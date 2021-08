So kann man auch nach einer Impfung mithilfe eines Antikörpertests herausfinden, ob man sich in Vergangenheit bereits mit Covid-19 infiziert hat.

Berlin Für Hochrisiko- und Virusvarianten-Gebiete gelten verschärfte Maßnahmen bei der Rückreise. Die folgenden Länder zählen laut RKI dazu.

Das Bundeskabinett kategorisiert Corona-Risikogebiete neu

Seit 1. August werden Länder nur noch in Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete eingeteilt - einfache Risikogebiete fallen weg

Einreisende aus diesen Ländern müssen in Deutschland strenge Regeln beachten

Diese Länder stehen auf der Hochrisiko- und Virusvarianten-Liste des RKI

Immer mehr Corona-Mutationen verbreiten sich weltweit. Einige Virus-Varianten gelten dabei als deutlich ansteckender als der ursprüngliche Wildtyp. Die WHO stuft die in Indien entdeckte Delta-Variante als "besorgniserregend" ein – sie breitet sich in immer mehr Ländern aus.

Um die Ausbreitung und Entstehung der Corona-Mutationen zu stoppen, hat die Bundesregierung die Einreisebestimmungen für Reisende aus Gebieten, wo diese besonders verbreitet sind, verschärft – teilweise sogar gänzlich eingeschränkt. Dazu zählen sowohl Länder, in denen eine der bekannten Mutanten des Coronavirus vorherrscht, als auch Staaten oder Regionen mit einer stabilen Inzidenz über 100, in denen es also in den letzten sieben Tagen mehr als 100 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner gab.

Das Robert Koch-Institut (RKI) unterscheidet daher bei der Ausweisung der Risikogebiete zwei Kategorien:

Virusvariantengebiete, Hochrisikogebiete

Folgende Staaten gelten aktuell als Virusvarianten-Gebiete:

Keine Staaten/Regionen gelten derzeit als Virusvariantengebiete.

Folgende Staaten / Regionen gelten aktuell als Hochrisikogebiete:

Ägypten (Seit 24. Januar 2021)

Algerien (Seit 8. August 2021)

Argentinien (Seit 18. April 2021)

Bangladesch (Seit 8. August 2021)

Bolivien (Seit 24. Januar 2021)

Botsuana (Seit 1. August 2021)

Brasilien (Seit 22. August 2021, Virusvariantengebiet vom 19. Januar 2021 bis 19. August 2021)

Chile (Seit 3. April 2021)

Costa Rica (Seit 9. Mai 2021)

Dominica (Seit 22. August 2021)

Ecuador (Seit 31. Januar 2021)

Eswatini (Seit 1. August 2021; Virusvariantengebiet vom 31. Januar 2021 – 31. Juli 2021)

Fidschi (Seit 11. Juli 2021)

Frankreich – die folgenden Regionen und französischen Überseegebiete gelten als Hochrisikogebiete: Okzitanien (Seit 8. August 2021) Provence-Alpes-Côte d'Azur (Seit 8. August 2021) Korsika (Seit 8. August 2021) Guadeloupe (Seit 8. August 2021) Martinique (Seit 8. August 2021) Réunion (Seit 8. August 2021) St. Barthélemy (Seit 8. August 2021) St. Martin (Seit 8. August 2021) Französisch-Guayana (Seit 15. August 2021) Französisch-Polynesien (Seit 15. August 2021)

Georgien (Seit 25. Juli 2021)



Griechenland - die folgenden Regionen gelten als Hochrisikogebiete:

Kreta (Seit 24. August 2021)

Südliche Ägäis (Seit 24. August 2021) Haiti (Seit 8. August 2021) Honduras (Seit 8. August 2021) Indien (Seit 7. Juli 2021) Indonesien (Seit 18. Juli 2021) Irak (Seit 8. August 2021) Iran (Seit 24. Januar 2021)

Irland - die folgenden Regionen gelten als Hochrisikogebiete:

Border (Seit 22. August 2021)

West (Seit 22. August 2021) Israel (Seit 15. August 2021) mit Ausnahme der Palästinensischen Gebiete Kasachstan (Seit 8. August 2021) Kenia (Seit 15. August 2021) Kolumbien (Seit 24. Januar 2021) Korea (Demokratische Volksrepublik) (Seit 8. August 2021) Kosovo (Seit 22. August 2021) Kuba (Seit 18. Juli 2021) Kuwait (Seit 21. März 2021) Lesotho (Seit 1. August 2021; Virusvariantengebiet vom 31. Januar 2021 – 31. Juli 2021) Libyen (Seit 18. Juli 2021) Malawi (Seit 1. August 2021; Virusvariantengebiet vom 7. Februar 2021 – 31. Juli 2021) Malaysia (Seit 13. Juni 2021) Marokko (Seit 8. August 2021) Mexiko (Seit 8. August 2021) Mongolei (Seit 13. Juni 2021) Montenegro (Seit 15. August 2021) Mosambik (Seit 1. August 2021; Virusvariantengebiet vom 7. Februar 2021 – 31. Juli 2021) Myanmar (Seit 8. August 2021) Namibia (Seit 1. August 2021; Virusvariantengebiet vom 20. Juni 2021 – 31. Juli 2021) Nepal (Seit 7. Juli 2021)

Niederlande – die folgenden überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande gelten als Hochrisikogebiete:

Aruba (Seit 27. Juli 2021)

Curaçao (Seit 27. Juli 2021)

Bonaire (Seit 27. Juli 2021)

Sint Eustatius (Seit 27. Juli 2021)

Sint Maarten (Seit 27. Juli 2021)

Saba (Seit 27. Juli 2021) Nordmazedonien (Seit 22. August 2021) Oman (Seit 20. Juni 2021) Papua-Neuguinea (Seit 8. August 2021) Paraguay (Seit 21. März 2021) Peru (Seit 3. April 2021) Philippinen (Seit 8. August 2021)

Portugal - die folgenden Regionen gelten als Hochrisikogebiete:

Algarve (Seit 7. Juli 2021)

Lissabon (Seit 7. Juli 2021) Russische Föderation (Seit 7. Juli 2021) Sambia (Seit 1. August 2021; Virusvariantengebiet vom 7. Februar 2021 – 31. Juli 2021) Senegal (Seit 8. August 2021) Seychellen (Seit 14. Februar 2021) Simbabwe (Seit 1. August 2021; Virusvariantengebiet vom 7. Februar 2021 – 31. Juli 2021) Spanien inkl. der Balearen (Seit 27. Juli 2021; einfaches Risikogebiet vom 11. Juli 2021 bis 26. Juli 2021) mit Ausnahme der autonomen Gemeinschaften Asturien, Kastilien-La Mancha, Katalonien und Valencia sowie den Kanarischen Inseln (seit 22. August 2021) Südafrika (Seit 1. August 2021; Virusvariantengebiet vom 13. Januar 2021 – 31. Juli 2021) Sudan (Seit 31. Januar 2021) Suriname (Seit 23. Mai 2021) Syrische Arabische Republik (Seit 31. Januar 2021) Tadschikistan (Seit 8. August 2021) Tansania (Seit 14. März 2021) Thailand (Seit 8. August 2021) Trinidad und Tobago (Seit 8. August 2021) Türkei (Seit 17. August 2021) Tunesien (Seit 25. April 2021) Turkmenistan (Seit 8. August 2021) Usbekistan (Seit 8. August 2021) Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland inkl. der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete (Seit 7. Juli 2021) Vereinigte Staaten von Amerika (Seit 15. August 2021) Vietnam (Seit 15. August 2021) Zypern (Seit 11. Juli 2021)

