Leinefelde-Worbis. Der Festivalsommer beginnt auf dem Scharfenstein im Eichsfeld mit dem Loolalapampa-Festival. Für die Auftritte von The BossHoss und Kerstin Ott gibt es noch Karten. Das müssen die Festivalbesucher beachten:

Der Verein Kulturraum Eichsfeld eröffnet die Open-Air-Saison auf dem Veranstaltungsgelände unterhalb der Burg Scharfenstein. Am Samstag, 1. Juni, lädt der Verein wieder zu seinem beliebten Festival „Loolalapampa“ ein und nutzt zum ersten Mal die neu hergerichtete Konzertfläche der Stadt Leinefelde-Worbis unterhalb des historischen Gemäuers. „Die Bedingungen hier oben sind einfach ideal. Jetzt hoffen wir, dass das Wetter auch mitspielt“, sagt Vereinsvorsitzender Matthias Fahrig.

Am Start beim diesjährigen „Loolalapampa“ sind die Bands Loose Lips, Turn the Course, Jungfrau Männlich Deluxe, Jimmy Glitchy, Malus und Radiolaria. Los geht es um 17 Uhr. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Karten können beim Verein vorbestellt werden, sind aber auch noch an der Abendkasse erhältlich. Geparkt werden kann direkt auf dem Gelände, die Parkplätze werden ausgewiesen.

Busshuttle nutzen: Bequeme Anreise, stressfrei feiern

Mit dem Busshuttle geht es für die Gäste hingegen am 14. und 15. Juni auf das Veranstaltungsgelände auf dem Scharfenstein, wenn The BossHoss und Kerstin Ott die große Open-Air-Bühne rocken, die bis dahin aufgebaut sein wird, berichtet René Weißbach, Pressesprecher der Stadt Leinefelde-Worbis. Die Konzertbesucher sollen wie in den Jahren zuvor, als unter anderem die Band Inextremo oder Heinz Rudolf Kunze unterhalb der Burg Scharfenstein die Gäste mit ihren Konzerten begeisterten, die öffentlichen Parkplätze in Leinefelde nutzen.

Kerstin Ott freut sich bereits auf das Open-Air unterhalb der Burg Scharfenstein. © Oliver Mueller

Von den Bushaltestellen der Stadtbuslinie starten an den zwei Konzerttage die Shuttelbusse jeweils ab 15 Uhr in Richtung Scharfenstein. Angefahren werden die Haltestellen bis zum Konzertbeginn in regelmäßigen Abständen, sodass niemand Sorge haben müsse, nicht rechtzeitig auf das Festivalgelände zu gelangen. „Der Fahrpreis für den Bus ist mit dem Konzertticket bereits beglichen. Nach Veranstaltungsende bringen die Busse die Gäste wieder nach Leinefelde an die Bushaltestellen zurück“, erklärt Weißbach. Auf dem Scharfenstein selbst stehen keine Parkplätze für die Konzertbesucher zur Verfügung. Die Zufahrtsstraßen aus Richtung Beuren und Kreuzebra zur Burg werden ab zirka 13 Uhr gesperrt und werden nur noch für Kraftfahrer mit Durchfahrtsgenehmigung passierbar sein, so der Stadtpressesprecher.

Der Einlass für das Konzert mit The Bosshoss startet am Freitag, 14. Juni, um 17.30 Uhr, Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Der Einlass für Kerstin Ott ist am Samstag, 15. Juni, ab 18 Uhr geplant, das Konzert startet um 20 Uhr.

Jan Riese (von links), Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Leinefelde-Worbis, Alexander Köhler vom Ordnungsamt, Tim Krchov, Sachgebietsleiter Kultur der Stadt, Michelle Enge und Niklas Dietrich vom Ordnungsamt bei einer Begehung des Konzertgeländes Scharfenstein in Vorbereitung auf die Konzertsaison. © Stadt Leinefelde-Worbis | Natalie Hünger

Die Cowboys von The BossHoss sind nach 20 Jahren Bandgeschichte auf Jubiläumstour und bringen ins Eichsfeld als Support The Picturebooks mit. Auch Kerstin Ott freue sich schon sehr auf ihr Live-Konzert auf dem Scharfenstein und darauf, einen unvergesslichen Abend mit ihren Fans zu verbringen.

Die Vorbereitungen für beide Großveranstaltungen sind schon seit Monaten im Gange, berichtet Weißbach. Vielfältige Abstimmungen zwischen dem Veranstalter „Appel & Rompf“ aus Erfurt, dem städtischen Ordnungsamt, Bauhof und dem Kulturamt, den Feuerwehren und dem Rettungsdienst, EW Bus, dem Burgteam, welches wieder das Catering übernimmt, dem Landkreis Eichsfeld und der Polizei sind notwendig, damit die Konzerte gelingen.

Wer sich noch kein Ticket gesichert hat, hat jetzt noch die Möglichkeit dazu. Diese gibt es im Internet unter www.ticketshop-thueringen.de sowie im Leinefelder Bürgerbüro. Restkarten werden für beide Konzerte auch an der Abendkasse erhältlich sein.

