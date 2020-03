Kampf gegen das Virus: Kommt jetzt der Corona-Test für alle?

Die Corona-Tests sind wichtig, um die Ausbreitung von Sars-CoV-2 einzudämmen. In einem Strategiepapier, das Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Auftrag gab, empfehlen Experten, die Zahl größtmöglich auszuweiten: Von derzeit bis zu 250.000 in der Woche auf Ende April 200.000 Tests am Tag. Wollen und können – was ist wünschenswert und was machbar? Der Realitätstest.

Testen, testen, testen. Weltweit erschallt der Ruf. „Je größer die Dunkelziffer nicht festgestellter Infizierter“, erläutert der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, „desto schneller die Ausbreitung.“ Umgekehrt: Je verlässlicher man Infizierte ausfindig macht und isoliert, desto eher gelingt es, die Lage zu kontrollieren und zum Alltag zurückzukehren. Alle reden über „Exit­strategien“: Mehr Tests wären von zentraler Bedeutung für die Erfolgschancen.

Im Idealfall würde man 83 Millionen Deutsche einfach durchtesten. Doch das geht nicht. Dafür fehlt alles: Personal, Maschinen, Reagenzien. Weil die Kapazitäten begrenzt sind, dringt Wieler nicht allein darauf, mehr zu testen. Sondern: gezielter. Bisher ist nur jeder neunte Test positiv. Zu viele Streuverluste.

Coronavirus: Es werden zu viele unauffällige Bürger getestet

Am besten macht man sich das Dilemma mit einem Rechenbeispiel aus dieser Woche klar. Von Mittwoch auf Donnerstag stieg die Zahl der Infizierten um fast 6000 von 37.323 auf 43.211. Wenn also nur jeder neunte Test positiv ist, musste man 54.000-mal testen, um allein die neuen Fälle zu erfassen. Es werden zu oft die Falschen getestet.

Das Innenministerium denkt in Schleppnetz-Kategorien, das RKI setzt eher auf die Harpune; darauf, Infizierte gezielter zu erfassen. Das RKI hat erst am Donnerstag seine Empfehlungen angepasst. In erster Linie soll getestet werden, wer bestimmte Symptome aufweist oder auch Kontakt zu Infizierten hatte.

Es mache keinen Sinn, gesunde unauffällige Bürger zu testen, pflichtet Andreas Gassen bei, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das sei „medizinisch sinnfrei“. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der neben ihm saß, widersprach nicht.

Spahn und Seehofer: Die Angst vor dem Kontrollverlust

Beim Krisenmanagement sind zwei Bundespolitiker besonders gefragt: Seehofer und Spahn. Vom ersten Tag an gab es zwischen ihren Häusern Spannungen. Seehofer wollte sofort Veranstaltungen wie die ITB verbieten, Grenzen schließen – Spahn war skeptischer. „Ich bin ein entschiedener Anhänger der Suppression“, verriet Seehofer dem „Spiegel“. Bei der „Suppression“ geht es darum, die weitere Ausbreitung einer Seuche nahezu um jeden Preis zu verhindern.

Seehofers Angst: der Kontrollverlust. Im Strategiepapier schreiben seine Berater, „wir testen, um die Lage zu bestätigen“. Man müsse aber vielmehr testen, „um vor die Lage zu kommen“, um sie zu beherrschen. In der „Lage“ leben, vor die „Lage“ kommen: Am Polizeijargon erkennt man den Urheber, die Herangehensweise von Ordnungshütern.

Mehr Tests, das wollen alle, das haben Bund und Länder längst verabredet. Nordrhein-Westfalen etwa mobilisiert alle Kapazitäten, selbst die Chemischen- und Veterinäruntersuchungsämter. Wie schon bei Spahns Planspielen für eine Handyortung von Infizierten ist Südkorea das Vorbild, auf das sich alle berufen.

