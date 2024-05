Der Chinesisch-Deutsche Kampfkunstverein Landesverband Thüringen bildete in der Kampfkunstschule Artern neue Kampfrichter aus und führte ein Wettkampftraining durch.

Werner Bank, der Vorsitzende des Vereins Kampfkunstschule Artern, berichtet von einer Aus- und Weiterbildung in der Salinestadt:

Am 27. April führte der Chinesisch-Deutsche Kampfkunstverein Landesverband Thüringen in der Kampfkunstschule Artern e.V. die Ausbildung neuer Kampfrichter durch. Gleichzeitig wurde ein Wettkampftraining in den verschiedenen Stilrichtungen im Wushu zur Vorbereitung der Landesmeisterschaften in Arnstadt am 11. Mai durchgeführt.

Die Referenten erklärten die verschiedenen Wettkampfregeln im Qin Na, Sanda, Roudao, Kongshoudao und Formen/Kung Fu. Ein herzliches Dankeschön an alle Referenten und viel Erfolg zu den Landeseinzelmeisterschaften in Arnstadt.

