Eichsfeld. Am 9. Juni kommt es im Eichsfeld zur Stichwahl um den Posten des Landrates zwischen der CDU-Kandidatin Marion Frant und dem parteilosen AfD-Kandidaten Marcel König. Auch Ortsteilbürgermeister werden in fünf Stichwahlen ermittelt.

Wer oder was wird gewählt?

In einer Stichwahl haben die Wahlberechtigten im Landkreis Eichsfeld am Sonntag, 9. Juni, die Möglichkeit, zwischen zwei Kandidaten zu wählen. Diese haben bei der Kommunalwahl nicht mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten. Gesucht werden im Landkreis Eichsfeld noch eine neue Landrätin oder ein neuer Landrat. Zudem kommt es auch in fünf Gemeinden zu einer Stichwahl: Hier werden noch die Ortsteilbürgermeister gesucht. Ebenso werden an diesem Tag die Abgeordneten für das Europarlament gewählt.

Welche Kandidaten stehen in der Stichwahl um den Posten des Landrates?

Zwei Kandidatinnen und vier Kandidaten stellte sich der Landratswahl am 26. Mai. Keiner konnte die erforderliche Mehrheit auf sich vereinen. So fällt am Sonntag, 9. Juni, die Entscheidung in einer Stichwahl, wer in das Landratsamt einzieht. Zur Wahl am 9. Juni stehen die CDU-Kandidatin Marion Frant und der parteilose AfD-Kandidat Marcel König, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen der sechs Kandidaten erhielten.

Marion Frant wählten 26.129 Eichsfelder, das entspricht 46,3 Prozent der gültigen Stimmen von 56.442. Marcel König erhielt 11.765 Stimmen, was 20,8 Prozent entspricht. 86.605 Wahlberechtigte waren am 26. Mai aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Insgesamt zählten die Wahlhelfer 57.345 Wahlzettel, was einer Wahlbeteiligung von 66,2 Prozent entspricht. 903 Stimmen waren ungültig.

Wo entscheidet die Stichwahl über die zukünftigen Ortsteilbürgermeister?

In der Stadt Leinefelde-Worbis kommt es in drei Ortsteilen zu einer Stichwahl. In Leinefelde fällt die Entscheidung zwischen Katrin Roth (Freie Wähler Eichsfeld) und Patrick Westphalen (CDU). Wahlberechtigt waren am 26. Mai im größten Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis 6829 Personen. Abgegeben wurden bei der Wahl zum Ortsteilbürgermeister 3433 Stimmen, was einer Wahlbeteiligung von 50,3 Prozent entspricht. Ungültig waren 166 Stimmen.

Patrick Westphalen verfehlte nur knapp die erforderliche Mehrheit. 1629 Wahlberechtigte gaben ihm ihre Stimme, was 49,9 Prozent entspricht. Auf Katrin Roth entfielen 1112 und damit 34 Prozent.

In Breitenholz kommt es ebenfalls zur Stichwahl. Dort war vor der Kommunalwahl Andreas Förster (Freie Wähler Eichsfeld) als einziger Kandidat aufgestellt. Die Breitenhölzer schrieben aber weitere Namen auf den Wahlzettel, unter anderem Dirk Hackethal (CDU). Förster erhielt 164 der gültigen Stimmen (48,4 Prozent) und Hackethal 160 Stimmen (47,2 Prozent). Am 9. Juni entscheiden die Breitenhölzer zwischen den beiden, wer Ortsteilbürgermeister wird.

In Kaltohmfeld gab es keinen Kandidaten für den Posten des Ortsteilbürgermeisters. Aber die Einwohner schrieben auch hier Namen auf. In die Stichwahl gehen Karsten Wennige (parteilos), auf den 38 Stimmen der 80 gültigen Stimmen entfielen, und Amtsinhaber Ramon Krohn (Freie Wähler Eichsfeld), der 17 Stimmen erhielt.

Auch in der Stadt Heiligenstadt ist im ersten Wahlgang am 26. Mai keine Entscheidung über den Posten eines Ortsteilbürgermeisters gefallen. In Kalteneber gibt es daher eine Stichwahl. Franz König (parteilos) erhielt 28,3 Prozent der Stimmen, Markus Kellner (parteilos) 26,9 Prozent, beide stehen am 9. Juni zur Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 231 abgegebenen Stimmen bei 85,2 Prozent, gültig waren 212 Stimmen.

In Martinfeld, einem Ortsteil der Gemeinde Schimberg, entscheiden die Wähler ebenfalls in einer Stichwahl, wer Ortsteilbürgermeister werden soll. Michael Schade (parteilos) und Jens Schrader (parteilos) erhielten bei einer Wahlbeteiligung von 70,5 Prozent jeweils 16,2 Prozent. 67,5 Prozent entfielen auf weitere Personen. Wahlberechtigt waren in Martinfeld 485 Einwohner, abgegeben wurden 342 Stimmen, davon waren 228 gültig. Schade und Schrader stehen am 9. Juni auf dem Wahlzettel.

Jeder Wahlberechtigte hat bei den Stichwahlen eine Stimme.

Worauf muss bei der Europawahl geachtet werden?

Bei der Europawahl wird mit dem Kreuz auf dem Wahlzettel eine Partei oder eine politische Vereinigung gewählt. Es werden keine bestimmten Kandidaten gewählt, sondern eine Wahlliste. Je nach Anzahl der Stimmen für die einzelnen Listen erfolgt die Entsendung ins Europäische Parlament nach der Reihenfolge der Namen auf den Wahllisten: Je mehr Stimmen, desto mehr Personen können in das Europäische Parlament von der jeweiligen Partei beziehungsweise politischen Vereinigung entsendet werden. Die Wahlberechtigten können zwischen 34 Vorschlägen auf dem Wahlzettel wählen.

Wer ist am Sonntag, 9. Juni, bei den Stichwahlen und der Europawahl wahlberechtigt?

Die Stimme bei den Stichwahlen können am 9. Juni im Eichsfeld Personen abgeben, die das 16. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten im jeweiligen Wahlgebiet haben. Zudem darf ihnen das Wahlrecht nicht infolge eines Gerichtsurteils aberkannt worden sein. Bei der Europawahl sind ebenso alle Personen wahlberechtigt, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, und über die deutsche oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft verfügen, in Deutschland wohnhaft sind und sich darüber hinaus seit mindestens drei Monaten in der Europäischen Union aufhalten und sich in das Wählerverzeichnis eingetragen lassen haben.

Ab wann sind die Wahllokale geöffnet und in welcher Reihenfolge wird im Landkreis Eichfeld ausgezählt?

Die Wahllokale sind am Sonntag, 9. Juni, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Anschließend beginnen die Auszählungen. Zunächst werden die Wahlzettel der Europawahl ausgezählt, dann folgt die Auszählung der Stichwahl des Landrates und dann die der Ortsteil- beziehungsweise Ortschaftsbürgermeister.

Wo erfahre ich die Ergebnisse am Sonntag?

Die Lokalredaktion Eichsfeld richtet einen Wahlticker wie bei der Kommunalwahl am 26. Mai auch am Sonntag, 9. Juni, ein. Dort werden Sie über die aktuellen Wahlergebnisse bis in die Sonntagnachtstunden informiert. Den Wahlticker und alle Berichte zu den Stichwahlen im Landkreis Eichsfeld finden Sie auf unserer Homepage unter www.thueringer-allgemeine.de/regionen/eichsfeld.

