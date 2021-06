Berlin. Deutschland-Trip statt Fernreise: Während der Pandemie hoffen viele zumindest auf Urlaub im Inland. Wo ist das möglich? Ein Überblick.

Die Corona-Zahlen sinken deutlich in Deutschland

Das macht die Urlaubsplanung im eigenen Land wieder einfacher

Lesen Sie hier die Corona-Regeln der Urlaubsländer und finden Sie heraus, wo Sie im Sommer trotz Corona Urlaub machen können

Die Sommerferien rücken in vielen Bundesländern näher, doch die möglichen Urlaubsziele sind im Pandemie-Jahr 2021 begrenzt. Für viele Länder gelten nach wie vor Reisewarnungen - ein Grund mehr, um auf deutsche Urlaubsziele auszuweichen.

Deutschland hat zwar viel zu bieten, doch an vielen Orten sind die Hotels und Ferienwohnungen noch geschlossen. In welchen Bundesländer bereits Lockerungen in Kraft getreten sind.

Bundes-Notbremse: Wo ist Urlaub in Deutschland aktuell möglich?

Seit Ende April befindet sich die Bundesrepublik in einem strikten Lockdown. Zu den aktuellen Maßnahmen zählen bundesweite nächtliche Ausgangsbeschränkungen sowie strengere Bestimmungen für Geschäfte, Schulen und Kindergärten. Private Kontakte bleiben ebenfalls eingeschränkt.

Diese Maßnahmen greifen dort, wo die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt. Die Notbremse bleibt so lange in Kraft, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen auf unter 100 sinkt. Mittlerweile liegen viele Landkreise und kreisfreie Städten in Deutschland unter diesem Wert.

Doch was bedeutet das für Tourismus im eigenen Land? Ein Überblick über die Vorgaben und Regeln für Ihren Urlaub in Deutschland.

Bayern: Neue Perspektive für Tourismus

In Bayern dürfen Hotels, Ferienwohnungen, Jugendherbergen und Campingplätze in Kreisen unter der Inzidenz 100 mit einem Hygienekonzept seit dem 21. Mai öffnen. Zudem gelten Lockerungen auch für Seilbahnen, die Fluss- und Seenschifffahrt, touristischen Bahn- und Busverkehr, Städte- und Gästeführungen im Freien sowie für die Außenbereiche von medizinischen Thermen. Voraussetzung ist ein maximal 24 Stunden alter negativer Corona-Test. Zudem benötigen alle Gäste jede weiteren 48 Stunden einen neuen Test.

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 darf wieder die Außengastronomie öffnen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzi­denz in Bayern insgesamt bei 57 (Stand 25. Mai).

Erste Öffnungsschritte in Niedersachsen

In Niedersachsen sind Tourismus und Gastronomie wieder vorsichtig geöffnet worden. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die Regelung des Bundeslandes, den Tourismus nach dem Corona-Lockdown zunächst nur für eigene Einwohner zu öffnen, außer Vollzug gesetzt.

Touristen von überall her können sich wieder für einen Urlaub in Niedersachsen einquartieren, entschied das Gericht in einem Eilbeschluss am 18. Mai. Geöffnet hat zudem die Außengastronomie, all dies kombiniert mit einer Testpflicht. Tagesausflüge sind uneingeschränkt möglich, auch für Einwohner anderer Bundesländer. Diese Landkreise und Städte in Niedersachsen liegen unter der Schwelle von 100. Lesen Sie auch: Digitaler Impfpass: Wie bekomme ich den neuen Impfausweis?

Sachsen: Lockerungen für Tourismusbranche geplant

Sachsen stellt angesichts sinkender Infektionszahlen weitere Lockerungen in Aussicht. Die Regeln für die neue Landesverordnung will Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am 26. Mai nach der Kabinettssitzung in Dresden vorstellen.

Die derzeit gültige Verordnung läuft zum 30. Mai aus. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte bereits angekündigt, dass bis Mitte Juni vor allem der Status quo erhalten werden soll, um dann mehr Freiheiten in den Bereichen Tourismus, Kultur und Sport zu ermöglichen.

Mecklenburg-Vorpommern: Gastronomie seit Pfingsten – Urlaub im Juni an der Ostsee

Besitzer von Ferienwohnungen dürfen ab dem 28. Mai wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Ab dem 4. Juni dürfen Touristen aus ganz Deutschland Urlaub machen, Tagesgäste können vom 11. Juni an wieder ins Land und an die Ostsee. Eine Belegungsquote ist nicht geplant. Ursprünglich sollte der Neustart im Tourismus erst Mitte Juni erfolgen.

