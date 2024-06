In Thüringen findet am Sonntag die Europawahl und die Stichwahl für Oberbürgermeister und Landräte statt. Alle Infos dazu im Liveticker.

In Thüringen wird am Sonntag zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen gewählt. Neben der Europawahl finden auf kommunaler Ebene auch vielerorts Stichwahlen statt. Wir halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Was und wo wird gewählt?

Stichwahlen gibt es überall dort, wo Kandidaten bei den Wahlen für Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Ortsteilbürgermeister im ersten Wahlgang am 26. Mai nicht mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten haben. Dort müssen die Erstplatzierten mit den Zweitplatzierten in die Stichwahl gehen.

In fünf Städten (Erfurt, Jena, Gera, Gotha und Eisenach) werden die Oberbürgermeister ermittelt, in zwölf Landkreisen die Landräte und in zehn Städten von Apolda bis Zeulenroda-Triebes die Bürgermeister. Auch um die Ämter der Ortsteilbürgermeister gibt es in vielen Orten Stichwahlen.

Wann kommen die ersten Ergebnisse?

Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet, danach werden zunächst die Ergebnisse der Europawahl ausgezählt. Erst dann werden die Stimmen der Kommunalwahlen ausgezählt. Bis alle Ergebnisse vorliegen, kann es also eine Weile dauern. Kurz nach 18 Uhr wird es eine erste Hochrechnung geben.

Wer darf mitbestimmen?

In Thüringen sind 1,74 Millionen Menschen zur Europawahl aufgerufen. Erstmals dürfen auch 16-Jährige mitwählen. Bei den Stichwahlen darf – wie im ersten Wahlgang auch – wählen, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat und den Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten im jeweiligen Wahlgebiet hat.

Muss ich etwas zur Wahl mitbringen?

Generell wird mit der Wahlbenachrichtigung nachgewiesen, dass jemand wahlberechtigt ist. Für die Stichwahl gilt die Wahlberechtigung zum ersten Wahlgang der Kommunalwahl am 26. Mai. Diese sollte man also dabei haben. Es empfiehlt sich außerdem, ein gültiges Ausweisdokument wie Personalausweis oder Reisepass dabeizuhaben, um es auf Verlangen vorzeigen zu können.

Überblick über die Ereignisse des ersten Wahlgangs

Montag, 27. Mai

13:38 Uhr: AfD verpasst Stichwahl um Oberbürgermeisterposten in Gera

Die AfD hat die Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten in Gera verpasst. In der ostthüringischen Stadt stellen sich in zwei Wochen Amtsinhaber Julian Vonarb (parteilos) und CDU-Mann Kurt Dannenberg erneut den Wählerinnen und Wählern, wie aus Daten des Landeswahlleiters nach Auszählung aller Stimmbezirke hervorging. Bei den Thüringer Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen 2018 war Gera die einzige Kommune mit einem AfD-Kandidaten in der Stichwahl gewesen.

Vonarb, der damals die Stichwahl für sich entschied, kam nun auf 32,3 Prozent der Stimmen. Dannenberg landete knapp davor bei 33,1 Prozent. AfD-Mann Wieland Altenkirch erreichte 24,5 Prozent und damit Platz drei. Der Einzelbewerber Yves Berlinghoff kam auf 7,7 Prozent. Er wird aus dem rechten Spektrum in Gera unterstützt und zeigte sich immer wieder mit einem stadtbekannten Rechtsextremisten.

13.03 Uhr: Verzögerungen bei der Stimmauszählung in mehreren Kreisen

Bei der Stimmauszählung zu den Thüringer Kommunalwahlen ist es in mehreren Kreisen zu Verzögerungen gekommen. So hatte es bei der Auszählung für die Landratswahl im Saale-Holzland-Kreis einen Fehler im Ergebnis gegeben, der in der Nacht nicht mehr zu finden gewesen sei, teilte der Wahlleiter mit. Am Montagmittag sei der Fehler dann aber gefunden gewesen - es sei nur um eine Stimme gegangen.

Ähnliches berichtete der Kyffhäuserkreis, wo nachts eine Differenz im Ergebnis nicht mehr aufgeklärt werden konnte. Nähere Angaben machte der Kreiswahlleiter nicht.

In anderen Regionen hängen die Endergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen nur noch an den Auszählungen von Briefwahlstimmen, wie die örtlichen Wahlleiter mitteilten. Das betraf etwa Suhl und das Eichsfeld. Im Landkreis Sömmerda wurde die Auszählung nachts in zwei Wahlbezirken unterbrochen, weil die Auszählung der Stadt- und Gemeinderatswahlen länger gedauert hatte.

12.32 Uhr: Alterspräsident des Thüringer Landtags verlässt AfD-Fraktion und Partei

Einen Tag nach den Kommunalwahlen in Thüringen hat der Alterspräsident des Thüringer Landtags, Karlheinz Frosch, die Konsequenzen aus einem monatelangen Streit im AfD-Gebietsverband Saalfeld-Rudolstadt gezogen und Partei sowie Fraktion der AfD verlassen.

12.25 Uhr: Stichwahl zwischen Zanker und Ahke im Unstrut-Hainich-Kreis

Der SPD-Politiker Harald Zanker muss im Unstrut-Hainich-Kreis in die Stichwahl gegen seinen Herausforderer Thomas Ahke (FWG-UG). Der langjährige Amtsinhaber erhielt bei der Kommunalwahl am Sonntag 39,7 Prozent der Stimmen, auf den zweiten Platz kam Ahke mit 25,0 Prozent der Stimmen.

Nach einer Auflistung des Deutschen Landkreistages könnte Zanker zum dienstältesten Landrat Deutschlands aufrücken, sollte er die Stichwahl in zwei Wochen gewinnen. Er ist seit 1994 Landrat. Seine beiden bisherigen dienstältesten Kollegen, Werner Henning (CDU, Eichsfeld) und Martina Schweinsburg (CDU, Landkreis Greiz) konnten wegen des Überschreitens der Altersgrenze für Thüringer Landräte nicht mehr kandidieren.

12.17 Uhr: SPD-Landrat Onno Eckert muss in die Stichwahl im Landkreis Gotha

Amtsinhaber Onno Eckert ist bei der Landratswahl im Kreis Gotha zwar auf dem ersten Platz gelandet, muss sich aber einer Stichwahl stellen. Der SPD-Politiker erhielt im ersten Wahldurchgang am Sonntag 43,7 Prozent der Stimmen, wie aus Daten des Landeswahlleiters vom Montag hervorgeht. Sein Kontrahent in der Stichwahl in zwei Wochen ist der AfD-Kandidat Stephan Steinbrück (31,2 Prozent). Eckert ist seit 2018 Landrat im Kreis Gotha.

