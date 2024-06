Nordhausen. Die Stadt Nordhausen kündigt für den nächsten Montag den Beginn einer weiteren Straßenvollsperrung an. Die Arbeiten dauern monatelang.

Autofahrer müssen weiterhin in Nordhausen viel Geduld aufbringen. Die Stadt kündigt die nächste Vollsperrung an. Betroffen ist die Straße der OdF. Weil ein Starkstromkabel für die Energieversorgung verlegt wird, muss die Straße zwischen Schurzfell und Einkaufsmarkt voll gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 17. Juni, und sollen bis 6. September dauern. Eine halbseitige Sperrung sei in diesem Bereich aufgrund der Fahrbahnbreite nicht möglich, erklärt die Stadt. Die Umleitung führt über Schurzfell und Zuckerweg. Die Erreichbarkeit des Einkaufsmarktes ist dann nur noch aus Richtung Salza möglich.

red