Landkreis Sömmerda. Nach der Kommunalwahl am 26. Mai steht am 9. Juni im Landkreis Sömmerda nicht nur die Europawahl an, für die Wahl des Landrates und mehrerer Bürgermeister ist eine Stichwahl notwendig. Im Wahl-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

5. Juni, 8 Uhr: Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Sömmerdaer Stadtrates findet am 13. Juni um 16.30 Uhr im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ statt. Bevor die neuen Stadtratsmitglieder verpflichtet worden sind, hat sich die Bürgerinitiative Sömmerda bereits von ihrem eigenen Stadtrat getrennt. Die Mitgliedschaft sei zum 31. Mai 2024 beendet worden, Hintergrund seien Alleingänge des Vereinsmitglieds.

27. Mai, 16.30 Uhr: Rund eineinhalb Stunden hat die Sitzung des Sömmerdaer Wahlausschusses gedauert, in der die Ergebnisse aus den Wahllokalen der Kreisstadt festgestellt werden. Bestätigt wird noch einmal, dass es um das Bürgermeisteramt am 9. Juni eine Stichwahl zwischen Ralf Hauboldt (Linke) und Bastian Wulf (CDU) geben wird. Es gibt einige Nachfragen zu Wahlwerbung, Warteschlangen und Barrierefreiheit, Beanstandungen erfolgen durch den Ausschuss aber nicht.

Der Wahlausschuss der Stadt Sömmerda tagte am Montagnachmittag. Im Foto von links Juliane Bergmann, Paul Hirt, Lutz Rebettge, Nicole Bock, Bettina Hetzold und Wahlleiter Christian Haase. © Funke Medien Thüringen | Ina Renke

27. Mai, 14.30 Uhr: In den neuen Kindelbrücker Landgemeinderat ziehen nach vorläufigem Ergebnis die Allianz für Landgemeinde Kindelbrück (AfLK) mit elf Sitzen (66,5 Prozent der Stimmen) und das Bürgerbündnis Landgemeinde Kindelbrück mit fünf Sitzen (33,5 %) ein. Eine Besonderheit: Nehmen die Gewählten ihr Mandat an, ist der Name Steidl gleich dreifach im Parlament vertreten.

27. Mai, 13.45 Uhr: Auch die letzten vorläufigen Ergebnisse liegen nun für die Kreistagswahl vor, alle 104 Stimmbezirke sind ausgezählt. Den größten Zuwachs kann die AfD verzeichnen, sie verbessert sich gegenüber 2019 um 13,8 Prozent und kommt bei einem Ergebnis von 32,2 Prozent auf 13 Sitze (bisher 7). Stärkste Kraft ist mit 34,3 Prozent und 14 Sitzen nach wie vor die CDU, wobei sie 2,8 Prozent und einen Sitz verliert. Auch alle anderen Wahlvorschläge müssen Verluste hinnehmen: Die Linke erreicht 13,8 Prozent (-3,1 Prozent) und fünf Sitze (bisher 7), die SPD 5,4 Prozent (-2,6) und zwei Sitze (bisher 3), die Freien Wähler 5,1 Prozent (-2,3) und zwei Sitze (bisher 3). Grüne und FDP verlieren jeweils einen Sitz und kommen bei 2,0 beziehungsweise 1,6 Prozent nur noch auf ein Kreistagsmitglied. Gemeinsam für Stadt und Land trat erstmals für das Gremium an und erreicht mit 4,7 Prozent zwei Sitze. Die Heimat (ehemals NPD) verliert mit 0,7 Prozent ihren bisherigen Sitz. Die Wahlbeteiligung ist mit 64,7 Prozent etwas höher als 2019.

In der Sömmerdaer Musikschule wurden zwei Briefwahllokale ausgezählt – und das bis in die Nachtstunden. © Funke Medien Thüringen | Ina Renke

27. Mai, 12 Uhr: Der einzige „Außeneinsatz“ hatte Kreiswahlleiter Marko Braun am späten Sonntagabend nach Sprötau geführt. Die Polizei hatte ihn darüber informiert, dass es dort Schwierigkeiten gibt. Ein polizeibekannter 42-Jähriger habe sich in dem Wahlraum aufgehalten und versucht, Wahlhelfer zu beeinflussen. Weil der Mann der Aufforderung, den Raum zu verlassen, nicht nachkam, wurde die Polizei verständigt. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis und nahmen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch auf.