11.57 Uhr: Wahlbeobachter fliegt bei Auszählung aus Wahlraum im Kreis Sömmerda

Bei der Auszählung der Stimmen bei den Kommunalwahlen ist es im Landkreis Sömmerda zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 42-jähriger polizeibekannter Mann habe am Sonntagabend in Sprötau versucht, Wahlhelfer zu beeinflussen, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin sei er dazu aufgefordert worden, das Wahllokal zu verlassen. Weil er dem nicht nachgekommen sei, hätten die Verantwortlichen die Polizei gerufen. Die Beamten hätten dem Mann einen Platzverweis erteilt und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen.

11.20 Uhr: Ergebnisse der Erfurter Stadtratswahl werden mit Spannung erwartet

Die ersten Ergebnisse der Erfurter Stadtratswahlen trudeln ein. Nach Auszählung von 57 der 210 Stimmbezirke liegt die CDU mit 24,5 Prozent knapp vor der AfD mit 22,4 Prozent.

10.31 Uhr: CDU wird in Weimar stärkste Stadtratsfraktion

Die beiden noch ausstehenden Stimmbezirke der Weimarer Stadtratswahl sind nun ausgezählt. Nach dem vorläufigen Endergebnis kommen die CDU auf 19,9 Prozent (8 Sitze, +1), das weimarwerk auf 17,6 Prozent (7 Sitze, unverändert), die Grünen auf 15,4 Prozent (6 Sitze, -2), die SPD auf 14,2 Prozent (6 Sitze, unverändert), die Linke auf 13,8 Prozent (6 Sitze, -1), die AfD auf 13,7 Prozent (6 Sitze, +1), die FDP auf 2,7 Prozent (1 Sitz, unverändert), und die Piraten/Partei der Humanisten sowie die Basis auf jeweils 1,4 Prozent (beide je 1 Sitz, beide +1). Die Wahlbeteiligung lag in Weimar bei 60,4 Prozent und damit geringfügig unter jener der Stadtratswahl von 2019 (61,5 Prozent). Auch im Kreis Weimarer Land wird wieder ausgezählt. Bei der Kreistagswahl liegen die Ergebnisse aus 149 der 164 Stimmbezirke vor. Aktuell führt die CDU mit 16 Mandaten vor der AfD mit 12.

10 Uhr: AfD wird stärkste Kraft im Kreistag des Kyffhäuserkreises

Die AfD wird im Kreistag des Kyffhäuserkreises stärkste Kraft. Sie gewinnt 13,7 Prozent der Stimmen gegenüber der Wahl 2019 dazu und wird wohl 12 Mandate (2019:7) erhalten. Noch ist die Wahl nicht vollständig ausgezählt. Auch am Montagmorgen ist noch einer von 119 Stimmbezirken offen.

9.26 Uhr: CDU in Jena hauchdünn vorn

Das vorläufige amtliche Endergebnis zum neuen Jenaer Stadtrat liegt vor. Die CDU gewinnt mit 16,9 Prozent die meisten Stimmen. Es folgt die Linke mit 16,8 Prozent. Mit etwas Abstand kommen dann Grüne (15,2 Prozent), AfD (13,4 Prozent) und SPD (13 Prozent). Im neuen Stadtrat können CDU und Linke demnach auf jeweils 8 von 46 Sitzen rechnen. Nach Auszählung aller Stimmbezirken folgen danach die Grünen mit sieben Sitzen und AfD und SPD mit je sechs Sitzen. Die FDP erhält 4 Sitze, die Bürger für Jena 3.

9.20 Uhr: BSW stellt Bürgermeister in Bleicherode

Ein Bürgermeisterkandidat vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat sich im Landkreis Nordhausen bei den Kommunalwahlen durchgesetzt. Robert Henning erhielt 56,6 Prozent der Stimmen beim ersten Wahlgang in Bleicherode. Daneben hatte sich Claudia Schmidt-Krumbein als Ortschaftsbürgermeisterin beworben. Die CDU-Politikerin erreichte demnach 43,4 Prozent. Das BSW trat erstmals bei den Kommunalwahlen am Sonntag an. Nach eigenen Angaben war die neue Partei in vier Landkreisen sowie mit fünf Stadtrats- und Bürgermeisterkandidaturen angetreten.

8.49 Uhr: Leitartikel zur Kommunalwahl: Mutmacher für die Demokratie

Fabian Klaus schreibt über die Wahlbeteiligung: Die Thüringerinnen und Thüringer haben am Sonntag ein positives Signal in den Rest der Republik gesendet. Die meisten Menschen wissen um ihre Verantwortung, die ihnen für den Bestand der Demokratie in unserem Land gegeben ist.

8.12 Uhr: Oberbürgermeister Kreuch in Gotha geht in Stichwahl

Der langjährige Oberbürgermeister von Gotha, Knut Kreuch, muss für den Kampf um eine weitere Amtszeit in die Stichwahl. Der SPD-Politiker erreichte im ersten Wahlgang der Kommunalwahl am Sonntag mit 49,5 Prozent zwar mit deutlichem Vorsprung den größten Stimmenanteil. Doch das war nicht ausreichend für die notwendige absolute Mehrheit. Bei der Oberbürgermeisterwahl 2012 hatte Kreuch im ersten Wahlgang noch 76,5 Prozent der Stimmen gewonnen. Bei der Stichwahl am 9. Juni trifft der 57-Jährige, der seit 2006 Stadtoberhaupt von Gotha ist, auf Robert Luhn. Der parteilose Luhn wurde von der CDU unterstützt. Mit 21 Prozent lag dieser nur knapp vor dem AfD-Kandidaten Jens Fiedler, der auf 20,4 Prozent kam.

7 Uhr: Fast nur Männer als hauptamtliche Bürgermeister in Thüringen gewählt

Bei den Wahlen für die hauptamtlichen Bürgermeister in Thüringens Städten und Gemeinden haben fast nur Männer gewonnen. Von den 64 zu besetzenden Posten gingen am Sonntag nur zwei direkt an Frauen, bei einer weiteren Wahl schaffte es eine Frau in die Stichwahl. In drei dieser Kommunen waren die Stimmen bis zum frühen Montagmorgen noch nicht fertig ausgezählt, auch dort lagen Männer vorn, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorging.

