Artern. Hochklassiger Kampfkunstlehrgang des Chinesisch Deutschen Kampfkunstverein Thüringen gastiert in Artern

Es ist schon eine ehrenwerte Tradition, dass der erste Landeslehrgang des Chinesisch Deutschen Kampfkunstverein Thüringen (CDK) in Artern stattfindet. Das nun bereits seit 20 Jahren. Dem Aufruf folgten 50 Schülerinnen und Schüler sowie Dan-Träger (Kampfkunstmeister) aus Arnstadt, Erfurt, Nordhausen, Leinefelde und Artern. Die Trainingshalle war so gut wie voll. „Aber das ist immer so, denn die angereisten Sportlerinnen und Sportler wissen, das hier sehr gute Referenten mit einem hervorragenden Fachwissen zur Verfügung stehen“, sagte Werner Bank aus Artern. Im Lehrgang referierten unter anderem Thomas Köhler aus Nordhausen über die Themen Waffenabwehr und Wurftechniken in der realistischen Selbstverteidigung.

Zudem fand an die Übungsleiter-Weiterbildung des CDK in Artern statt, wo der traditionsreiche Verein „Kampfkunstschule Artern“ trainiert. Michael Junk aus Erfurt und Werner Bank aus Artern sorgten hier für Wissenswertes.