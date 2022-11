Verdi kritisiert Bußgeldbescheide vom Gesundheitsamt Jena

Jena. Motzke: In keiner anderen mitteldeutschen Stadt wird – wie in Jena – kurz vor Ablauf der einrichtungsbezogenen Impfpflicht eine solche Maßnahme vollzogen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) kritisiert das Versenden der Bußgeldbescheide infolge der einrichtungsbezogenen Impfpflicht kurz vor deren Auslaufen.

„Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass die Stadt Jena einen Monat vor Ablauf der einrichtungsbezogenen Impflicht jetzt noch Bußgeldbescheide an Beschäftigte im Gesundheitswesen versendet. Das zeigt, dass wieder die Beschäftigten zur Kasse gebeten werden, die die Hauptlast der Corona Pandemie getragen haben“, sagt der zuständige Gewerkschaftssekretär für das Gesundheitswesen in Jena, Philipp Motzke. In keiner anderen mitteldeutschen Stadt vollziehe ein Gesundheitsamt eine solche nicht nachvollziehbare Maßnahme. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei durch Verdi von Anfang an hart kritisiert worden. „Wir stehen unseren Gewerkschaftsmitgliedern rechtsberatend zur Seite, um das notwendige Widerspruchsverfahren einzuleiten. Gleichzeitig fordern wir das Gesundheitsamt zur sofortigen Rücknahme der Bescheide auf.“

Die Stadt Jena hat am vergangenen Freitag informiert, dass sie die Bußgeldbescheide verschicke. Damit setze man die gesetzlichen Regelungen des Bundes um. „Auf Anfrage wurde der Stadtverwaltung vom Thüringer Landesverwaltungsamt rechtsaufsichtlich mitgeteilt, dass die gesetzlichen Regelungen auch dann umzusetzen sind, wenn das Infektionsschutzgesetz des Bundes ausläuft. Eine Ermessensausübung ist im Gesetz dazu nicht vorgesehen.“ An 654 betroffene Mitarbeitende von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in der Stadt Jena werden Bußgeldbescheide verschickt. Weitergehende Aktivitäten – etwa Betretungsverbote – werde es aufgrund der zeitlichen Befristung des gesetzlichen Rahmens zum Jahresende nicht geben.