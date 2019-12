Nach neuem Fahrplan wird gerade mal zehn Tage in Gera gefahren. Und schon hat sich ein Faden in die kommunale Gemeinschaftsarbeit eingezogen. Offenbar war die erste Schlinge bereits eher ausgelegt. Denn als es darum ging, den Fahrgästen die Neuerungen vorzustellen, gab es kein gemeinsames Pressegespräch mit Vertretern beider Unternehmen, die Dienstleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs in Gera anbieten.

Jetzt wird zu Recht die Empörung von Kommunalpolitikern laut, die Schaden für ihre Stadt befürchten. Denn wenn der Regionalverkehr Gera/Land mehr Bequemlichkeit anbietet und das Umsteigen beispielsweise an der Haltestelle Duale Hochschule vom Bus in die Bahn und umgekehrt obsolet macht, hat er schon Fahrgäste für sich gewonnen und dem Verkehrsunternehmen der Stadt Gera abgeworben.

Um ihn dafür nicht noch bei der Einnahmeaufteilung im Verkehrsverbund Mittelthüringen zu belohnen, soll die seit Juli laufende Verkehrserhebung des Verbundes ausgesetzt werden. Zumindest gibt es Bestrebungen, dies zu erreichen. Denn an den Gesamteinnahmen wird jedes Unternehmen entsprechend der Personenkilometer beteiligt, also der Strecke, die ein Fahrgast mitfährt. Hoffentlich gibt es Freitag eine Einigung und kein Agieren aneinander vorbei.