27. Mai, 11.30 Uhr: Die Ergebnisse der Ortsteilbürgermeisterwahlen in Sömmerda bedeuten für einige Orte Veränderungen. Während sich in Frohndorf/Orlishausen die einzige Bewerberin und Amtsinhaberin Heike Streckhardt mit 86, 4 Prozent, in Leubingen/Stödten Amtsinhaber Kai-Uwe Hoffmann mit 57,4 Prozent gegen seinen Konkurrenten Frank Kunze und in Rohrborn Amtsinhaber Detlef Knörig als einziger Bewerber mit 90,4 Prozent durchsetzen können, steht andernorts ein Wechsel an. So holt Wolfgang Bierbach (CDU) in Schallenburg 67,5 Prozent und löst damit Amtsinhaber Christian Güttel (32,5 Prozent) ab. In Tunzenhausen siegt Siegfried Schmidt (CDU) mit 60,1 Prozent gegen Amtsinhaberin Evelyn Sänger-Jenner. In Schillingstedt setzt sich Olaf Dittmann mit 83,7 Prozent der Stimmen gegen Kevin Scholz durch, in Wenigensömmern entfallen auf die einzige Kandidatin Anke Unger (CDU) 91,8 Prozent.

27. Mai, 10.45 Uhr: Nach den vorläufigen Resultaten für alle 18 Stimmbezirke stehen die Veränderungen im Machtgefüge des Sömmerdaer Stadtrats fest. Werden die vorläufigen als endgültige Ergebnisse bestätigt, ist die CDU mit 30,5 Prozent die stärkste Kraft und käme auf sieben Sitze, einen mehr als in der zu Ende gegangenen Legislaturperiode. Fast gleichauf liegen AfD mit 25,8 Prozent und die Linke (offene Liste) mit 25,5 Prozent und jeweils sechs Sitzen. Während die Linke zwei Sitze verliert, kann die AfD ihr Ergebnis der letzten Wahl damit verdoppeln. Auf zwei Sitze kommt bei 6,0 Prozent das Sömmerdaer Bürgerbündnis SBB und hält damit die Anzahl ihrer Sitze. Jeweils einen Sitz wie schon 2019 holen SPD (3,6 Prozent) und Bürgerinitiative Sömmerda (4,4 Prozent). Grüne verlieren mit 2,4 Prozent einen ihrer bisher zwei Plätze. Nicht mehr im Stadtrat vertreten ist die FDP (1,2 Prozent) mit bisher einem Sitz.

27. Mai, 9 Uhr: Im Sömmerdaer Rathaus wird die Auszählung der Stimmen fortgesetzt. In der Nacht hatte man bereits alle Ergebnisse für die Stadtratswahl erfasst, für die Kreistagswahl war man nicht ganz fertig geworden, sagte Wahlleiter Christian Haase am Morgen. Es fehlten noch die Daten aus dem Wahlbezirk 4 mit den Wahlräumen im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“. Die Erfassung sollte am Vormittag abgeschlossen sein, damit alles für die Sitzung des Wahlausschusses heute um 15 Uhr vorbereitet werden kann.

26. Mai, 23.15 Uhr: Bei der Wahl des Kreistages sind noch 30 Stimmbezirke nicht ausgezählt. Danach hätte sich die Sitzverteilung leicht gegenüber dem Stand nach 50 von 104 Stimmbezirken geändert, die CDU käme nun auf 14 Sitze, die AfD auf 13.

26. Mai, 22.57 Uhr: Kurz vor 23 Uhr ist die letzte Meldung für die Landratswahl aus Sprötau eingegangen und es steht das vorläufige Ergebnis fest: Christian Karl kommt auf 46,3 Prozent, Stefan Schröder (AfD) auf 36,4 Prozent, Madeline Temme (parteilos) auf 13,7 Prozent und Peer Gröschner (parteilos) auf 3,6 Prozent. Es wird am 9. Juni also eine Stichwahl zwischen Christian Karl (CDU) und Stefan Schröder (AfD) geben.

26. Mai, 22.50 Uhr: Die Auszählung der Stimmen für den Stadtrat und den Kreistag in den Wahllokalen in Sömmerda dauert wegen der größeren Stimmen- und Kandidatenzahl länger als bei Bürgermeister- und Landratswahlen. Für die beiden ersten Wahlen hatte man im selbst gesteckten Zeitrahmen gelegen, ist Wahlleiter Christian Haase zufrieden. Weitergezählt werden soll auf jeden Fall bis gegen 1 Uhr, dann werde über den weiteren Fortgang entschieden. Falls das Auszählen unterbrochen wird, müssen alle Stimmzettel und Unterlagen ins Rathaus gebracht werden. Dort würde dann am Montag ab 9 Uhr weitergezählt werden.

26. Mai, 22.29 Uhr: Knapp die Hälfte der Wahllokale hat die Ergebnisse für die Kreistagswahl gemeldet. Nach 50 von 104 Stimmbezirken liegt die Linke bei 10,5 Prozent (4 Sitze), die AfD bei 35,7 Prozent (14), die CDU bei 32,9 Prozent (13), die SPD bei 4,6 Prozent (2), Grüne bei 2,1 Prozent (1), die FDP bei 1,8 Prozent (1), die Heimat bei 0,7 Prozent, Freie Wähler bei 6,1 Prozent (3), Gemeinsam für Stadt und Land bei 5,3 Prozent (2). Das würde bedeuten, dass die AfD gegenüber der letzten Kreistagswahl um 17,1 Prozent zulegt, während alle anderen verlieren – außer der neu angetretenen Gemeinsam für Stadt und Land (+5,3 Prozent).

