Nordhausen. Zahlreiche Baustellen behindern derzeit den Verkehrsfluss im Kreis Nordhausen. Vielerorts sind Umleitungen. Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen.

Die B 4 in Nordhausen (Harzstraße) ist ab 20. Juni wieder dicht. Ab Freiheitsstraße stadtauswärts starten die nächsten Kanal- und Straßenbauarbeiten. Der erste Abschnitt ist bis Ende Juli geplant. Dann geht es weiter in Richtung Niedersachswerfen.

Die Straßenbauarbeiten in der Wallrothstraße (Richtung Stolberger Straße) dauern bis 28. Juni. Die Kanalbauarbeiten am Frauenberg sind bis Ende Juli vorgesehen. Um eine Stromtrasse verlegen zu können, wird die Straße der OdF zwischen Schurzfell und Einkaufsmarkt vom 17. Juni bis 6. September gesperrt.

Die Brückensanierung in der Freiheitsstraße dauert bis Ende dieses Jahres. Die Leimbacher Straße ist wegen der Sanierung der Fahrbahnoberfläche bis 21. Juni gesperrt. Auch die Dr.-Külz-Straße ist wegen einer Oberflächensanierung bis 21. Juni nicht befahrbar. Die Carl-von-Ossietzky-Straße ist bis 16. August gesperrt.

Die Sangerhäuser Straße ist am Taschenberg wegen des Austausches eines Telekomschachtes noch bis zum 26. Juni voll gesperrt. Zum Gumpetal bleibt wegen der Kanalbauarbeiten bis 28. Juni gesperrt. Die Lützowstraße ist bis Jahresende dicht. Um Glasfaser verlegen zu können, muss der Kommunikationsweg vom 17. bis 21. Juni gesperrt werden.

Bleicherode. Der Zierbrunnenplatz bleibt wegen der Umbauarbeiten noch bis 28. Juni voll gesperrt.

Ellrich. Um Kanalbauarbeiten leisten zu können, ist die Lohmannstraße bis Ende August voll gesperrt. Im Bereich AWG-Siedlung dauern die Arbeiten bis zum Ende dieses Jahres.

Ilfeld. Wegen Schachtarbeiten für die Telekom ist die Karl-Liebknecht-Straße vom 17. bis 21. Juni gesperrt.

Mauderode. Am Junkerberg laufen die Kanalbauarbeiten bis Ende Juli.

Neustadt. Die Kanalbauarbeiten in der Osteröder Straße dauern noch bis zum 31. Juli an.

Niedergebra. Erst Ende dieses Jahres soll der Kanal- und Straßenbau in der Neuen Straße erledigt sein.

Niedersachswerfen. Die B 4 zwischen Kirchberg und Am Bahnhof ist wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten ab 20. Juni bis Ende September voll gesperrt. Um in der Großen Gartenstraße die Beleuchtung austauschen zu können, ist auch hier am 18. Juni eine Vollsperrung erforderlich.

Pützlingen. Die Vollsperrung für die Bundesstraße 243n ab dem Abzweig zur K 31 besteht wegen des Brückenneubaus bis 26. November.

Trebra. Wegen Baugerüstarbeiten ist die Bäckergasse in der Zeit vom 17. bis 21. Juni unpassierbar.

Werther. Die Kanalbauarbeiten in der Wertherstraße dauern mindestens bis Ende Oktober an. Die Dorfbewohner dürfen Schleichwege nutzen. Auswärtige müssen die Umleitung über Wipperdorf fahren.

Windehausen. Notwendige Reparatur- und Schachtarbeiten erfolgen in der Zeit vom 17. bis 28. Juni in der Haupt-, Kirch- und Neuen Straße.

Wolkramshausen. Der Triftweg, der Hühnerberg und der Schwarze Weg bleiben bis Ende Oktober wegen Kanalarbeiten voll gesperrt. Der Schulweg ist bis 5. Juli dicht.

Wollersleben. Zwischen Wollersleben und dem Hünstein in Nohra ist die Straße bis zum 30. September voll gesperrt. Hier wird ein neuer Radweg gebaut.

Quellen: Stadt Nordhausen, Landratsamt Nordhausen.

