtverwaltung auf die hohen Corona-Infektionszahlen in Gera und kommt der Aufforderung nach erhöhten Schutzmaßnahmen nach. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis 20. Dezember. Oberbürgermeister Julian Vonarb appelliert: „Schwierige Wochen stehen uns bevor. Die Zahl der Menschen, die sich täglich neu mit dem Corona-Virus infizieren, ist leider auch in unserer Stadt zu hoch. Das Gesundheitsamt arbeitet unter größten Anstrengungen, um Kontakte nachzuverfolgen und Infektionsketten zu unterbrechen.

Die Ausweitung der Maskenpflicht ist eine Maßnahme, die dabei helfen kann, Ansteckungen zu vermeiden.“ Mit Stand Donnerstag gibt es 247 aktive Corona-Fälle in der Stadt. Im Vergleich zum Vortag wurden 21 Neuinfektionen registriert. Die Inzidenz liegt aktuell bei 149,3.

Allgemeinverfügung: https://unser.gera.de/corona/downloads/