Die neuen Bürgermeisterinnen sind Rita Spies (CDU) in Uder im Landkreis Eichsfeld sowie die Parteilose Kerstin Barczus in Kaulsdorf im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. CDU-Frau Grit Reinhardt (CDU) schaffte es in Berga-Wünschendorf in die Stichwahl, die am 9. Juni parallel zur Europawahl stattfindet. Selbst wenn sie gewinnen würde, läge der Frauenanteil bei den neu gewählten Bürgermeistern unter fünf Prozent.

Schon das Bewerberfeld für die Bürgermeisterwahlen war sehr männlich geprägt. So verzeichnete das Statistische Landesamt für alle zu besetzenden Ämter, also auch die ehrenamtlichen Posten, einen Bewerberinnen-Anteil von rund elf Prozent. (dpa)

1.08 Uhr: Auszählung pausiert

Die Auszählung der vorläufigen Ergebnisse der Kommunalwahlen am 26. Mai 2024 ist noch nicht in allen Kommunen abgeschlossen. In der Nacht meldet das Thüringer Landesamt für Statistik, dass die Auszählung am Montag fortgesetzt wird.

0.17 Uhr: Petra Enders liegt im Ilm-Kreis vorn, muss aber in die Stichwahl

Im Kampf um den Chefsessel im Landratsamt des Ilm-Kreises muss Amtsinhaberin Petra Enders (parteilos) in die Stichwahl, lag im ersten Wahlgang aber klar vorn. Sie erhielt am Sonntag 48,2 Prozent der Stimmen, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. In der Stichwahl tritt sie gegen Ralf Gohritz (AfD) an, der 24,2 Prozent der Stimmen holte. Der vierfache Bob-Olympiasieger André Lange kam mit 22,8 Prozent auf Platz drei. Er wurde von den Freien Wählern, FDP und CDU unterstützt.

Sonntag, 26. Mai

23.15 Uhr: Stadträte, Kreistage und Gemeinderäte werden ausgezählt

Neben Oberbürgermeistern und Landräten haben sich in Thüringen auch mehrere tausend Menschen für Mandate in Stadträten, Gemeinderäten und Kreistagen beworben. Die Wahlhelfer zählen auch am späten Abend noch die Stimmen aus. Allein für die Landkreise und kreisfreien Städte sind das 3048 Stimmbezirke. Nach 1461 ausgezählten Stimmbezirken liegen CDU und AfD hier nahezu gleichauf. Die Union kommt auf 27,5 Prozent, die AfD auf 27,3 Prozent. Mit einem Abschluss der Auszählung ist allerdings erst am Montag zu rechnen. So hatte Erfurt bereits angekündigt, erst am Montag mit der Auszählung der Stadtratswahl zu beginnen.

22:57 Uhr: Ramelow gratuliert CDU-Bürgermeister

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gehörte auf X (vormals: Twitter) zu den ersten Gratulanten des wiedergewählten Altenburger Oberbürgermeisters Andé Neumann (CDU). „Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Wiederwahl. Verdient für gute Arbeit.“ Neumann ist in Altenburg mit 58,7 Prozent wiedergewählt worden.

22.37 Uhr: Enge Wahlausgänge im Unstrut-Hainich-Kreis

In Bad Langensalza bleibt Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) weiter im Amt. Er sicherte sich bei der Wahl am Sonntag den Sieg und hängte seinen Konkurrenten Patrick Kosiol (parteilos) ab. Bei der Landratswahl zeichnete sich am späten Abend ab, dass es zu einer Stichwahl kommen wird. Harald Zanker (SPD) lag am Abend mit weitem Abstand vor seinen Konkurrenten Thomas Ahke (FWG-UH) und Christopher Drößler (AfD). Eine Stunde nach Schließung der Wahllokale lag bei der Landratswahl im Unstrut-Hainich-Kreis Amtsinhaber Harald Zanker (SPD) mit 41,3 Prozent der Stimmen vor Christopher Drößler (AfD, 22,9 Prozent). Es folgen Thomas Ahke (Freie Wähler) mit 22,1 Prozent und Hans-Joachim Roth (CDU) mit 13,7 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl in Mühlhausen wurde Amtsinhaber Johannes Bruns (SPD) wiedergewählt.

22.34 Uhr: Bürgermeister im Kyffhäuserkreis bestätigt

Mit deutlichem Abstand zu seinem Gegenkandidaten hat Matthias Strejc (SPD) als amtierender Bürgermeister der Stadt Bad Frankenhausen die meisten Wählerstimmen bekommen und bleibt damit im Amt. Strejc erhielt 58,6 Prozent aller Stimmen. Thomas Richter (Pro Frankenhausen) kam auf 41,4 Prozent. In Sondershausen wurde wenig überraschend Stefan Grimm erneut zum Bürgermeister gewählt. Er erhielt 94, 7 Prozent der Stimmen, war jedoch auch ohne Mitbewerber. Bei der Landratswahl bleibt es spannend. Die amtierende Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) muss am 9. Juni gegen Andreas Hartung-Schettler (AfD) in die Stichwahl gehen. Hochwind-Schneider konnte zwar mehr Stimmen holen als Hartung-Schettler, für eine absolute Mehrheit hat es jedoch nicht gereicht.

22.30 Uhr: Stichwahl um Landratsposten im Altenburger Land

Bei den Landratswahlen im Altenburger Land steht das vorläufige Endergebnis fest. Der AfD-Kandidat Heiko Philipp (33,0) und der CDU-Amtsinhaber Uwe Melzer (32,2 Prozent) müssen am 9. Juni in die Stichwahl gehen. Keine Rolle spielten Linken-Kandidat Frank Tempel (14,9 Prozent), Einzelbewerber Uwe Rückert, ein Ex-AfD-Mann (12,1 Prozent), und Alexander Paulicks (7,8 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 58,8 Prozent und somit deutlich höher als bei der vergangenen Wahl 2018. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 46,7 Prozent. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Altenburg ist Amtsinhaber André Neumann (CDU) mit 58,7 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister wiedergewählt worden. Seine Gegenkandidaten Thomas Jäschke (SPD) und Erik Busse (FDP) kamen auf 22,5 und 18,8 Prozent.

