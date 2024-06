Eichsfeld. Einladungen zu einer Radtour, einer Wanderung, einem Vortrag und Tipps zur Briefwahl für die Europawahl finden Sie hier in aller Kürze.

Meditatives Bogenschießen im Kloster Gerode

Vom 13. bis 16. Juni öffnet das Kloster Gerode seine Pforten für das Seminar „Meditatives Bogenschießen“. Unter der Anleitung von Andrea Lohmann lernen Interessierte die Kunst des Bogenschießens kombiniert mit Meditation und Benefit-Yoga. Dabei steht nicht nur die sportliche Betätigung im Vordergrund, sondern auch die innere Einkehr. Das ruhige Ambiente des Klosterparks bietet die perfekte Kulisse, um Achtsamkeit und Selbstreflexion zu üben. Dieser Ansatz soll Teilnehmern dabei helfen, Antworten auf persönliche Fragen zu finden.

Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene sind eingeladen, die bereitgestellten Sportbögen in einer Atmosphäre der Stille zu nutzen. Interessenten können sich unter Telefon: 036072/82 00 anmelden oder weitere Informationen auf www.wegdermitte.de erhalten. red

Briefwahl zur Europawahl: Fristen im Blick

Zeitnahes Handeln ist für Briefwähler bis zur Europawahl und den Stichwahlen im Eichsfeld unerlässlich. Um sicherzugehen, dass die Wahlunterlagen fristgerecht eintreffen, sollten letzte Online-Anträge bis zum 4. Juni um 18 Uhr erledigt werden. Wer persönlich wählen möchte, kann dies bis zum 7. Juni in den Briefwahllokalen zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltungen tun. Wahlbriefe müssen bis zu spezifischen Fristen eingeworfen werden – bei der Deutschen Post bis zum 4. Juni (18 Uhr) oder in den Briefkästen der Gemeinden bis zum 9. Juni, 18 Uhr. Wähler sollten sich bei ihren jeweiligen Verwaltungen über abweichende Regelungen informieren. red

Regionalkonferenz der CDU Thüringen im Eichsfeld

Die Thüringer CDU öffnet am 4. Juni die Türen der Festhalle in Büttstedt zur Regionalkonferenz. Parteimitglieder und interessierte Bürger sind um 18.30 Uhr dazu eingeladen. Im Fokus stehen familien- und ehrenamtsfreundliche Politikentwürfe aus dem Regierungsprogramm. Vom Familienbaudarlehen bis hin zu einem Kulturfesttag für Familien reichen die thematischen Schwerpunkte der Versammlung, ergänzt durch Ideen zum verbesserten Kinderschutz und zur Entlastung ehrenamtlich Tätiger.

Mit Mario Vogt, dem CDU-Landesvorsitzenden, und weiteren namhaften Gästen wie Katrin Konrad oder Landratskandidatin Marion Frant bietet die Konferenz eine Plattform für Diskussionen. Der Präsident der Thüringer Karnevalsvereine, Christoph Matthes, sowie die Landtagsabgeordneten Thadäus König und Christina Tasch stehen ebenfalls für Fragen und zum Austausch bereit. red

Sportliche Wanderung entlang des Grünen Bandes

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land lädt am Sonntag, 16. Juni, von 10.30 bis 16.30 Uhr, zu einer sportlichen, geführten Wanderung bei Wanfried ein. Vom Wanderparkplatz Lehntal bei Altenburschla wandern Interessierte mit Dirk Landau eine 13-Kilometer-Runde. Es geht über den Muhlienberg, den Karnberg, durch das Nationale Naturmonument Grünes Band Hessen bis zur Blauen Lagune. Über die Mainzer Köpfe führt der Weg zurück nach Altenburschla.

Besonders interessant und erzählenswert ist die Grenzgeschichte auf dieser Strecke. Außerdem werden mit dem Grünen Band und der Blauen Lagune zwei Natuschätze besucht. Der Geo-Naturpark empfiehlt Rucksackverpflegung für ein kurze Pause. Die Teilnahme kostet elf Euro pro Person und ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Eine rechtzeitige Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an info@naturparkfrauholle.land oder unter Telefon: 05657/644 990. red

Die Geschichte der Geburtshilfe

Die Besucher im Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt erwartet am Donnerstag, 6. Juni, ein besonderer Vortrag. Jürgen Schlumbohm aus Göttingen beleuchtet ab 19.30 Uhr die Wendepunkte der Geburtshilfe und den Einfluss des Göttinger Accouchierhauses darauf. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen und knüpft an die frühe Karriere von Charlotte Heidenreich von Siebold an, die in Göttingen medizinische Pionierarbeit leistete. red

Radweg-Erlebnis im Geo-Naturpark

Im Schatten mächtiger Bergbaugeschichte rollen die Räder: Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land bietet am 9. Juni eine geführte Fahrradtour auf dem Glück-Auf-Radweg an. Um 13.45 Uhr startet die Erkundung des Richelsdorfer Gebirges, eine 36 Kilometer lange Reise vorbei an historischen Bergbauorten wie Cornberg und Sontra. Tourguide Christian Engelmann bringt den Teilnehmern neben der Bedeutung des einstigen Bergbaus auch die verbliebenen Schätze der Natur näher.

Der Radweg schlängelt sich fernab des Autoverkehrs, sodass die Sportler die idyllische Ruhe der Pfade genießen können. E-Bikes sind wegen der hügeligen Landschaft empfehlenswert und für die Sicherheit ist das Tragen eines Helms Pflicht. Einkehr und Austausch runden das Programm ab.

Treffpunkt ist der Bahnhof Sontra, wohin eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist. Das Ziel der Tour, der Johanneshof in Weißenhasel, verspricht einen gelungenen Abschluss. Die Kosten für die Teilnahme betragen elf Euro pro Person, wobei eine Anmeldung per E-Mail an info@naturparkfrauholle.land oder unter Telefon: 05657/644 990 notwendig ist. red

