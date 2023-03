Kann Gefesseltsein zur Freiheit führen? Warum ist die FDP so bockig? Und was, wenn es Steine regnet? Der Mutmachpodcast von Funke startet munter in die neue Woche mit: Selbstaufgabe in Hanfseilen, Youtubern im Boxring, Magersucht im Sport und einem Plädoyer für Denglish.

Weitere wichtige Fragen: Wie alt darf ein US-Präsident sein? Hilft Hüftspeck gegen Rippenbruch? Kann man Sahra Wagenknecht ohne Oskar Lafontaine verstehen? Was ist los in Bramsche? Warum die leere Kammer in der Cheops-Pyramide? War Franziska Giffeys Schwenk nun schlau oder gemein? Wo fängt der Himmel an? Was macht der Hase im Pfeffer? Und: Kann Cem Özdemir seinen Kampf an der Ferrero-Front gegen Snickers-Sisters, MilkyWay-Mafia und Bounty-Bande gewinnen?

Plus: Politikerklärer Jörg Quoos über die Familientherapie der Ampel im ehemaligen Kindergarten Meseberg. Folge 541.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de