22.03 Uhr: Neonazi kommt in Stichwahl um Landratsposten

Der Neonazi Tommy Frenck hat es bei der Landratswahl im Kreis Hildburghausen in die Stichwahl geschafft. Frenck fuhr mit 24,9 Prozent das zweitbeste Ergebnis nach Sven Gregor (Freie Wähler Landkreis Hildburghausen), der auf 42,4 Prozent der Stimmen kam, ein und liegt sogar noch knapp vor dem CDU-Kandidaten Dirk Lindner, den 24,7 Prozent der Menschen gewählt haben.

21.56 Uhr: Stichwahl im Landkreis und der Stadt Sömmerda

Bei der Landratswahl zeichnet sich am Abend ab, dass es zu einer Stichwahl zwischen Christian Karl (CDU) und Stefan Schröder (AfD) kommen wird. Christian Karl (CDU) konnte seinen Vorsprung zwar ausbauen, aber zur absoluten Mehrheit hat es am späten Abend noch nicht gereicht. Auch bei der Bürgermeisterwahl in Sömmerda konnte keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit auf sich vereinen. Der amtierende Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) konnte 42,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Mit 28,7 Prozent kam Bastian Wulf (CDU) auf Platz zwei. Platz drei belegte mit 23,3 Prozent Michael Bellstedt (AfD). Zur Stichwahl treten also Ralf Hauboldt und Bastian Wulf an. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,3 Prozent und somit um einiges höher als bei der vergangenen Wahl. Damals lag sie bei 44,2 Prozent.

21.55 Uhr: Stichwahl bei Landratswahl im Wartburgkreis

Bei der Landratswahl konnte am Sonntagabend Michael Brodführer (CDU) seinen Vorsprung ausbauen. Da Brodführer jedoch keine klare Mehrheit auf sich vereinigen konnte, wird es zwischen dem CDU-Mann und seinem Konkurrenten Uwe Krell von der AfD zur Stichwahl kommen. Der bisherige Landrat des Wartburgkreises Reinhard Krebs (CDU) tritt nicht erneut an.

21.52 Uhr: Amtsinhaber in Arnstadt setzt sich deutlich gegen AfD-Kandidat durch

Frank Spilling (Parteilos) ist erneut Bürgermeister von Arnstadt geworden. Er konnte sich deutlich gegen seinen einzigen Mitbewerber Martin Liedtke (AfD) durchsetzen. Damit ist der neu gewählte Bürgermeister gleichzeitig der alte. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018 wurde Spilling bei einer Stichwahl mit 51,9 Prozent vor Alexander Dill gewählt.

21.51 Uhr: Stichwahl bei Landratswahl im Kreis Gotha

Bei der Landratswahl zeichnet sich am späten Abend ab, dass es zu einer Stichwahl kommen wird, bei der der Amtsinhaber Onno Eckert (SPD) gegen Stephan Steinbrück (AfD) antreten muss. Keiner der Bewerber konnte sich mit einer klaren Mehrheit durchsetzen. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018 konnte sich Eckert gegen Holger Kruse (CDU) mit 67 Prozent der Stimmen durchsetzen. Auch bei der Oberbürgermeisterwahl konnte am späten Abend noch keiner der Bewerber als eindeutiger Gewinner aus der Wahl hervorgehen. Wenn es zu einer Stichwahl kommt, muss der Amtsinhaber Knut Kreuch (SPD) entweder gegen seinen Konkurrenten Robert Luhn (unterstützt von der CDU) oder Jens Fiedler (AfD) antreten. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 47 Prozent und so mit leicht höher als bei der vergangenen Wahl.

21.50 Uhr: Stichwahl in Eisenach

Alle Lokale ausgezählt, jetzt steht es fest: In Eisenach wird es am 9. Juni eine Stichwahl geben zwischen Christoph Ihling (CDU) - er holte 7608 Stimmen, also 40,5 Prozent - und Jonny Kraft (30,5 Prozent - 5725 Stimmen). Der überholte dank der Ergebnisse in den letzten beiden Wahllokalen Stephan Müller (AfD), der am Ende mit 5459 Stimmen auf 29,0 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung betrug 57,8 Prozent.

21.41 Uhr: BSW stellt Bürgermeister

Bleicherode hat einen neuen Ortschaftsbürgermeister: Robert Henning. Der Gastronom gewann die Wahl mit 56,6 Prozent der Stimmen vor Claudia Schmidt-Krumbein (CDU), die 43,4 Prozent erreichte. Damit stellt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erstmals einen Ortschef im Kreis Nordhausen.

21.24 Uhr: Stichwahl bei Landratswahl im Kreis Greiz zwischen CDU- und AfD-Kandidaten

Wer die Nachfolge der langjährigen Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) antritt, das entscheidet sich erst in zwei Wochen: Ulli Schäfer (CDU) und Kerstin Müller (AfD) müssen dann in der Stichwahl erneut gegeneinander antreten. Sie haben unter insgesamt fünf Bewerbern bei einer hohen Wahlbeteiligung von 66,7 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Schweinsburg, die im September für den Thüringer Landtag kandidiert, konnte aus Altersgründen nicht erneut antreten. Die Bürgermeisterwahl in Greiz ist indes in einem Herzschlagfinale entschieden worden. Amtsinhaber Alexander Schulze (CDU/Gemeinsam für Greiz) kam nach Auszählung aller Stimmbezirke auf 50,6 Prozent und verhinderte damit, obwohl er insgesamt vier Konkurrenten hatte, sogar den Gang in die Stichwahl.

20.52 Uhr: Oberbürgermeister von Jena muss in Stichwahl

Die Geschichte wiederholt sich. In Jena muss FDP-Amtsinhaber Thomas Nitzsche in die Stichwahl und damit in zwei Wochen um eine zweite Amtszeit kämpfen. Schon 2019 hatte er nicht im ersten Wahlgang gewonnen – der Unterschied: Damals war er der Herausforderer. Gegen wen Nitzsche, der annähernd so viele Stimmen erhielt, wie im ersten Wahlgang 2019, in der Stichwahl antreten muss, das entschied sich am Sonntagabend auf den letzten Metern.

In Eisenberg muss die Frage, wer in den nächsten sechs Jahren der Bürgermeister in der Kreisstadt sein soll, in 14 Tagen erneut gestellt werden. Dann finden zeitgleich mit der Europawahl die kommunalen Stichwahlen statt. Für Eisenberg bedeutet das mit Blick auf den Wahlzettel: Amtsinhaber Michael Kieslich (CDU) tritt gegen Rico Walter (parteilos) an.

