Eichsfeld. In der Stadt Dingelstädt und Am Sonnenstein wählten die Bürger ihre Ortschaftsbürgermeister. Das sind die Ergebnisse:

Ortschaftsbürgermeister der Landgemeinde Stadt Dingelstädt

Auch in der Landgemeinde Stadt Dingelstädt wurden die Ortschaftsbürgermeister gewählt. In Dingelstädt bekam Amtsinhaber Siegfried Fahrig (CDU) 94 Prozent der Stimmen. Wahlbeteiligung: 61 Prozent. Für Christopher Thüne (CDU) sprachen sich in Beberstedt 91,6 Prozent der Wähler aus. Die Wahlbeteiligung hier: 71,1 Prozent. Jonas Urbach (CDU) erhielt mit 97,6 Prozent das Vertrauen der Wähler in Bickenriede. Wahlbeteiligung: 73,5 Prozent. Auf 97,4 Prozent brachte es David Breitenstein (CDU) in Helmsdorf bei einer Wahlbeteiligung von 92 Prozent. 67,1 Prozent der gültigen Stimmen bekam Tino Jäger (CDU) in Kefferhausen bei einer Wahlbeteiligung von 68,8 Prozent. In Kreuzebra lag die Wahlbeteiligung bei 75,2 Prozent, 82,5 Prozent konnte Doreen Keppler (PRO Kreuzebra) auf sich vereinen. Silberhausens Amtsinhaber Michael Groß (CDU) holte 95 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 73,4 Prozent. In Struth setzte sich Ulrich Stude (Freie Wähle Struth e.V.) mit 72,2 Prozent gegen Michael Tasch (parteilos) mit 27,8 Prozent durch. Wahlbeteiligung: 73,6 Prozent. In Zella brachte es bei einer Wahlbeteiligung von 79,2 Prozent Andreas Hüther (pl) auf 66,8 Prozent, Christian Schilling (pl) bekam 33,2 Prozent. In Hüpstedt entfielen bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl 95,3 Prozent auf Claudia Kummer (CDU). Wahlbeteiligung: 63,2 Prozent.

Ortschaftsbürgermeister der Landgemeinde Sonnenstein

In der Landgemeinde Sonnenstein wurden ebenfalls die Ortschaftsbürgermeister gewählt. In Bockelnhagen lag die Wahlbeteiligung bei 62,5 Prozent. 95,1 Prozent entschieden sich für Daniel Weinrich (Freie Wähler). In Holungen holte Mathias Stöbener (parteilos) 51,5 Prozent der Stimmen, Amtsinhaber Dieter Redemann (CDU) brachte es nur auf 48,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung: 73,2 Prozent. Ein ganz klares Ergebnis fuhr Amtsinhaber Benno Bause (CDU) in Jützenbach ein. Er holte 99,2 Prozent. Wahlbeteiligung: 65,6 Prozent. In Silkerode wählten 63,8 Prozent der Wahlberechtigten, 83 Prozent sprachen sich für Adrian Walter (pl) aus. In Steinrode vereinte Ramona Schlichting (pl) 62,7 Prozent der Stimmen auf sich, Wahlbeteiligung: 70,8 Prozent. In Stöckey konnte Falk Apel (CDU) 97 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung lag in dem Ort bei 65,8 Prozent. In Weißenborn-Lüderode sprachen sich 73,5 Prozent für Thomas Otto (CDU) aus, Rainer Polle (parteilos) holte 26,5 Prozent. An die Wahlurne traten in diesem Ort 70,9 Prozent der stimmberechtigten Bürger. In Zwinge entfielen auf Andrea Schwarze (parteilos) 74 Prozent der abgegebenen Stimmen. An der Wahl beteiligten sich 66,9 Prozent der Bürger.