26. Mai, 22.10 Uhr: Nach 103 von 104 ausgezählten Stimmbezirken zur Landratswahl kommt Christian Karl (CDU) auf 46,3 Prozent, Stefan Schröder (AfD) auf 36,5 Prozent, Madeline Temme (parteilos) auf 13,6 Prozent und Peer Gröschner (parteilos) auf 3,6 Prozent. Alles deutet auf eine Stichwahl zwischen Karl und Schröder hin. Die Wahlbeteiligung beträgt jetzt 64,7 Prozent. Es fehlt noch das Ergebnis aus Sprötau.

26. Mai, 21.36 Uhr: Nach 34 von 104 Stimmbezirken käme die AfD im neuen Kreistag auf 15 Sitze, die CDU auf 13, Die Linke auf 3, Gemeinsam für Stadt und Land auf 3, Freie Wähler und SPD auf je 2 und Grüne und FDP auf je einen Sitz.

26. Mai, 21.33 Uhr: Nach der Auszählung von 98 von 104 Stimmbezirken bei der Landratswahl liegt Christian Karl (CDU) mit 45,8 Prozent weiterhin vorn. Stefan Schröder (AfD) 37,2 Prozent käme mit Christian Karl in die Stichwahl in 14 Tagen.

26. Mai, 21.15 Uhr: In Guthmannshausen ist David Heller als Ortsteilbürgermeister gewählt (83,1 Prozent), in Tunzenhausen Siegfried Schmidt (56,3 Prozent), in Leubingen Kai-Uwe Hoffmann (57,4 Prozent).

26. Mai, 20.44 Uhr: Am Sonntagabend herrschte bei der CDU in Sömmerda Jubel, als bekannt wurde, dass Bastian Wulf es mit 28,7 Prozent der Stimmen in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt geschafft hat. Amtsinhaber Ralf Hauboldt (Linke) erhielt zwar die meisten Stimmen (42,1 Prozent), verfehlte jedoch die angestrebte absolute Mehrheit. Michael Bellstedt (AfD) erzielte mit 23,3 Prozent einen kräftigen Zuwachs, während der parteilose Mario Steinberg 5,9 Prozent erhielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,3 Prozent. Bei der Landratswahl führt Christian Karl (CDU) nach der Auszählung von 92 von 104 Stimmbezirken mit 46 Prozent vor Stefan Schröder (AfD) mit 37 Prozent, wobei noch keine endgültige Entscheidung gefallen ist.

26. Mai, 20.40 Uhr: Nach 94 von 104 Stimmbezirken bei der Landratswahl kommt Christian Karl (CDU) auf 45,9 Prozent, Stefan Schröder (AfD) auf 37,2 und Madeline Temme (parteilos) auf 13,4 Prozent. Peer Gröschner (parteilos) ist abgeschlagen (3,5 Prozent).

René Heinemann wurde bei der Wahl am Sonntag in seinem Amt als Bürgermeister von Witterda bestätigt. Er holte 95,9 Prozent der Stimmen. Für ihn ist es die dritte Legislatur als Bürgermeister. © Funke Medien Thüringen | Annett Kletzke

26. Mai, 20.25 Uhr: In Witterda gewinnt René Heinemann die Bürgermeisterwahl (95,9 Prozent). Gelassen sah Heinemann dem Ausgang der Wahl entgegen. Das dritte Mal in Folge trat der 51-Jährige als Bürgermeisterkandidat an und freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen. Bürgermeister ist er seit 2012. In der neuen Legislatur hofft er wieder mehr gestalten zu können. In der vergangenen seien oftmals keine Mehrheiten erzielt worden. Die Straßen mit Trennsystem auszustatten und die weitere Sanierung des „Goldenen Witters“ will er angehen. Der kleine Saal soll aus eigener Kraft, die Nebengebäude mit Fördermitteln angepackt werden.

Christopher Harsch wird neuer Bürgermeister in Vogelsberg. (Archivbild) © Jens König | Jens König

26. Mai, 20.25 Uhr: In Vogelsberg wird Christopher Harsch neuer Bürgermeister (78,0 Prozent). Er folgt auf Norbert Schmidt, der nicht wieder antrat. Der 32-Jährige freute sich über das Ergebnis. Jetzt heiße es für ihn anpacken. Wichtigstes Thema sei das Abwasser und der Bau einer Kläranlage. Wichtig sei für ihn auch die Einrichtung einer Begegnungsstätte, die von Jung und Alt angenommen wird. Angetreten war Harsch als Einzelbewerber. „Was ich in Vogelsberg erreichen will, geht auch ohne Partei“, so der SPD-Kreisvorsitzende. Auch für den Gemeinderat habe die Parteizugehörigkeit keine Rolle gespielt. Es gab eine Liste.