20.44 Uhr: Bürgermeister von Heiligenstadt bleibt im Amt

Das war knapp für den Amtsinhaber. In Heiligenstadt geht Thomas Spielmann (Bürgerinitiative Menschen für Heiligenstadt) in eine dritte Amtszeit. Er muss dabei erneut nicht in eine Stichwahl, kommt am Ende auf 51,7 Prozent der Stimmen. Bei einer im Vergleich zur Wahl vor sechs Jahren deutlich höheren Wahlbeteiligung bekam der Bürgermeister in absoluten Zahlen sogar mehr Stimmen, das Ergebnis fiel dennoch knapper aus, weil mehr Menschen zur Wahl gegangen sind und es drei Kandidaten gab.Die Landratswahl wird indes für die CDU in ihrer Hochburg zur Zitterpartie. Kurz vor Ende der Auszählung deutet sich an, dass Unionskandidatin Marion Franz gegen den AfD-Kandidaten Marcel König die absolute Mehrheit verpassen wird. Amtsinhaber Werner Henning schied nach 35 Jahren aus Altersgründen aus.

20.27 Uhr: Bausewein in Erfurt deutlich hinter Herausforderer

Ist das die Quittung für den Theater-Skandal und weitere Querelen in den vergangenen Monaten? In Erfurt, wo sich eine hohe Wahlbeteiligung abzeichnet, wird Amtsinhaber Andreas Bausewein (SPD) von den Wählern abgestraft und muss am Abend sogar um den Einzug in die Stichwahl zittern. Deutlich führte kurz vor dem Ende der Auszählung CDU-Herausforderer Andreas Horn, Ordnungsdezernent der Stadt. AfD-Kandidat Stefan Möller, um dessen Zulassung zur Wahl es zuvor Auseinandersetzungen gegeben hatte, liegt wenige Wahllokale vor Auszählungsende sogar noch in Reichweite diesem zu dem Zeitpunkt zweitplatzierten Andreas Bausewein.

20.15 Uhr: Erste Wachablösung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt steht die erste Wachablösung fest. CDU-Kandidat Thomas Schubert kam in Bad Blankenburg überraschend auf mehr Stimmen, als Amtsinhaber Mike George (Freie Wähler). 52,9 Prozent der Wählerinnen und Wähler votierten am Sonntag für den Christdemokraten. Hingegen deutete sich in Rudolstadt an, dass Amtsinhaber Jörg Reichel (Bürger für Rudolstadt) die Chance für eine weitere Amtszeit erhält. Bis kurz vor Ende der Auszählung lag er bei etwa 58 Prozent und damit deutlich vorn. 2019 hatte er 77 Prozent der Stimmen erhalten. In Saalfeld wiederum gab es mit Steffen Kania (CDU) nur einen Kandidaten. Bei ihm hatten nach den ersten ausgezählten Stimmbezirken weit über 90 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz gesetzt.

20.02 Uhr: Wahl-Server zusammengebrochen

Die Webseite des Landesamtes für Statistik, wo alle aktuellen Wahlergebnisse angezeigt werden, ist zwischenzeitlich zusammengebrochen. Derzeit können dort keine Ergebnisse eingesehen werden.

20 Uhr: Peter Kleine geht in Weimar in zweite Amtszeit - Stichwahl in Apolda

Peter Kleine (parteilos) geht in Weimar in eine zweite Amtszeit. Der von Weimarwerk und CDU nominierte Amtsinhaber setzt sich gegen drei Mitbewerber sehr deutlich durch und lag schon vor der Auszählung der Briefwahllokale nahezu uneinholbar vorn. Kleine wurde 2019 erstmals ins Amt gewählt und benötigte schon vor fünf Jahren keine Stichwahl, um ins Amt zu kommen. Damals löste er Amtsinhaber Stefan Wolf (SPD) ab und kam auf 60,3 Prozent. Diesmal lag er am Sonntagabend bei konstant über 70 Prozent. In der Kreisstadt Apolda (Weimarer Land) geht es indes in zwei Wochen in eine Stichwahl. Den Einzug schafften der parteilose Olaf Müller und AfD-Kandidat Simon Ehrenreich. Klarheit hat wiederum Bad Berka: Dort bleibt Michael Jahn (CDU) im Amt. Er erhielt 67,4 Prozent der Stimmen.

19.50 Uhr: FDP dankt ihren „mutigen Wählern“

Zu den Kommunalwahlen äußerte sich Thomas L. Kemmerich, Vorsitzender der FDP im Thüringer Landtag: „Wir danken allen Wählern für ihren Mut, trotz des teilweisen Frusts über die Ampel ihre Stimme der FDP zu geben. Insbesondere Jena hat eine hervorragende Wahl getroffen. Thomas Nitzsche geht als Favorit in die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters.“ Die Stichwahl sei dennoch alles andere als ein Selbstläufer.

19.30 Uhr: Wintersport-Hochburg Oberhof hat neuen Bürgermeister

Die Wintersporthochburg Oberhof hat einen neuen Bürgermeister. Der parteilose Kandidat Daniel Fischer erreichte nach Auszählung aller rund 800 Stimmen 95,2 Prozent, wie aus Daten des Landeswahlleiters vom Sonntag hervorgeht. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Insgesamt 37 Wähler schrieben andere Personen auf den Stimmzettel. Obwohl Oberhof nur etwa 1700 Einwohner hat, ist der Bürgermeister dort hauptamtlich tätig. Hintergrund sind Hunderttausende Touristen im Jahr und große Wintersportevents.

19.08 Uhr: Bob-Olympiasieger kämpft um Stichwahl im Ilm-Kreis

Im Ilm-Kreis kämpft Bob-Olympiasieger André Lange um den Einzug in die Stichwahl gegen Amtsinhaberin Petra Enders. Lange, der parteilos von der CDU nominiert wurde, kommt nach 43 von 136 Wahlbezirken auf 23,2 Prozent und liegt auf Platz drei. AfD-Kandidat Ralf Gohritz steht bei 26,4 Prozent auf dem zweiten Platz. Amtsinhaberin Enders liegt mit 45,2 Prozent allerdings deutlich vorn.

18.49 Uhr: Gemeinde ohne Wahlvorschlag hat Bürgermeister gewählt

In Fretterode (Landkreis Eichsfeld) wurde Mike Gunkel erneut zum Bürgermeister gewählt. Er erhielt 71,6 Prozent der Stimmen. Das Besondere: Sein Name stand gar nicht auf dem Wahlzettel. Fretterode ist eine von zwei Gemeinden in Thüringen, in denen kein Kandidat für das Bürgermeisteramt auf dem Wahlzettel stand.

