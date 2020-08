An der Justiz vorbei für "schuldig" befunden: Robby Schlund, Mitglied des Aufsichtsrates der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, posiert auf der Berlin-Demo.

Erfurt / Gera. Thüringer AfD will die Poster nicht in Auftrag gegeben haben. Der Ostthüringer Abgeordnete Robby Schlund taucht ab.

Thüringer AfD-Politiker mit Häftlingsplakaten in Berlin: Landespartei spricht von Geschmacklosigkeit

Ein Foto auf seinem Facebook-Profil zeigt den Thüringer AfD-Bundestagsabgeordneten Robby Schlund mit Postern, die Politiker und einen Wissenschaftler in gestreifter Häftlingskleidung zeigen. „Schuldig“ ist symbolisch auf die Bildmontagen gestempelt. Ein weiteres Foto, offenbar von der russischen Nachrichtenagentur Sputnik übernommen, zeigt den in Wünschendorf im Kreis Greiz lebenden Parlamentarier mit weiteren Demonstranten vorm Brandenburger Tor, wie sie ihre Plakate hochhalten.

Diese Vorverurteilung von Politikern ist vor allem in sozialen Medien kritisiert worden. Zudem lasse die Art der Plakate Erinnerungen an die dunkelste Vergangenheit deutscher Geschichte aufkommen. Diese Form der Darstellung benutzen oft Überlebende faschistischer Konzentrationslager bei Gedenkveranstaltungen, um an erlittene Greul zu erinnern.

Thüringer AfD distanziert sich von Plakaten

Der Versuch dieser Zeitung, den AfD-Abgeordneten aus Gera zu erreichen, scheiterte am Montag. Er solle in seinem Wahlkreis unterwegs sein, sagte eine Mitarbeiterin seines Berliner Abgeordnetenbüros am Nachmittag. Sie empfiehlt, eine Mail zu schreiben. Aber diese bleibt bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Weil mehrfach in sozialen Netzwerken und den Medien die Vermutung aufkommt, die Thüringer AfD hätte die Plakate gefertigt, wäre die Antwort des Bundestagsabgeordneten interessant gewesen, auch um zu erfahren, woher die Poster stammten.

Corona-Demo: Entsetzen nach rechter Eskalation am Reichstag

Doch nicht nur die Redaktion versuchte den Abgeordneten am Montag zu erreichen. Auch der AfD-Landesverband erklärte am Nachmittag, den Politiker um eine Stellungnahme gebeten zu haben. Die Plakate stammten nicht von der Thüringer AfD und wurden auch nicht im Auftrag der Partei gefertigt, stellt ein Sprecher klar.

Der Landesverband habe von den „geschmacklosen Plakaten“ erst durch die Berichterstattung erfahren. Ob die Poster aus Thüringen stammten und, falls ja, ob eine Gliederung des AfD-Landesverbandes daran beteiligt war, sei nicht bekannt, fügt der Partei-Sprecher hinzu.

Beschämend und unerträglich – Thüringer Politiker kritisieren Vorfall vor Berliner Reichstagsgebäude