26. Mai, 20.20 Uhr: In Sömmerda wird es eine Stichwahl um den Bürgermeisterposten zwischen Ralf Hauboldt (Linke, 42,1 Prozent) und Bastian Wulf (CDU, 28,7 Prozent) geben.

Heiko Koch bleibt Bürgermeister in Elxleben. Er holte am Sonntag 93.1 Prozent der Stimmen. © Funke Medien Thüringen | Annett Kletzke

26. Mai, 20.15 Uhr: Heiko Koch, Elxlebens Bürgermeister, ist mit 93,1 Prozent in seinem Amt bestätigt worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,2 Prozent. Aufgerufen waren in Elxleben 1893 Wahlberechtigte. Von ihrem Wahlrecht machten 1328 Wähler Gebrauch. Heiko Koch freut sich auf seine dritte Legislaturperiode als Bürgermeister in Elxleben. Zur Kommunalwahl trat das langjährige CDU-Mitglied als Einzelbewerber an. Als Amtsinhaber habe dies das Verfahren vereinfacht, erklärt der 60-Jährige. Noch viel habe er auf der Agenda. Anpacken will er den ländlichen Wegebau, mit dem die schwere Technik der Agrargenossenschaft aus dem Ort geführt werden soll. Auch in Sachen Abwasser und in der Entwicklung der Infrastruktur sind noch Handlungsbedarf. Ein Thema bleibe für ihn die Dorferneuerung. Gern würde er die gemeindeeigenen Wohnblöcke in der Karl-Marx-Straße aufwerten. Das hänge jedoch an der Vergabe von Fördermitteln.

26. Mai, 20.10 Uhr: Kreistagswahl: Nach 10 von 104 Wahlbezirken (Wahlbeteiligung 61,3 Prozent) deutet sich ein Erdrutsch an: AfD 38,7 Prozent, CDU 29,4 Prozent, Linke 9 Prozent, FDP 2,2 Prozent, Gemeinsam für Stadt und Land 8,1 Prozent, SPD 4,5 Prozent, Grüne 1,6, Heimat 0,8 Prozent.

26. Mai, 19.56 Uhr: Heiko Koch, der amtierende Bürgermeister von Elxleben, ist auch der neue. Wie Wahlleiterin Virena Heinemann informiert, sind die Unterlagen ausgezählt. „Die des Briefwahllokals müssen lediglich noch eingegeben werden“, ließ sie wissen.

26. Mai, 19.50 Uhr: Beatrix Winter (WG Gemeinsam für Rastenberg) bleibt Rastenbergs Bürgermeisterin.

26. Mai, 19.44 Uhr: Kölledas Bürgermeister heißt Uwe Kraneis. 94,4 Prozent der gültigen Stimmen holte der GfK-Kandidat.

26. Mai, 19.40 Uhr: Vor dem und im Abgeordnetenbüro in der Weißenseer Straße treffen sich Abgeordnete und Sympathisanten. „Es läuft wie erwartet auf eine Stichwahl hinaus“, sagt Stefan Schröder (AfD). „Für meine erste Kandidatur sind momentan rund 23 Prozent ein gutes Ergebnis“, so Michael Bellstedt (AfD).

Zufrieden mit dem aktuellen Zwischenstand zeigen sich die Kandidaten der AfD, Stefan Schröder für das Amt des Landrates (2. von rechts), und Michael Bellstedt für das Amt des Bürgermeisters (3. von rechts). © Funke Mediengruppe Thüringen | Ina Renke

26. Mai, 19.33 Uhr: Nach der Auszählung von 73 von 104 Stimmbezirken zur Landratswahl liegt Christian Karl (CDU) mit 44,5 Prozent der Stimmen vorne, gefolgt von Stefan Schröder (AfD) mit 38,4 Prozent, Madeline Temme (parteilos) mit 13,4 Prozent und Peer Gröschner (parteilos) mit 3,7 Prozent.

26. Mai, 19.25 Uhr: Ringleben hat einen neuen Bürgermeister. Martin Müller erhielt am Sonntag 204 Stimmen. Er setzte sich damit gegen Mitbewerberin Diana Brand durch, die 84 Stimmen auf sich vereinen konnte. Beide traten aus Einzelbewerber an. Die Wahlbeteiligung konnte Anja Voß, die Zuständige für Wahlen in der Verwaltungsgemeinschaft Gera-Aue, um 19.25 Uhr noch nicht mitteilen.

26. Mai, 19.21 Uhr: Es geht jetzt Schlag auf Schlag. 15 von 18 Stimmbezirken für die Bürgermeisterwahl in Sömmerda sind mit der Auszählung fertig. Ralf Hauboldt (Linke) kann leicht zulegen auf 42,7 Prozent, Michael Bellstedt (AfD) verliert etwas auf 22,9 Prozent, auch Bastian Wulf (CDU) verliert etwas auf 28,2 Prozent und Mario Steinberg (parteilos) liegt fast unverändert bei 6,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung steigt auf insgesamt 66,1 Prozent.