18.38 Uhr: In Weimar zeichnet sich Erfolg von Amtsinhaber ab

In Weimar zeichnet sich ab, dass der jetzige Oberbürgermeister wohl im Amt bleibt. Nach 22 von 81 ausgezählten Stimmbezirken führt Peter Kleine (CDU/weimarwerk bürgerbündnis e.V.) mit 72,9 Prozent. An zweiter Stelle liegt Stefan Markus Giebel (DIE LINKE) mit 10,4 Prozent.

18.38 Uhr: Bisher mehr als 26 Prozent für Rechtsextremisten

In Hildburghausen hat der Rechtsextremist Tommy Frenck nach 30 von 128 Stimmebezirken bei der Landratswahl bisher 26,9 Prozent der Stimmen erhalten, liegt damit bisher auf Platz zwei. Seine Zulassung zur Wahl hatte im Vorfeld heftige Kritik ausgelöst.

18.30 Uhr: Suhl zählt schnell

In Suhl sind die Wahlhelfer besonders flink. Nach 30 Minuten wurden bereits 18 von 40 Stimmbezirken zur Oberbürgermeisterwahl gemeldet. Nach knapp der Hälfte der ausgezählten Bezirke führt Amtsinhaber Andé Knapp (CDU) mit 82,2 Prozent deutlich vor Steffen Hartwig (Linke), der nach 18 Stimmbezirken auf 17,8 Prozent kommt.

18.20 Uhr: 30.000 Wahlhelfer im Einsatz

Bei den Kommunalwahlen in Thüringen sind laut Angaben des Landesamtes für Statistik rund 30.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Es gibt 3000 Wahllokale.

18.13 Uhr: Wahlbeteiligung korrigiert

Bis 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 46,2 Prozent und damit leicht unter dem Wert der Kommunalwahlen von 2019. Der lag um 16 Uhr seinerzeit bei 48,5 Prozent. Das Landesamt korrigierte eine frühere Meldung, wonach die Wahlbeteiligung bis dahin höher gewesen sei, als 2019. Zahlreiche Menschen hatten zuvor bereits per Briefwahl abgestimmt. Wegen der Vielzahl der auszuzählenden Stimmzettel könnte sich die Auszählung teilweise bis in den Montag hinziehen.

18 Uhr: Wahllokale geschlossen – Auszählung läuft

Die Wahllokale in Thüringen haben um 18 Uhr geschlossen, die Auszählung läuft. Mit den ersten Ergebnissen ist vermutlich nicht vor 19 Uhr zu rechnen, in einigen Regionen wird die Auszählung erst am Montag fortgesetzt. Insgesamt waren 1,74 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl von unter anderem 13 Landräten, 94 Oberbürgermeistern und Bürgermeistern, 17 Kreistagen und mehr als 600 Stadt- und Gemeinderäten aufgerufen. Es war die erste derart umfassende Kommunalwahl seit 1994. Die Wahl gilt als Stimmungstest vor der am 1. September anstehenden Landtagswahl. Erwartet wird, dass die Entscheidung zu einer Reihe von Landratsämtern und Rathäusern erst in Stichwahlen fällt, die zusammen mit der Europawahl am 9. Juni stattfinden werden.

16.30 Uhr: Kritik an Wartezeiten in Jena – Stimmzettel und Kabinen nachgeordert

In mehreren Wahllokalen im Stadtgebiet von Jena mussten wegen langer Wartezeiten Wahlkabinen nachgeordert werden, sagt Matthias Bettenhäuser. Dies ist nach Angaben des Kreiswahlleiters vor allem in den größeren Ortsteilen geschehen. „In Winzerla war der Andrang so groß, dass wir Stimmzettel nachliefern mussten.“ Auch in Jena Zentrum wurden Stimmzettel nachgeordert. In den sozialen Medien gibt es Kritik: „Die Wartezeiten sind schon nervig. Mehr Wahlkabinen bei 4 Zetteln wäre wünschenswert. Warteschlangen fördern nicht das Wählen !“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. Auch aus Erfurt und anderen Thüringer Städten wurden teilweise lange Wartezeiten gemeldet.

16 Uhr: Geringere Wahlbeteiligung als 2019

Die Kommunalwahlen in Thüringen sind am Sonntag auf ein etwas geringeres Interesse als vor fünf Jahren gestoßen. Bis 16 Uhr hatten 46,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Briefwähler sind in dieser Zahl nicht enthalten. Bei den Kommunal- und Europawahlen 2019 hatte die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 48,5 Prozent gelegen.

15.30 Uhr: Tragischer Vorfall bei Kommunalwahl in Bad Köstritz

Bei den Kommunalwahlen in Bad Köstritz im Landkreis Greiz hat sich am Sonntag ein tragischer Vorfall ereignet. Im Vorraum zum Wahllokal 1 in der Grundschule der Kleinstadt sei eine Wählerin beim Warten kollabiert und daraufhin verstorben. Das hat am Nachmittag der kommunale Wahlleiter unserer Redaktion mitgeteilt. Die Umstände des Todes werden laut Wahlleiter derzeit noch geprüft. Gegen Abend wisse man möglicherweise mehr. Wenn sich der tragische Zwischenfall im Wahllokal selbst ereignet hätte, dann hätte das Wahllokal geschlossen werden müssen. Zum Liveticker für den Landkreis Greiz.

15 Uhr: Politisches Graffito an Wahllokal in Gera gesprüht

Der Geraer Wahlleiter bestätigt Hinweise aus den sozialen Netzwerken, nach denen am Wahllokal 77 in Lusan Graffiti geschmiert wurden, die zur Wahl einer bestimmten Partei aufrufen. Die Bereitschaft des Tiefbauamtes sei unterwegs, dies zu entfernen. Der Polizei ist der Sachverhalt bereits bekannt. Zum Wahl-Ticker für Gera.

14.39 Uhr: Wahlbeteiligung auf dem Niveau von 2019

Nach Angaben des Landesamtes für Statistik lag die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei 36,3 Prozent und damit annähernd auf dem Niveau von 2019. Damals fanden die Kommunal- und Europawahlen in Thüringen zeitgleich statt und bis 14 Uhr hatten 36,4 Prozent der Stimmberechtigten gewählt.

