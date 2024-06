Nordhausen. Unfall in Nordhausen: Der Rucksack eines anderen wird einem 59-Jährigen zum Verhängnis. Der Mann ist schwer verletzt.

Mit seinem Mountainbike befuhr ein 59-jähriger Mann am Mittwochabend den Goetheweg in Nordhausen. Bevor er eine Personengruppe überholen wollte, kündigte er dies mit einem Signalton an, den die Gruppe jedoch nicht hörte, berichtet die Polizei. Als er die Personen überholte, obwohl sie nicht zur Seite gegangen waren, blieb er mit dem Lenker an einem Rucksack hängen. Er stürzte und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Südharz-Klinikum.

red