26. Mai, 19.20 Uhr: In Eßleben-Teutleben wurde Ralph Tränkner mit 78,5 Prozent der Stimmen als Ortsteilbürgermeister gewählt, in Frömmstedt erhielt Elisa Koch 82,9 Prozent, in Schallenburg Wolfgang Bierbach 69,1 Prozent, in Wenigensömmern Anke Unger 95,5 Prozent und in Henschleben/Vehra Melanie Pusch 88,3 Prozent.

26. Mai, 19.17 Uhr: 12 von 18 Stimmbezirken für die Bürgermeisterwahl in Sömmerda und damit zwei Drittel sind ausgezählt. Ralf Hauboldt (Linke) steht bei 42,2 Prozent, Michael Bellstedt (AfD) bei 23,1 Prozent, Bastian Wulf (CDU) bei 28,4 Prozent und Mario Steinberg (parteilos) bei 6,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung ist auf insgesamt 65 Prozent gestiegen.

26. Mai, 19.12 Uhr: Das Briefwahllokal Rathaus 2 hat seine Auszählung für die Stimmen der Bürgermeisterwahl in Sömmerda beendet. Das Ergebnis hier: Ralf Hauboldt (Linke) erhielt 256 Stimmen, Michael Bellstedt (AfD) 85 Stimmen, Bastian Wulf (CDU) 188 Stimmen und Mario Steinberg (parteilos) 14 Stimmen.

26. Mai, 19.11 Uhr: In Ellersleben bleibt Michael Matschuck Ortsteilbürgermeister (92,1 Prozent).

26. Mai, 19.11 Uhr: In Rudersdorf bleibt Dirk Schauroth Ortsteilbürgermeister (97,5 Prozent).

26. Mai, 19.09 Uhr: Die Hälfte ist geschafft in Sachen Stimmauszählung für den künftigen Bürgermeister in Sömmerda. 9 von 18 Stimmbezirken sind ausgezählt. Die Wahlbeteiligung ist auf 50,9 Prozent gestiegen. Ralf Hauboldt (Linke) kommt jetzt auf 40,5 Prozent, Michael Bellstedt (AfD) auf 25,2 Prozent, Bastian Wulf (CDU) bei 26,7 Prozent und Mario Steinberg (parteilos) auf 7,3 Prozent.

26. Mai, 19.03 Uhr: In Rothenberga löst Christoph Hänert (54,1 Prozent) Petra Rose (45,9 Prozent) als Ortsteilbürgermeister ab.

26. Mai, 19.03 Uhr: In Schafau ist Alexander Schimmel mit 90 Prozent der Stimmen zum Ortsteilbürgermeister gewählt. (Wahlbeteiligung 76,9 Prozet).

26. Mai, 19.02 Uhr: Bei der Landratswahl in Nöda liegt die Wahlbeteiligung bei 71,9 Prozent, wobei Christian Karl (CDU) 51,6 Prozent und Stefan Schröder (AfD) 35,7 Prozent der Stimmen erhalten.

26. Mai, 19.00 Uhr: Eine Stunde nach Schließung der Wahllokale sind 8 von 18 Stimmbezirken für die Bürgermeisterwahl in Sömmerda erfasst. Der Zwischenstand: Ralf Hauboldt (Linke) liegt bei 39,3 Prozent, Michael Bellstedt (AfD) bei 27,2 Prozent, Bastian Wulf (CDU) bei 26,0 Prozent und Mario Steinberg (parteilos) bei 7,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung in diesen Stimmbezirken liegt insgesamt bei 44,5 Prozent.

26. Mai, 19.00 Uhr: Bei der Landratswahl in Alperstedt liegt die Wahlbeteiligung bei 61,7 Prozent, wobei Christian Karl (CDU) 41,7 Prozent und Stefan Schröder (AfD) 39,2 Prozent der Stimmen erhalten.

26. Mai, 18.54 Uhr: 6 von 18 Stimmbezirken für die Bürgermeisterwahl in Sömmerda sind ausgezählt. Ralf Hauboldt (Linke) steht bei 38,4 Prozent, Michael Bellstedt (AfD) bei 27,6 Prozent, Bastian Wulf (CDU) bei 26,1 Prozent und Mario Steinberg (parteilos) bei 7,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung in diesen Stimmbezirken liegt insgesamt bei 44,4 Prozent.

26. Mai, 18.50 Uhr: Bei der Bürgermeisterwahl in Kölleda, nach Auszählung von 10 von 14 Stimmbezirken, erhält Uwe Kraneis 1309 Stimmen (83,5 Prozent).

26. Mai, 18.47 Uhr: Um 18.47 Uhr sind vier Stimmbezirke für die Bürgermeisterwahl in Sömmerda erfasst. Ralf Hauboldt (Linke) steht bei 36,4 Prozent, Michael Bellstedt (AfD) bei 30,7 Prozent, Bastian Wulf (CDU) bei 23,2 Prozent und Mario Steinberg (parteilos) bei 9,7 Prozent.

