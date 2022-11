Tausende auf Tour in der langen Nacht der Wissenschaften in Jena

Jena. Nach drei Jahren Pause gab es viel zu sehen in der Wissenschaftsstadt Jena. Veranstalter freuen sich über starke Nachfrage.

Die Jenaer sind am Freitagabend in die Lange Nacht der Wissenschaften gestartet. Die Wissenschaft zeigt sich von ihrer besten Seite und machte vor allem vielen Kindern Spaß, die sich in Begleitung von Eltern und Großeltern auf den Weg machten. Mehr als 450 Veranstaltungsangebote von über 40 Institutionen konnten von den etwa 10.000 Gästen entdeckt, erlebt und bestaunt werden. „Damit dürfen wir an die starke Nachfrage von 2019 anknüpfen und uns über die Neugier und den Wissensdurst der vielen kleinen und großen Besucherinnen und Besucher Jenas freuen. Dieses entgegengebrachte Vertrauen ist keinesfalls selbstverständlich und macht uns sehr dankbar“, freuten sich die Veranstalter.

Beim Eröffnungsvortrag am Beutenberg wurde Besuchern mal eben der Physik-Nobelpreis erklärt. Und typisch Jena: Die meisten verstanden sofort. Foto: Thomas Beier

Für einen ganzen Abend öffneten Institute, Labore, Hörsäle und Kliniken in Jena bis in die Nacht hinein ihre Türen und zeigen den Gästen, wie vielseitig und interessant Forschung ist. Drei Jahre lang hatten Wissenschaftsfans auf den Termin warten müssen, denn in den Vorjahren fiel das Programm aus. Erste Anlaufstelle war am Freitagabend der Beutenbergcampus, wo die zentrale Eröffnungsveranstaltung im Casino über die Bühne ging. Das war kein Zufall, denn in diesem Jahr feiern gleich sechs Institute am Jenaer Beutenberg-Campus das 25. oder 30. Jahr ihres Bestehens. Unter dem Leitgedanken „Life Science meets Physics“ präsentieren sie Lebenswissenschaften und Physik zum Anfassen.

Mit dabei waren in diesem Jahr erstmals Technologieunternehmen im Gewerbegebiet Jena-Göschwitz sowie im Technologiepark „Jena21“. Besucher vermissten die direkte Fußweg-Verbindung zwischen beiden Gebieten, um möglichst viele der 55 Veranstaltungen besuchen zu können. Firmen boten eine Rallye mit Preisen an. Zur besseren Erreichbarkeit setzte der Nahverkehr stadtweit „Denkbusse“ ein.

Lilli und Eddi schauen sich ein Modell des Marsrovers an, der seit 2021 zur Erkundung des Planeten auf der Oberfläche des Mars unterwegs ist. Jenoptik hat Spezialbauteile für drei Objektivtypen des Roboterfahrzeuges entwickelt. Foto: Tino Zippel

