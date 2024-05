Eichsfeld. Was Wahlberechtigte am Sonntag bei der Kommunalwahl beachten müssen und wofür sie Ihre Stimme abgeben können. Hier erfahren Sie auch, wann die Wahlergebnisse vorliegen werden.

Wer oder was wird gewählt?

Gesucht wird ein neuer Landrat im Eichsfeld. Für den Posten bewerben sich mit Marion Frant (CDU) und Nicole Siebert-Kobert (BI Menschen für Heiligenstadt) zwei Frauen sowie mit Michael Gaßmann (Freie Wähler Eichsfeld), Heiko Steinecke (Demokratische Initiative Eichsfeld), Steffen Hildebrandt (FDP) und Marcel König (parteiloser Kandidat der AfD) und vier Männer. Ebenso entscheiden die Wählerinnen und Wähler mit ihrer Stimme über die neue Zusammensetzung des Kreistages am Sonntag. Bei der Wahl werden auch neue Stadt-, Gemeinde- und Ortsteilräte gewählt. In der neu gegründeten Landgemeinde Uder wird erstmals ein hauptamtlicher Bürgermeister gesucht. Auch in Heiligenstadt steht die Wahl eines neuen Bürgermeisters an. In Fretterode, Hohengandern und Marth werden neue Bürgermeister gesucht. In Leinefelde-Worbis geben die Wählerinnen und Wähler auch ihre Stimme für neu zu wählende Bürgermeister der Ortsteile ab.

Wo gibt es keine Kandidaten?

In der Landgemeinde Sonnenstein werden neue Ortschaftsbürgermeister gewählt. Hier gibt es in den Ortschaften Steinrode und Zwinge keine Kandidaten für das Amt. Ebenso gibt es keine Vorschläge für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Fretterode. Auch in Kaltohmfeld, einem Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis, hat sich niemand für eine Kandidatur für den Ortsteilbürgermeister aufstellen lassen. In der Stadt Heiligenstadt gibt es keinen Bewerber für den Posten des Ortsteilbürgermeisters in Bernterode und Kalteneber.

Worauf muss bei den Wahlen zum Stadtrat, Gemeinderat und Kreistag geachtet werden?

Der Landeswahlleiter verweist auf insgesamt sechs Möglichkeiten, wie der Wahlzettel gültig ausgefüllt werden kann, wenn es sich um eine Verhältniswahl handelt. Das bedeutet, es müssen mehrere Vorschläge vorliegen.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Jeder Wahlberechtigte hat bei dieser Wahl drei Stimmen, die er unterschiedliche vergeben kann. Er kann alle drei Stimmen einem Kandidaten einer Liste zuordnen oder die drei Stimmen auf unterschiedliche Kandidaten einer Liste oder verschiedener Listen verteilen. Möglich ist auch, einen Wahlvorschlag ganz oben an der Liste anzukreuzen. Das hat zur Folge, dass sich die drei Stimmen auf die ersten drei Kandidaten der Liste verteilen.

Bleibt der Wahlzettel gültig, wenn darauf Namen gestrichen werden?

Ja, wenn die Stimmabgabe eindeutig ist. Ein Beispiel: Kreuzt der Wahlberechtigte einen Wahlvorschlag an und streicht den dort auf Platz zwei stehenden Kandidaten durch, dann verteilen sich die drei Stimmen auf die Plätze eins, drei und vier. Der Wählerwille bleibt so erkennbar.

Wie wird gewählt, wenn es für einen Gemeinderat nur einen Wahlvorschlag gibt?

Dann können so viele Stimmen vergeben werden, wie der Gemeinderat zu wählende Mitglieder hat. Der Wahlberechtigt muss nicht alle Stimmen vergeben, kann überdies auch wählbare Personen in leeren Felder auf dem Wahlzettel eintragen und Personen aus dem Wahlvorschlag streichen.

Wie läuft die Stimmabgabe bei den Wahlen zu Landräten, Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Ortsteilbürgermeistern?

Der Wahlberechtigte hat hier eine Stimme, die er vergeben kann. Findet sich auf dem Wahlzettel kein Wahlvorschlag, dann kann eine wählbare Person eingetragen werden. Findet sich nur ein Wahlvorschlag, dann kann auch hier eine andere wählbare Person ergänzt werden.

Wer ist am Sonntag wahlberechtigt?

Die Stimme abgeben können am Sonntag im Eichsfeld Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten im jeweiligen Wahlgebiet haben. Zudem darf ihnen das Wahlrecht nicht infolge eines Gerichtsurteils aberkannt worden sein. Wahlberechtigte sollen nach Angaben des Landeswahlleiters spätestens am 5. Mai eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, mit der die Eintragung der jeweiligen Person in das Wählerverzeichnis bestätigt wird.

In welcher Reihenfolge wird am Sonntag ausgezählt und wann stehen die Ergebnisse fest?

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Dann beginnen die Auszählungen. Aber alle Ergebnisse werden Sonntagnacht noch nicht feststehen. Der Grund ist, dass die Auszählung der Stimmen vor allem in den großen Gemeinden am Wahltag noch nicht beendet wird. Am Montag soll die Stimmauszählung fortgesetzt werden. Sofern ein Bürgermeister gewählt wird, werden diese Stimmen als erstes ausgezählt. Weiter geht es mit den Stimmzetteln der Landratswahl, gefolgt von der Wahl der Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeister (sofern diese gewählt werden), der Wahl der Gemeinde- und Stadtratsmitglieder, die Wahl der Kreistagsmitglieder und zu aller Letzt werden die abgegebenen Stimmen für die Ortsteil- oder Ortschaftsratsmitglieder (sofern diese gewählt werden) ausgezählt. Die Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen in Heiligenstadt, der Landgemeinde Uder und den anderen Gemeinden, sowie die Ergebnisse der Landratswahl und der Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeister werden als erstes vorliegen.

Wo erfahre ich die Ergebnisse am Sonntag?

Die Lokalredaktion Eichsfeld richtet einen Wahlticker ein. Dort werden Sie über die aktuellen Wahlergebnisse bis in die Sonntagnachtstunden informiert. Den Wahlticker und alle Berichte zur Kommunalwahl 2024 im Landkreis Eichsfeld finden Sie auf unserer Homepage unter www.thueringer-allgemeine.de/regionen/eichsfeld.