26. Mai, 18.45 Uhr: Bei der Landratswahl im Landkreis sind bisher 33 von 104 Stimmbezirken ausgezählt: Christian Karl (CDU) liegt mit 44,0 Prozent der Stimmen vorne, gefolgt von Stefan Schröder (AfD) mit 40,4 Prozent.

26. Mai, 18.42 Uhr: Kölleda Stimmbezirk Pfefferminzgärtchen mit einer Wahlbeteiligung von nur 47,9 Prozent, Uwe Kraneis (GfK) 94,7 Prozent.

26. Mai, 18.38 Uhr: Bürgermeisterwahl im Kölledaer Ortsteil Dermsdorf: Uwe Kraneis (GfK) holt 88,5 Prozent, Wahlbeteiligung 60,4 Prozent.

26. Mai, 18.32 Uhr: Bürgermeisterwahl Rastenberg: Ortsteil Rothenberga B. Winter 98,2 Prozent, Ortsteil Roldisleben B. Winter 95,3 Prozent. Gesamtwahlbeteiligung im Landkreis dürfte bei etwa 65 Prozent liegen schätzt Kreiswahlleiter Marko Braun.

26. Mai, 18.31 Uhr: Bürgermeisterwahl Kölleda: Ortsteil Großmonra Uwe Kraneis 95,2 Prozent, Wahlbeteiligung 52,9 Prozent.

26. Mai, 18.30 Uhr: Erstes Wahlergebnis Landratswahl: Stadt Weißensee (Stimmbezirk 6) Stefan Schröder (AfD) 43,4 Prozent, Christian Karl (CDU) 40,8 Prozent, Madeline temme (parteilos) 11,3 Prozent, Peer Gröschner (parteilos) 4,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung dort lag bei 56,0 Prozent, 1352 Stimmberechtigte.

26. Mai, 18.25 Uhr: Kölleda Kiebitzhöhe, Bürgermeisterwahl: Uwe Kraneis 97,4 Prozent, bei nur 32,1 Prozent Wahlbeteiligung.

26. Mai, 18.24 Uhr: In Altenbeichlingen bekommt Kölledas Bürgermeisterkandidat Uwe Kraneis 100 Prozent (58 Stimmen, Wahlbeteiligung 53,7 Prozent). Schafau (Rastenberg) gibt Beatrix Winter 88,6 Prozent (Wahlbeteiligung 76,9 Prozent).

Der erste Stimmbezirk Wenigensömmern wird angezeigt. © Funke Medien Thüringen | Ina Renke

26. Mai, 18.19 Uhr: Um 18.19 Uhr sind in Wenigensömmern und damit im ersten Stimmbezirk der Kreisstadt die Stimmen für die Bürgermeisterwahl ausgezählt. Von 230 Wahlberechtigten gaben 140 Wähler ihre Stimme ab, sechs davon sind ungültig. Von den 134 gültigen Stimmen entfallen 37 auf Ralf Hauboldt (Linke), 48 auf Michael Bellstedt (AfD), 43 auf Bastian Wulf (CDU) und 6 auf Mario Steinberg (parteilos). Ein Fahrer wird in den Ortsteil geschickt, um die Niederschrift abzuholen. Im Rathaus wird diese geprüft und mit der Schnellmeldung abgeglichen. Insgesamt sind heute Abend fünf Fahrer in Sömmerda im Einsatz.

26. Mai, 18.14 Uhr: Fünf Erfasserinnen sitzen im Sömmerdaer Rathaus, um die Schnellmeldungen aus den einzelnen Stimmbezirken entgegenzunehmen und in das Wahlportal des Landes Thüringen einzugeben. Im Foyer werden die Ergebnisse auf einem Monitor gezeigt. Wahlleiter Christian Haase schätzt, dass die erste Meldung aus dem Ortsteil Wenigensömmern eingehen wird.

Laura Scherzberg (von rechts) und Luisa Scherzberg erfassen die Wahl- Meldungen direkt und pflegen sie ins Wahlportal des Landes Thüringen ein. © Funke Mediengruppe Thüringen | Ina Renke

26. Mai, 18.07 Uhr: Auf dem großen Whiteboard in der Kreiswahlzentrale im Landratsamt ist noch zu lesen: Kein Wahlergebnis vorhanden.

26. Mai, 18.02 Uhr: Ohne Vorkommnisse ging der Wahlsonntag in Gebesee über die Bühne. Laut Ute Nessel, Gemeinschaftsvorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Gera-Aue, zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung in Gebesee ab. Bereits 17.35 Uhr hatten 854 Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Beantragt waren 317 Briefwahlunterlagen. Die waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Gültigkeit kontrolliert. Wahlberechtigt gibt es in Gebesee 1811 Wahlberechtigte.

