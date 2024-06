Nordhausen. Eine Fahrt unter Alkohol und Drogen durch die Innenstadt von Nordhausen kommt einem Mann jetzt teuer zu stehen. Die Polizei hat ihn erwischt und angezeigt.

Ein Radfahrer fiel am Freitagabend der Polizei auf. Der 38-jährige Mann war am August-Bebel-Platz in Nordhausen unterwegs. Als die Beamten ihn erblickten, hatten sie sofort einen Verdacht. Deshalb stoppten sie ihn gegen 22.15 Uhr, um ihn kontrollieren zu können. Nachdem ein Atemalkoholtest den Wert von 1,83 Promille erbrachte, verlief ein Drogentest positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol), das verantwortlich für die berauschende Wirkung nach dem Konsum von Cannabis ist. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an und brachten ihn ins Südharz-Klinikum. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um die Konzentration von Alkohol und THC für das Strafverfahren bestimmen zu können.

Weitere Nachrichten aus Nordhausen

red