13.10 Uhr: Fast jeder Vierte hat schon gewählt

Bis 12 Uhr hatte in Thüringen fast jeder vierte Stimmberechtigte bereits seine Stimme abgegeben. Das teilte das Landesamt für Statistik mit. Demnach lag die Wahlbeteiligung um 12 Uhr bei 24,4 Prozent.

11.55 Uhr: Wahlkabinen in Gera nachgeordert. Gelbe Tonne oder Wahlurne?

Wegen des Zeitaufwands und großem Andrang werden in mehreren Geraer Wahllokalen Wahlkabinen nachgeordert. Wahlleiter Streibhardt bestätigt das, unter anderem für das Wahllokal 63 in Zwötzen. Auch in der Dix-Regelschule in Untermhaus wurde von drei auf 5 Wahlkabinen aufgestockt. Der Wahlleiter spricht vom Eindruck einer regen Wahlbeteiligung.

In einem Wahllokal in Gera (Hier gibt es alle Infos zur Wahl in Gera) kamen die neuen gelben Wahlurnen zum Einsatz. Sie mussten allerdings umgedreht werden, weil sie an gelbe Tonnen erinnern und Wähler ihre Wahlzettel nicht in den Schlitz stecken, sondern den versiegelten Deckel öffnen wollten.

11.50 Uhr: Blick nach Erfurt

In der Landeshauptstadt haben die Hauptkonkurrenten um das Amt des Oberbürgermeisters ihre Stimmen am Vormittag abgegeben. Als erster wählte CDU-Kandidat Andreas Horn schon um 9.30 Uhr, eine halbe Stunde später gab Amtsinhaber Andreas Bausewein (SPD) seine Stimme ab. Wieder etwas später wählte AfD-Kandidat Stefan Möller. (Hier gehts zum Wahlticker für Erfurt.)

11.00 Uhr: Wahlbeteiligung

Die Panne in Oberweimar scheint bisher ein Einzelfall bei der Kommunalwahl zu sein. Nach Auskunft aus dem Büro des Landeswahlleiters in Erfurt seien bisher keine weiteren Vorkommnisse gemeldet worden. In den Mittagsstunden wird mit ersten Informationen zur Wahlbeteiligung gerechnet. Um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr werden die Meldungen aus den repräsentetativen Wahllokalen erwartet. Bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet.

9.10 Uhr: Fehlstart bei Kommunalwahl

Mit einem Fehlstart begann die Wahl in Oberweimar. Statt der Stimmzettel für Oberweimar waren die für Weimar West im Wahllokal in der Walldorf-Schule angekommen und sorgten für verärgerte Bürger.

9 Uhr: Stimmen verteilen oder häufeln

Zu den Besonderheiten des Thüringer Kommunalwahlrechts zählen das Kumulieren und Panaschieren. Die Wähler können ihre Stimmen bei der Entscheidung über die Kommunalparlamente auf einzelne Bewerber „häufeln“ (kumulieren) oder auf die Kandidaten verschiedener Listen verteilen (panaschieren). Damit ist es möglich, die Reihenfolge der Bewerber zu verändern und Schwerpunkte für die personelle Zusammensetzung der Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte zu setzen.

Drei Stimmen hat jeder Wähler dafür. Er kann sie alle einem Bewerber geben, der damit auf der Liste nach vorn rückt. Er kann sie aber auch auf mehrere Bewerber selbst unterschiedlicher Parteien verteilen oder nur einer Partei oder Initiative insgesamt geben. Die Zahl der Sitze ergibt sich aus der Gesamtzahl der Stimmen für eine Liste, die individuelle Sitzverteilung nach der Zahl der Stimmen pro Bewerber. Die Wähler haben bei vergangenen Kommunalwahlen von diesen Möglichkeiten ausgiebig Gebrauch gemacht. Im Gegensatz zu Landtagswahlen bedeutet ein guter Listenplatz für die Kandidaten damit nicht automatisch den Einzug ins Parlament.

Mehrheitswahlrecht gilt in Gemeinden, in denen auf den Stimmzetteln nur ein oder kein Bewerber steht. Die Wähler haben dann die Möglichkeit, die Namen ihrer persönlichen Favoriten entsprechend der Zahl der zu vergebenden Mandate selbst einzutragen.

Bei der Wahl von Landräten, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern sowie Ortsteil- oder Ortschaftsbürgermeistern ist nur eine Stimme zu vergeben. Gewählt ist, wer mindestens die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen bekommt – andernfalls entscheidet eine Stichwahl am 9. Juni.

8 Uhr: Wahllokale haben geöffnet

In Thüringen haben die Kommunalwahlen begonnen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 geöffnet. Rund 1,74 Millionen Thüringer sind aufgerufen, über die Spitzenposten in Rathäusern und Landratsämtern sowie die Zusammensetzung einer Vielzahl von Kommunalparlamenten zu entscheiden. Stimmberechtigt sind auch 16- und 17-Jährige. Die Kommunalwahlen gelten als erster Stimmungstest für weitere Wahlen in diesem Jahr in Thüringen, vor allem die Landtagswahl am 1. September. In Umfragen führt da die AfD deutlich, die vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird. Entschieden wird über 13 Landräte, 94 Oberbürgermeister und Bürgermeister, darunter die der fünf kreisfreien Städte, sowie etliche Stadt-, Kreis- und Gemeinderäte. Erwartet wird, dass die Entscheidung zu einer Reihe von Landratsämtern und Rathäuser erst in Stichwahlen fällt, die zusammen mit der Europawahl am 9. Juni sein werden.

Worum geht es bei den Kommunalwahlen?

Am Sonntag stehen in Thüringen Kommunalwahlen an. Rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte können ihre Stimme abgeben. Die Wahlen gelten als erster großer Stimmungstest vor der Landtagswahl im September. Zudem stellen die Menschen im Freistaat mit ihrer Wahl die Weichen für viele Jahre Kommunalpolitik – und damit für wichtige Entscheidungen direkt vor ihrer Haustür.

Schlaglöcher, Windräder, schnelles Internet, Gewerbegebiete, Kindergärten, Jugend- und Demokratieprogramme – in der Kommunalpolitik geht es oft um die praktische Umsetzung, die Auswirkungen spüren die Menschen meist direkt. Selten gibt es derart umfassende Kommunalwahlen wie in diesem Jahr. Ein Überblick:

Wann wird gewählt? Sonntag, 26. Mai 2024, 8 bis 18 Uhr (Stichwahlen und Wahl zum EU-Parlament am 9. Juni)

Was wird gewählt?