Zudem sollen ab dem 1. Juni auch Kultureinrichtungen wie Museen wieder schrittweise Gäste empfangen können. Am 21. Juni sollen Kinos folgen.

Baden-Württemberg: Hotels und Pensionen dürfen wieder öffnen

Liegen die Corona-Zahlen fünf Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100, darf die Außen- und Innengastronomie in Baden-Württemberg zwischen 6.00 Uhr und 21.00 Uhr mit Hygieneauflagen und Testkonzepten wieder öffnen.

Seit dem 15. Mai dürfen Hotels und Pensionen in Land- und Stadtkreisen unter dieser Inzidenz wieder öffnen. Sie dürfen aber nur geimpfte, genesene oder getestete Gäste empfangen. Auch Ferienwohnungen dürfen wieder vermietet werden.

Berlin: Inzidenzen sind vielversprechend

Auch in Berlin geht es in Sachen Fallzahlen in die richtige Richtung. Seit dem 19. Mai dürfen Museen und Gedenkstätten wieder öffnen. Unter anderen sind touristische Angebote wie Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge im Freien wieder möglich.

Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis und ein vorab gebuchter Termin. Auch Kinos, Theater und Konzerthäuser dürfen Veranstaltungen unter freiem Himmel mit maximal 250 Personen anbieten. Seit dem 21. Mai dürfen Gaststätten ihre Außenbereiche öffnen - allerdings mit negativem Test oder vollständigem Impfschutz.

Corona: Mögliche Wege zum Impftermin Corona: Mögliche Wege zum Impftermin

Brandenburg: Öffnungen im Bereich Tourismus

Seit dem 21. Mai ist für zwei Haushalte das Übernachten in Ferienwohnungen, Ferienhäusern, auf Campingplätzen und auf Charterbooten mit eigenen Sanitäranlagen erlaubt, wenn die Zahl neuer Corona-Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche stabil unter 100 liegt sowie ein Hygienekonzept und Negativtests vorliegen.

Ob Camping-Fans noch Glück haben mit freien Plätzen? Nach Angaben des Verbands der Campingwirtschaft in Brandenburg waren alle Plätze zum verspäteten Saisonstart bereits ausgebucht. Hotels und Pensionen können noch nicht öffnen - gleiches gilt für Bäder und Thermen.

Auch interessant: Reisen in der Pandemie – Corona löst Wohnmobil-Boom aus

Seit Pfingst-Freitag dürfen in Brandeburg auch Cafés und Gaststätten draußen öffnen mit einem Hygienekonzept, mit vorherigem Termin und mit einem Kontaktnachweis. Für die Gäste gilt eine Testpflicht. Nur zwei Haushalte dürfen an einem Tisch sitzen. In Brandenburg ist die Notbremse derzeit außer Kraft gesetzt (Stand 25. Mai).

Thüringen: Neue Verordnung verspricht Lockerungen für Tourismusbranche

Auch in Thüringen kündigen sich Öffnungsschritte an. Bei stabilen Inzidenzwerten unter 100 sollen Außengastronomie und bestimmte Formen des Tourismus wieder möglich sein. Das geht aus der aktuell gültigen Corona-Verordnung der Landesregierung hervor.

Demnach dürfen künftig Campingplätze und Ferienhäuser gebucht werden, sofern die Inzidenz stabil unter 100 liegt, es ein Infektionsschutzkonzept gibt und die Kontaktnachverfolgung sichergestellt ist. Alle anderen touristischen Übernachtungen sollen allerdings vorerst verboten bleiben. Aktuell ist die Notbremse in fast ganz Thüringen noch in Kraft (Stand 25. Mai).

Bremen: Notbremse greift nicht mehr

Die Bundes-Notbremse greift seit dem 17. Mai nicht mehr in Bremen. Die Ausgangssperre ist somit gestoppt. Mit einem Termin darf wieder unter Einhaltung bestimmter Hygienemaßnahmen eingekauft werden. Auch Museen und Zoos können nach Terminvereinbarung besucht werden. Hotels, Ferienwohnungen und andere Unterkünfte können für touristische Übernachtungen öffnen.

