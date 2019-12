Die Fraktionsvorsitzenden haben dicht gehalten. Nicht aber Mitarbeiter aus dem Baudezernat, die den geplanten Weggang ihrer Chefin breittraten. Claudia Baumgartner will noch vor dem Ende ihrer sechsjährigen Amtszeit nach Göttingen wechseln. Dort leben die Kinder einer Geraerin, die Zeitung lesen. Das Göttinger Tageblatt berichtete vom möglichen Wechsel in die Universitätsstadt in Niedersachsen. Die Welt ist klein.

Freilich wollte sich die Dezernentin nicht äußern. Denn geht die Wahl schief und greift der Vorschlag des dortigen Oberbürgermeisters nicht – er favorisiert Frau Baumgartner – wird sie froh sein, ihren Posten in Gera zu haben. Auf dem war sie wiederholt für schleppende Abläufe im Dezernat oder gar Fehler kritisiert worden. Zwischenzeitlich hatte Oberbürgermeisterin Viola Hahn ihr Zuständigkeiten entzogen. Das war zu jener Zeit, als von Juni bis Ende September 2017 die siebenköpfige Projektgruppe Groß- und Sondervorhaben mit Sven Gunnar Diener an der Spitze installiert wurde. Der Mann kam aus der Elstertal Infraprojekt und ist seit 1. Oktober 2017 Fachdienstleiter Hochbau und Liegenschaften in der Stadtverwaltung.

Nötig geworden war die Gruppe, weil beispielsweise auch die Unterlagen für die Bauvorbereitungen der Ostschule von April 2016 bis April 2017 unbearbeitet liegen geblieben waren.

Die Versäumnisse – auch aktueller Art – allein der Dezernentin anzulasten, ist zu kurz gesprungen. Denn sie kann nur mit den Ressourcen arbeiten, die sie hat. Es ist ein altes Lied, dass es am Fachpersonal in ihrem Haus fehlt. Das einzuwerben, ist Aufgabe der Rathausspitze. Die sieht sich – zumindest im Moment – in diesem Punkt durch einen Stadtratsbeschluss ausgebremst, von dem die CDU diese Woche behauptete, dass er falsch verstanden worden sei.

Was erleben wir? Wieder einmal beschäftigt sich die Stadtverwaltung mit sich selbst, statt alle Kraft in ihren Auftrag zu stecken, Dienstleister für die Geraer zu sein und die Stadt nach vorn zu bringen.

