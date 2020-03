Berlin. In sozialen Netzwerken ist am Dienstag ein Video aufgetaucht, das Xavier Naidoo Probleme machen könnte. Was er selbst dazu sagt.

Xavier Naidoo weist Vorwürfe wegen heiklem Video zurück

Für Aufregung sorgt am Mittwoch ein Clip von Xavier Naidoo, der in sozialen Netzwerken verbreitet wird. In dem 55 Sekunden langen Video singt der 48-Jährige über die vermeintliche Gefahr, die von „Gästen“ ausgeht. Viele werfen Naidoo die Verbreitung rechter Thesen vor.

So singt Naidoo in dem Clip: „Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden.“ Weiterhin beschwert er sich über „politische Korrektheit“ und darüber, dass „kein Mann dieses Land noch retten kann“. Naidoos Äußerungen in dem Clip sind vage. Dennoch erkennen viele Nutzer und Nutzerinnen darin rechte und asylfeindliche Theorien.

Naidoo singt, dass „fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt“. Das gibt die vielfach von Rechten und Rechtsextremen verbreitete Theorie wieder, nach der durch Zuwanderer in Deutschland mehr Morde passieren.

Tatsächlich registrierte das BKA im Jahr 2018 61 Tötungsdelikte, in denen Zuwanderer tatverdächtig waren. Die Nationalität der Opfer wird in der Statistik nicht genannt. Gegenüber dem Magazin „watson“ sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bei einem Faktencheck zu der Theorie bereits 2019: Die Aussage, nach der täglich ein Mensch in Deutschland von Asylbewerbern getötet werde, sei falsch.

Xavier Naidoo äußert sich am Mittwoch nicht zu dem Video

Der Ursprung des Videos ist derzeit nicht zurückverfolgbar. Xavier Naidoo selbst hat sich gegenüber unserer Redaktion nicht zu dem Video geäußert. Sein Management ließ eine Anfrage unbeantwortet. Auf Facebook ließ der Sänger allerdings wissen, dass er Vorwürfe wegen des Videos zurückweise. Rassenhass und Fremdenfeindlichkeit seien ihm völlig fremd.

Der Hintergrund des Videos lässt vermuten, dass es in einem Hotelzimmer aufgenommen wurde. Zudem zeigen der Winkel und die Reflektion in der Sonnenbrille, dass Naidoo sich selbst aufgenommen hat, möglicherweise mit einem Tablet.

Am Dienstagabend wurde das Video zunächst unter anderem von dem Twitter-Account „Antifa Zeckenbiss“ hochgeladen. Auch ist nicht klar, ob der Clip Teil eines längeren Videos ist, in welchem Kontext er aufgenommen wurde oder ob er möglicherweise schon älter ist.

Auch die Theorie, dass es sich um ein Deepfake-Video handele, also durch künstliche Intelligenz verfälschtes Material, wurde in den sozialen Medien aufgeworfen.

Xavier Naidoo – RTL erwartet „klare Antworten“

Eine Sprecherin der Mediengruppe RTL schrieb unserer Redaktion, der Sender sei ebenfalls irritiert über das Video. Man versuche gegenwärtig, die Situation mit Naidoo zu klären. RTL distanziere sich von Rassismus in jeglicher Form, so die Sprecherin. Naidoo ist seit 2019 Teil der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“.

1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus

2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video

3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier

ProSieben wählte etwas direktere Worte für den ehemaligen „The Voice of Germany“-Juroren: „Lieber Xavier Naidoo“, heißt es auf dem Twitter-Account, „mit Hass, Hetze und alternativen Fakten hat noch niemand eine Gesellschaft besser gemacht. Sie auch nicht.“

Xavier Naidoo fällt seit Jahren mit problematischen Aussagen auf

Naidoo teilte über seine Liedtexte in der Vergangenheit Verschwörungstheorien und antisemitisches Gedankengut. So sang er in seinem Song „Raus aus dem Reichstag“ bereits 2009: „Baron Totschild gibt den Ton an“, eine Referenz auf die antisemitische Verschwörungstheorie über das vermeintlich allmächtige Weltjudentum.

Am 3. Oktober 2014, dem Tag der Deutschen Einheit, trat er bei einer Veranstaltung der sogenannten „Reichsbürgerbewegung“ im Berliner Regierungsviertel auf und appellierte zum Widerstand. In einem Interview mit dem SWR sagte Naidoo dazu später: „Es sind alles Systemkritiker, so wie ich.“ Er wolle auf alle Menschen zugehen – ob das nun „Reichsbürger“ seien oder die NPD.

Folgen für Naidoos Karriere hatte dieser Auftritt wenige. Ob sich dies nach dem aktuell verbreiteten Video ändern wird, ist derzeit nicht absehbar.