Schleswig-Holstein lockert ebenfalls Coronabeschränkungen

Schleswig-Holstein geht ebenfalls weitere Öffnungsschritte im Tourismus und weiteren Bereichen. So dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete seit dem 17. Mai unter strengen Vorgaben landesweit Gaststätten auch in Innenräumen besuchen und in Beherbergungsbetrieben übernachten. Erleichterungen gibt es auch in den Bereichen Kita, Schule, Sport und Kultur.

Wer als Tourist im Norden übernachten will muss sich demnach alle drei Tage auf Corona testen lassen. Mit ihren Beschlüssen weitet die Landesregierung praktisch die für vier Modellregionen geltenden Regeln auf das gesamte Land aus.

In Hamburg wird gelockert

Die Inzidenz in Hamburg lag zuletzt stabil unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die Bundes-Notbremse wurde in der Hansestadt daher teilweise gelockert. Eine nächtliche Ausgangssperre gibt es nicht mehr. Auch Museen, Gedenkstätten, Ausstellungshäuser und Bibliotheken sind für den Publikumsverkehr geöffnet.

Theater, Konzerthäuser, Literaturhäuser und Kinos dürfen ab dem 28. Mai 2021 unter strengen Auflagen öffnen. Es dürfen sich maximal 5 Personen aus maximal zwei Haushalten ohne Abstand treffen Einzelhandelsgeschäfte dürfen unter bestimmten Voraussetzungen öffnen. Ferienwohnungen und Hotels sind für Privatreisende weiterhin geschlossen.

NRW: Corona-Lage ist langsam unter Kontrolle

In Nordrhein-Westfalen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 62 (Stand 25. Mai). Hotels und Pensionen dürfen für private Gäste bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 wieder öffnen. Sie können aber nur bis zu 60 Prozent ihrer Kapazitäten ausschöpfen. Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein.

Auch Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen öffnen. Bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 50 fallen die Kapazitätsbegrenzungen für Hotels weg. Bei unter 100 darf die Außengastronomie wieder geöffnet werden, sind es weniger als 50 Infizierte je 100.000 Einwohner, darf auch drinnen bedient werden. Zwischen den Tischen muss es in Innenräumen einen Mindestabstand von 1,50 Meter geben.

Rheinland-Pfalz plant kontaktarmen Urlaub

In Rheinland-Pfalz ist bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sogenannter "kontaktarmer Urlaub" in entsprechenden Regionen möglich. Übernachtungen sind demnach in Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen, in Ferienwohnungen und Hotels möglich. In letzteren aber auch nur wenn das Frühstück auf dem Zimmer serviert wird und dieses ein eigenes Bad hat.

Für Übernachtungen in Hotels ist laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zudem ein negativer Corona-Test bei der Anreise und danach alle 48 Stunden Voraussetzung. Die Notbremse ist in fast allen Landkreisen außer Kraft.

Sachsen-Anhalt macht Tourismusangebote wieder möglich

Die Landesregierung will nach Pfingsten weitere Öffnungen in Gebieten mit niedrigen Corona-Zahlen ermöglichen. Konkret will sie eine Spanne zwischen den Inzidenzwerten 50 und 100 festlegen, in der sich ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt über einen bestimmten Zeitraum bewegen muss, um weitere Öffnungen erlauben zu dürfen. Mit einem negativen Testergebnis sollen wieder Urlaub in Hotels und Restaurantbesuche im Innenbereich möglich werden.

Hessen: Erste Lockerungen

Für die Hessen in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit anhaltend niedrigen Corona-Zahlen gibt es seit dem 17. Mai wieder mehr Freiheiten. Voraussetzung für die Lockerungen im öffentlichen Leben ist, dass die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 sinkt.Die zweite Stufe des Öffnungsplans der Landesregierung greift, wenn die Inzidenz nach der Stufe 1 weitere 14 aufeinanderfolgende Tage unter 100 liegt oder sobald sie fünf aufeinanderfolgende Tage lang die Zahl 50 unterschreitet.

Für Tourismus gilt etwa bei der Stufe 1, dass die Außengastronomie mit Auflagen geöffnet wird. Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen und Campingplätze können ebenfalls unter Auflagen öffnen. Bei der Stufe 2 kann auch drinnen mit Auflagen geöffnet werden. Die Öffnung von Bars oder Gastronomie, Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen und Campingplätze ist ebenfalls unter Auflagen möglich.

(dpa/bk/jule/day)