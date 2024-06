Nordhausen. Eine neue Straßenbaustelle in Nordhausen beginnt noch in dieser Woche. Sie bringt die nächste Vollsperrung für die Autofahrer im Stadtverkehr.

Der Baustart in der Leimbacher Straße verzögert sich, teilt Rathaussprecherin Franziska Mühlhause mit, weil der Asphalt-Einbau nicht wie geplant möglich ist. Somit wird die Straße erst ab Donnerstag, 13. Juni, gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 21. Juni. Die Verschiebung war notwendig, da die Asphaltkolonne der Baufirma erst am Dienstag, 18. Juni, auf der Baustelle beginnen kann. Die Bauabläufe sind so getaktet, dass ein durchgehender Bauablauf gewährleistet ist und es zu keiner Zeit ohne Bauaktivitäten kommen soll. Demnach wird an diesem Donnerstag erst mit dem Fräsen und den vorbereitenden Arbeiten begonnen. Die Aus- und Einfahrten der Wohngebiete sollen möglich sein.

red