Im Briefwahllokal in Elxleben walten Dieter Lamers, Patrizia Schäfer, Reiner Storch und Cornelia Braband (von links) ihres Amtes. Ausgezählt werden die Briefwahlunterlagen für Elxleben und Witterda. © Funke Medien Thüringen | Annett Kletzke

26. Mai, 18.00 Uhr: Reibungslos ging die Wahl in Elxleben vonstatten. Rund 1900 Bürger waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gut 1400 haben davon Gebrauch gemacht, überschlug Virena Heinemann kurz vor der Auszählung. Gewählt wurde im Seniorentreff in Elxleben. In der der Gemeindeverwaltung war das Briefwahllokal für Elxleben und Witterda eingerichtet. Wahlvorsteherin ist dort Cornelia Braband. Wie sie berichtet, gibt es in Elxleben 312 gültige Briefwahlunterlangen. In Witterda sind es 174.

Im Seniorentrefff in Elxleben wurde am Sonntag gewählt. Virena Heinemann, Ingo Beyer und Fabian Brück (von links) bereiten die Auszählung vor. © Funke Medien Thrüringen | Annett Kletzke

26. Mai, 18 Uhr: Kurz vor 18 Uhr läuten die Glocken in Sömmerda, punkt 18 Uhr schließen die Wahllokale und die Auszählung in den Briefwahllokalen beginnt. Im Rathaus der Kreisstadt verfolgen Bürgermeisterkandidat Michael Bellstedt und Sven Röbbenack von der AfD den Vorgang.

Es kann losgehen. Petra Mittelbach (von links) und Ellen Kaufmann schütten die Wahlurne aus. © Ina Renke | Ina Renke

26. Mai, 17.59 Uhr: Die Wahlbeteiligung in der VG Gramme-Vippach liegt bei etwa 64 Prozent.

26. Mai, 17.55 Uhr: Weil sich in einigen Wahllokalen in Sömmerda am Tag teilweise sehr lange Schlangen gebildet haben, wurden alle noch verfügbaren Reserven aktiviert und unter anderem an die Wahllokale in der Lindenschule, in der Salzmannschule und im Dreyse-Haus Wahlkabinen nachgeliefert, so Wahlleiter Christian Haase kurz vor Schließung der Wahllokale. Ursprünglich waren die Wahllokale mit drei beziehungsweise fünf Kabinen ausgestattet, jeweils etwa 2000 Wähler waren einem Stimmbezirk zugeordnet, In der Stadt und den Ortsteilen waren mehr als 80 Wahlurnen im Einsatz.

26. Mai, 17.50 Uhr: Bisher gibt es keine besonderen Vorkommnisse. Über den Tag nur ein Anruf aus der Gemeinde Buttstädt mit der Befürchtung, dass zu wenig Stimmzettel in einem Wahllokal sein könnten. Es wurde nachgeliefert.

Wahllokal 6 in Sömmerda: Frauchen wird bei der Stimmenabgabe vom vierbeinigen Freund begleitet. © Funke Medien Thüringen | Ina Renke

26. Mai, 17 Uhr: Noch eine Stunde bis zur Schließung der Wahllokale. Dann werden die Stimmen ausgezählt. In Sömmerda hat Wahlleiter Christian Haase 2356 Briefwähler registriert, deren Stimmzettel ebenfalls ab 18 Uhr ausgezählt werden. Dafür gibt es vier Wahllokale.

26. Mai, 16.30 Uhr: In den Wahllokalen von Olbersleben (Gemeinde Buttstädt) und Ostramondra (Verwaltungsgemeinschaft Kölleda) verläuft die Wahl ruhig.

Im Wahllokal im Bürgerhaus in Ostramondra wachen von links die Wahlhelfer Gabi Eckardt, Heike Schmidt, Grit Kämmerer und Herta Keil über die ordnungsgemäße Stimmabgabe. © Funke Medien Thüringen | Ilona Stark

Während Herta Keil vom Ostramondraer Wahlvorstand zum Nachmittag die Wahlbeteiligung als „erfreulich hoch“ einschätzt, möchten sich die Wahlhelferinnen in Olbersleben nicht festlegen. Dort heißt es, dass zwar im Wahllokal ständig Betrieb sei, die Wähler – vor allem die Älteren und die Erstwähler – aber auch lange Zeit für die Stimmabgabe bräuchten. In Ostramondra gilt es, drei Stimmzettel (Landrat, Kreistag, Gemeinderat) auszufüllen, in Olbersleben sind es zwei mehr (zusätzlich Ortsteilrat und -Bürgermeister).

Zum Wahllokal im Olberslebener Bürgerhaus geht es durch die Absperrungen am Schänkplatz. © Funke Medien Thüringen | Armin Burghardt

26. Mai, 16 Uhr: Zwischenstände zur Wahlbeteiligung werden im Landkreis nicht erhoben. Kreiswahlleiter Marko Braun schätzt aber aus den ihm bisher vorliegenden Informationen aus den Wahllokalen, dass sie relativ hoch ist.

