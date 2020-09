Am zweiten Donnerstag im September findet der bundesweite Warntag statt. Es handelt sich um einen Test für einen Ernstfall, wie z. B. ein Großbrand, Naturkatastrophen oder Terrorgefahr. Zu den Mitteln des Katastrophenschutzes gehören Sirenen, Warntafeln und die offiziellen Warn-Apps KATWARN und NINA.

Berlin. In Deutschland sollten am Donnerstag alle vorhandenen Warnmittel getestet werden – von Apps bis zu Sirenen. Doch es gab viele Pannen.

Probealarm Pannen beim Warntag: Hielt sich Bayern nicht an Absprache?

Der erste bundesweite Warntag hat an diesem Donnerstag ab 11 Uhr stattgefunden

In ganz Deutschland wurde ein Alarmszenario mit ganz unterschiedlichen Warnmitteln getestet

Hat alles funktioniert? Liefen die Sirenen reibungslos? Warum gab es überhaupt einen solchen Test?

Der Test offenbarte massive Probleme beim Katastrophenschutz

Naturkatastrophen, Brände, Stromausfälle, aber auch Terroranschläge – sie alle treffen uns unvorbereitet. Umso wichtiger, dass im Ernstfall die Bevölkerung so schnell wie möglich informiert wird. Dabei setzen die Behörden auf ein ganzes Arsenal von Warnmitteln – von der altbekannten Sirene bis zur Spezial-App NINA. An diesem Donnerstag – an einem bundesweiten Warntag – sollte erstmals alles deutschlandweit erprobt werden.

Was war am Warntag geplant?

Der bundesweite Probealarm sollte am Donnerstag um 11 Uhr durchgeführt werden. Es war geplant, alle vorhandenen Warnmittel dabei zu testen. Dazu gehören zum Beispiel Warn-Apps, Nachrichten über Radio und Fernsehen, aber auch Sirenen. Um 11.20 Uhr sollte die Entwarnung folgen.

Heulten überall die Sirenen?

Die amtliche Meldung des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurde erst eine h albe Stunde später verbreitet, als zunächst angekündigt worden war. Etwa zehn Minuten später folgte die Mitteilung für die Probeentwarnung. Trotzdem waren rund um 11 Uhr einige Sirenen zu hören. Probleme gab es aber nicht nur bei der Pünktlichkeit: In vielen Bundesländern fielen Sirenen aus, zum Beispiel in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. In den Großstädten Leipzig und Dresden schwiegen die Sirenen ganz.

Funktionierte die Spezial-App NINA?

Auch die Warn-App NINA ist bei vielen Nutzern still geblieben. Die angekündigte Warnmeldung erschien zunächst nicht. „Wir wissen, dass es teilweise geklappt hat“, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Tatsächlich blieb die App aber bei vielen Nutzern stumm.

Dr. Thomas Herzog, Vizepräsident des BBK erklärte, dass nach ersten Erkenntnissen die Warnung pünktlich ausgelöst wurde. Allerdings habe ein Bundesland entgegen der Absprache eine eigene Warnung über die App versendet. Nach Informationen der „Berliner Morgenpost“ soll es sich dabei um Bayern handeln.

Der Alleingang des Bundeslandes hatte offenbar zur Folge, dass die Warnung des BBK blockiert wurde. Daraus resultierte die zeitliche Verzögerung. Man überlege nun, ob man Warnungen des Bundes gegenüber der Länder priorisiert.

Die App NINA wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn entwickelt und ist mit dem sogenannten Modularen Warnsystem verknüpft. Das ist das satellitengestützte Warnsystem des Bundes, das Warnungen des BBK und lokale Warnungen der Leitstellen verbreitet.

NINA empfängt aber auch Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserwarnungen. Andere Warn-Apps sind BIWAPP (Bürger Info und Warn App), KATWARN sowie diverse regionale Warn-Apps. Lesen Sie auch: Vier Millionen nutzen Warn-Apps für Katastrophenfall

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App „NINA“ des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Welchen Sinn hat der Warntag?

Das Bund-Länder-Projekt soll die Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisieren und auf die verfügbaren Warnmittel aufmerksam machen. „Es hat sich gezeigt, dass Menschen in Krisensituationen vor allem auf Bekanntes und bereits Erlerntes zurückgreifen“, sagt Christoph Unger, Präsident des BBK. Deshalb sei es sinnvoll, so etwas einzuüben.

Auch sollen die bundesweit einheitlichen Sirenensignale bekannter werden. Außerdem gebe es eine zunehmende Zahl von Naturkatastrophen, zum Beispiel die Hitzewellen von 2018 und 2019, Terroranschläge wie in Halle oder Hanau oder aktuell die Corona-Pandemie. Diese Ereignisse hätten gezeigt, dass ein Warnsystem wichtig sei.

Warum wurde der 10. September für den Warntag gewählt?

Im größten Teil des Landes hat die Schule wieder angefangen, sodass man davon ausgehen kann, möglichst viele Menschen zu erreichen. Der Warntag soll künftig jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden.

Lesen Sie auch: Sport bei Hitze: Mit diesen Tipps droht keine Gefahr

Gibt es eine allgemeine Empfehlung, wie man sich im Ernstfall verhalten soll?

Das BBK sagt dazu: „Mit jeder Warnung erhalten Sie in der Regel Informationen zur Gefahr und Empfehlungen, was Sie zu Ihrem Schutz tun können. Generell gilt: Bewahren Sie Ruhe, informieren Sie sich über die Medien und unterrichten Sie gegebenenfalls Ihre Nachbarn.“ (jb/dpa)