Oberbürgermeister und Stadträte der fünf kreisfreien Städte Erfurt, Weimar, Gera, Jena und Suhl

Oberbürgermeister der kreisangehörigen Städte Mühlhausen, Eisenach, Gotha, Ilmenau und Altenburg

13 der 17 Thüringer Landräte (nicht gewählt werden Landräte im Kreis Nordhausen, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis und Keis Sonneberg)

alle 17 Thüringer Kreistage

die meisten Gemeinde- und Stadträte

63 hauptamtliche und 19 ehrenamtliche Bürgermeister

1025 Ortsteilbürgermeister und viele Ortsteilratsmitglieder, Ortschaftsbürgermeister und Ortschaftsratsmitglieder

Wie viele Kandidaten gibt es? Es gibt knapp 19.000 Kandidaten für knapp 7500 Sitze

Wer darf wählen? Alle deutschen Staatsbürger und EU-Bürger über 16 Jahre, die ihren Wohnsitz seit mindestens 3 Monaten in der jeweiligen Kommune haben

Wie viele Stimmen hat man? Jeder Wählende hat drei Stimmen

Was wird am 26. Mai gewählt?

Es kommt nur alle 30 Jahre vor, dass die Kommunalwahlen in Thüringen so umfassend ausfallen. Grund sind die unterschiedlichen Amts- und Mandatszeiten. Am Sonntag, 26. Mai 2024, wählen die Thüringer in 13 von 17 Landkreisen ihre Landräte und in allen fünf kreisfreien Städten die Oberbürgermeister. Gewählt werden aber auch flächendeckend die Kreistage sowie die Gemeinde- und Stadträte. Auch Bürgermeister und Ortsteil- oder Ortschaftsbürgermeisterwahlen stehen vielerorts an. 94 haupt- und ehrenamtliche Bürgermeisterposten sind zu vergeben sowie 1025 Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeisterämter.

Bürgermeister und Landräte werden für sechs Jahre gewählt, Kreistage und Gemeinde- und Stadträte für fünf Jahre. Damit fallen sie alle 30 Jahre zusammen. Zuletzt wurden die Thüringerinnen und Thüringer im Jahr 1994 zu derart vielen Entscheidungen an die Urne gebeten.

In Saalfeld-Rudolstadt gab es 2020 eine Landratswahl, in Sonneberg und in Nordhausen im vergangenen Jahr und im Saale-Orla-Kreis erst im Januar. In diesen vier Landkreisen finden also keine Landratswahlen statt.

Wie viele Stimmen haben die Bürger zu vergeben?

Die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte werden direkt gewählt – jeder Wähler hat hier also eine Stimme zu vergeben. Bei den Kreistagen, Gemeinde- und Stadträten hat jede Wählerin und jeder Wähler drei Stimmen zu vergeben. Diese können auf verschiedene Kandidaten auch unterschiedlicher Parteien verteilt werden. Es ist aber auch möglich, alle drei Stimmen nur einem Kandidaten zu geben. Kreuzt der Wähler nur eine Liste einer Wählervereinigung oder Partei an, dann erhalten die ersten drei Kandidaten auf der Liste jeweils eine Stimme.

Was wird am 9. Juni gewählt?

An diesem Tag sind Stichwahlen – immer dann, wenn bei der Landrats- oder (Ober-)Bürgermeisterwahl ein Kandidat nicht mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, entscheidet die Stichwahl. So lag etwa bei der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis und bei der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen jeweils ein AfD-Kandidat nach dem ersten Wahldurchgang vorn, unterlag dann aber bei der Stichwahl. Laut Innenministerium sind Stichwahlen bei den haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeistern, den Landräten und den Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeistern möglich. Außerdem wird am 9. Juni das Europaparlament gewählt.

Was wird zuerst ausgezählt?

Nach Angaben des Landeswahlleiterbüros muss am 9. Juni zuerst die Europawahl ausgezählt werden. Bei den Kommunalwahlen wird den Kommunen folgende Reihenfolge empfohlen: Erst die Wahl der Bürgermeister, dann die der Landräte, dann kommen die Ortsteil- oder Ortschaftsbürgermeister dran, anschließend die Gemeinderatsmitglieder und zum Schluss die Kreistagsmitglieder.

Wer darf wählen?

Bei den Kommunalwahlen dürfen Thüringerinnen und Thüringer ab 16 Jahren mitmachen, erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme zur Europawahl abgeben. Auch Bürger der Europäischen Union dürfen wählen, wenn sie ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet haben.

Wählbar für das Europaparlament und auch bei den Kommunalwahlen sind aber nur Menschen ab 18 Jahren. Landratskandidaten und Bewerber für das Amt eines hauptamtlichen Bürgermeisters dürfen nicht älter als 65 Jahre sein. Das führt dazu, dass etwa Deutschlands dienstälteste Landräte, Martina Schweinsburg und Werner Henning (beide CDU) nicht mehr antreten. Schweinsburg will nun in den Landtag.

Welche Besonderheiten gibt es?

Für Irritationen hat bereits im Vorfeld die Zulassung eines rechtsextremen Kandidaten für die Landratswahl im Kreis Hildburghausen gesorgt. Zank und Verwirrung gibt es auch wegen zwei konkurrierender Listen mit AfD-Mitgliedern bei der Kreistagswahl in Saalfeld-Rudolstadt. Die örtliche CDU und auch die AfD selbst haben signalisiert, dass sie die Wahl im Nachklapp vielleicht anfechten wollen. Hintergrund ist ein innerparteilicher, lokaler AfD-Streit, weshalb es dort nun eine AfD-Liste gibt und eine AfL-Liste - Alternative für den Landkreis. Vom AfD-Landesverband offiziell unterstützt wird die AfL-Liste. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Wann liegen Ergebnisse vor?

Nach Angaben des Landeswahlleiters Holger Poppenhäger steht schon jetzt fest, dass es in der Landeshauptstadt Erfurt ein Ergebnis für den Stadtrat erst am Tag nach der Wahl geben wird. Bei den übrigen Wahlen hoffe man auf Ergebnisse bis Mitternacht des Wahltages, sagte Poppenhäger der dpa. Garantiert sei das aber nicht, Unterbrechungen sind möglich und müssen auch nicht vorab angemeldet werden.

Am 9. Juni sollen die vorläufigen Ergebnisse der Europawahl noch in der Wahlnacht ermittelt werden. Ein vollständiges Landesergebnis gibt es wohl aber nicht vor 23 Uhr.

(mit dpa)