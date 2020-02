Rüstungsdebatte Atompakt mit Frankreich? Heftige Kritik an CDU-Vorschlag

Ein CDU-Politiker hat sich für eine nukleare Zusammenarbeit Deutschlands mit Frankreich ausgesprochen. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) argumentierte, dass die Europäische Union (EU) in einer unsicher werdenden Welt eine eigene atomare Abschreckung bräuchte – und erntete für den Vorstoß heftige Kritik.

So erteilte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich den Gedankenspielen über gemeinsame Atomwaffen mit Frankreich eine klare Absage erteilt. Zwar müssten sich Frankreich und Deutschland „weiter abstimmen und ergänzen“, sagte Mützenich unserer Redaktion.

„Die Atomwaffen und eine nukleare Option für Deutschland sind hierbei jedoch ein ungeeignetes Feld. Atomwaffen und deren Verbreitung bleiben eines der größten Sicherheitsrisiken." Ziel der SPD bleibe deren komplette Beseitigung.

SPD-Fraktionschef Mützenich lehnt gemeinsame Atomwaffen mit Frankreich ab

Die Libyen-Konferenz in Berlin habe gezeigt, dass die Stärke Deutschlands vor allem bei der diplomatischen Bearbeitung und Lösung internationaler Konflikte liege. „Diesen Weg wollen wir mit aller Kraft und Konzentration weitergehen“, so Mützenich.

Der Vizevorsitzender der Unionsfraktion, Johann Wadephul, hatte eine Debatte über eine deutsch-französische Atomwaffen-Kooperation ausgelöst. Für Freitag hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Grundsatzrede zur Sicherheitspolitik angekündigt.

Macron wird zukünftige Atomwaffen-Doktrin Frankreichs vorstellen

Wadepuhl hatte im „Tagesspeigel“ erklärt, dass Deutschland „eine Zusammenarbeit mit Frankreich bei den Nuklearwaffen ins Auge fassen“ müsse. „Deutschland sollte bereit sein, sich mit eigenen Fähigkeiten und Mitteln an dieser nuklearen Abschreckung zu beteiligen. Im Gegenzug sollte Frankreich sie unter ein gemeinsames Kommando der EU oder der Nato stellen.“

Frankreich ist Gründungsmitglied der Nato, stellt seine Atomstreitkräfte – die „Force de Frappe“ – dem Bündnis bislang aber nicht zur Verfügung.

Verteidigungsministerin äußert sich skeptisch

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wies den Vorstoß scharf zurück. „Der Kalte Krieg ist vorbei, auch wenn Teile der CDU das offenbar noch nicht mitbekommen haben“, sagte Klingbeil dem „Tagesspiegel“. „Dieser Vorschlag ist gefährlich und völlig abwegig. An einem nuklearen Wettrüsten werden wir uns nicht beteiligen, auch nicht mit den Franzosen zusammen.“

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer(CDU) äußerte sich ebenfalls skeptisch: „Deutschland ist und bleibt auf den Nuklearschirm der Nato angewiesen und nicht auf den Schirm einzelner, bilateraler Abmachungen“, sagte sie am Montag in Berlin.

Atomwaffen: Deutschlands Zusammenarbeit mit den USA

Befürworter einer atomaren Abschreckung argumentieren, dass ein gegnerischer Angriff durch das Drohen mit Atomwaffen verhindert werden könne. Das gegenseitige Drohen mit nuklearen Waffen verhindere so Krieg und sichere den Frieden.

Eine Zusammenarbeit im Atomwaffen-Bereich gibt es bereits mit den USA. So hält Deutschland Tornado-Kampfflugzeuge zur sogenannten nuklearen Teilhabe bereit – ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete Zugriff auf Atomwaffen der USA haben können.

Die neuen SPD-Parteichefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken fordern weniger Genehmigungen für Rüstungsexporte und kritisierten die in Deutschland stationierten US-Atomwaffen.Unterdessen drängt Nato-Generalsekretär Stoltenberg Deutschland und andere Länder, die „nukleare Teilhabe“ an US-Waffen in Europa nicht aufzugeben. (fmg/gem/dpa/afp)