Wahllokal 6 in Sömmerda: Die Turnhalle der Salzmannschule. © Funke Medien Thüringen | Ina Renke

26. Mai, 14 Uhr: Die Wahl im Landkreis verläuft weiter ohne besondere Vorkommnisse. Allerdings bilden sich zeitweise vor einigen Wahllokalen längere Schlangen. Auch in Sömmerda ist der Andrang in einigen Stimmbezirken so groß, dass die Wähler bis zu zehn Minuten warten müssen, so Wahlleiter Christian Haase. Da so viele Stimmzettel ausgefüllt werden müssen, dauert das Prozedere in den Wahlkabinen wie erwartet etwas länger als bei anderen Wahlen.

Wahllokal 6 in Sömmerda: Am Sonntagvormittag bildete sich eine längere Warteschlange vor der Turnhalle der Salzmannschule. © Funke Medien Thüringen | Ina Renke

26. Mai, 11.30 Uhr: Die Wahl im Landkreis Sömmerda ist bisher reibungslos verlaufen, es habe aus den Wahllokalen am Vormittag keinerlei Rückmeldung über irgendwelche Probleme gegeben, informierte die stellvertretende Kreiswahlleiterin Annette Erfurth auf Nachfrage. Eine Mittagspause gibt es in den Wahllokalen übrigens nicht. Alle haben durchgehend von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

26. Mai, 8 Uhr: Jetzt gilt es, die Wahllokale haben geöffnet. Rund 57.830 Wahlberechtigte im Landkreis Sömmerda sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nicht wenige Wähler haben bereits im Vorfeld die Möglichkeit der Briefwahl genutzt, weil sie am heutigen Wahltag verhindert sind oder weil sie die Wahl ganz in Ruhe zu Hause vollziehen wollten. Ausgezählt werden auch die Stimmen der Briefwähler erst heute ab 18 Uhr. Damit dies zügig erfolgen kann, wurden in der Kreisstadt, wo das Briefwahl-Aufkommen größer ist als bei vergangenen Wahlen, vier Briefwahllokale eingerichtet, zwei im Rathaus und zwei in der Musikschule.

25. Mai, 18 Uhr: Der Countdown läuft. Noch 14 Stunden bis Öffnung der Wahllokale. Punkt 8 Uhr öffnen sie am 26. Mai zeitgleich in allen Stimmbezirken, dann besteht bis 18 Uhr die Möglichkeit der Stimmabgabe. Ab 18 Uhr beginnt ein wahrer Zählmarathon, um alle Ergebnisse festzustellen. Die Auszählung der Stimmen ist in allen Wahllokalen öffentlich. Im Foyer des Rathauses in Sömmerda wird am Sonntag ein Monitor aufgebaut sein, auf dem die Wahlergebnisse am Abend einlaufen und von Interessierten verfolgt werden können.

25. Mai, 14 Uhr: Für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, erhält der Wähler am Sonntag nach Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. Allein in Sömmerda und seinen Ortsteilen wurden 14 Wahllokale eingerichtet: im Dreyse-Haus in der Bibliothek, am Gymnasium in der Salzmannstraße, in der Unstruthalle, im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“, in der Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“, in der Salzmann-Regelschule, in der Lindenschule, in der Sporthalle Frohndorf, im Bürgerhaus Leubingen, im Dorfgemeinschaftshaus Rohrborn, im Dorfgemeinschaftshaus Schallenburg, im Gemeindehaus Schillingstedt, im Bürgerhaus Tunzenhausen, im Vereinsheim des Kleingartenvereins Dahlie in Wenigensömmern. Während in der Vergangenheit in den Schulen manchmal die Aula für die Wahl genutzt wurde, findet die Stimmabgabe diesmal überall in den Turnhallen statt, informierte Sömmerdas Wahlleiter Christian Haase. Mit Wegweisern werde auf die Wahllokale hingewiesen.

Auch in der Unstruthalle Sömmerda wird am Sonntag ein Wahllokal eingerichtet. © Jens König | Jens König

25. Mai, 11 Uhr: Die letzten Vorbereitungen für den Wahltag laufen. Hunderte Wahlhelfer werden am Sonntag im Landkreis Sömmerda im Einsatz sein, Hunderte Kandidaten stellen sich zur Wahl. Allein für den Kreistag Sömmerda bewerben sich 120 Kandidaten, für den Sömmerdaer Stadtrat gibt es 94 Bewerber.

24. Mai, 11 Uhr: Rund 57.830 Wahlberechtigte sind am 26. Mai im Landkreis Sömmerda aufgerufen, einen neuen Landrat und einen neuen Kreistag zu wählen. In Sömmerda, Kölleda, Rastenberg, Elxleben, Ringleben, Vogelsberg und Witterda werden am Sonntag außerdem die Bürgermeister gewählt, in vielen weiteren Orten die Ortsteilbürgermeister. Abgestimmt wird auch über Stadt- oder Gemeinderäte und Ortschaftsräte.

In den Wahlbenachrichtigungen, die allen Wahlberechtigten übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler müssen ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

