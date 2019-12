Dem Geraer Baudezernat fehlt Kontinuität. Damals, vor reichlich vier Jahren, als der Spitzenposten im Dezernat neu besetzt wurde, waren die Reparaturarbeiten nach dem Jahrhunderthochwasser 2013 weit in Rückstand geraten. Der Tierheimneubau als letztes städtisches Projekt wurde im August 2018 bezogen. Nicht wirklich beschleunigt werden konnte das Geraer Schulbauprogramm. Trotz Priorität in allen Haushalten der zurückliegenden Jahre steht weiterhin Warten auf der Tagesordnung. Auf die Fertigstellung des Campus Rutheneum, auf die Sanierung der Ostschule, die Sanierung der Vierten Regelschule, die Anbauten für die Sozialberufsschule und das Liebegymnasium. Weil im Vorjahr vergessen wurde, die Mehrwertsteuer für den städtischen Anteil des seit 2013 beabsichtigten Ausbaus der Wiesestraße zu berechnen, verzögerte sich der Baustart noch einmal um mehr als ein Jahr. Unverständlich bleibt, dass Investoren ausgebremst werden, weil für sanierungsrechtliche Genehmigungen für den Umbau des Elster Forums zur Otto-Dix-Passage die gesetzliche Frist von vier Monaten ausgereizt wird. Das Baudezernat selbst ist eine Baustelle. Fast ein Jahr gab es keinen Verkehrsplaner. Auch anderswo fehlt Personal. Geht jetzt die Frau an der Spitze, kostet das wieder Zeit, die Gera nicht hat.