Zu wenig Kapazitäten für flächendeckende Tests

In Deutschland wurden seit dem 9. März 410.000 Menschen auf Sars-CoV-2 getestet. In Großbritannien waren es im selben Zeitraum nur 100.000. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wurden Taktung und Zahlen hierzulande erhöht. Gassen beziffert die Kapazitäten inzwischen mit 250.000 pro Woche und glaubt, dass man „wahrscheinlich“ auf 360.000 Testungen kommen könne.

Es gibt mehr als 86 Labore, die rund um die Uhr schnell und präzise analysieren. Um Ende April allerdings auf die Zielmarke von 200.000 pro Tag zu kommen, bräuchte man mehr Maschinen, Reagenzien, Personal und Schutzkleidung.

Flächendeckende Corona-Tests wie in Südkorea seien in Deutschland „undurchführbar“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, dem Nachrichtenportal t-on­line.de­. „Dafür haben wir zu wenig Personal und zu wenig Laborkapazität.“

Evangelos Kotsopoulos, Chef des größten Laborverbunds in Deutschland, erläutert: Neben den Fachärzten und Naturwissenschaftlern arbeiten sehr viele medizinisch-technische Laborassistenten. „Das sind häufig jüngere Frauen, die betroffen sind von den Schließungen von Kitas und Schulen.“ Auch die Belieferung durch die Industrie sei ein Problem: „In anderen großen Ländern wie den USA oder in Europa nutzen sie dieselben Geräte wie wir. Die Testung dort wird ebenfalls drastisch hochgefahren.“

Das positive Szenario im Papier: „Hammer and Dance“

Bosch hat ein kaffeemaschinengroßes Gerät entwickelt, das bis zu zehn Schnelltests am Tag (Ergebnis nach 2,5 Stunden) durchführen kann, und will es ab April ausliefern. Wie viele, wie schnell, wie teuer? Tests können auch auf den bereits in vielen Laboren weltweit vorhandenen Hochdurchsatzplattformen des Schweizer Pharmaunternehmens Roche durchgeführt werden. Insgesamt ließen sich so monatlich Millionen von Tests durchführen, deren Ergebnisse nach etwa 3,5 Stunden vorlägen, heißt es in einer Mitteilung von Roche.

Für das Bosch-Gerät spricht die Kompaktheit. Es würde kreative Lösungen wie in Südkorea erleichtern: Tests in Drive-ins, in telefonzellengroßen Stationen. Das größere Problem sind die Reagenzien. Es gibt weltweit nur fünf, sechs Lieferanten. Die Materialien sind maximal nachgefragt und werden rationiert. Ähnliches gilt für die Schutzkleidung. Das sind die ganz praktischen Probleme, die Spahn im Auge haben muss, die aber im Papier des Innenministeriums nicht einmal aufgeworfen werden.

Seehofer bleibt lieber im Grundsätzlichen. Der „Süddeutschen Zeitung“, die über das Strategiepapier berichtete, sagte er, „solange das Virus so wütet, ist der Schutz der Menschen alternativlos“. Eine Exitstrategie könne man erst dann angehen, „wenn man dieses schnelle und aggressive Verbreiten des Virus im Griff hat“. Seehofer mahnte überdies, „die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen unter Inkaufnahme von vielen Toten“, scheide für ihn aus. „Nicht mit mir.“

Das Positivszenario, das ihm seine Experten skizzierten, haben sie offenbar aus einem Online-Beitrag mit dem englischsprachigen Titel „Hammer and Dance“. Erst wird das Virus mit Ausgangsbeschränkungen eingedämmt. Das ist die Hammer-Phase. Auf die folgt im die Tanz-Phase: Kindergärten und Schulen würden wieder öffnen und das gesellschaftliche Leben wieder hochgefahren.

Den Befürwortern von mehr Tests läuft die Zeit davon

Die Voraussetzung dafür ist, dass genügend Tests gemacht werden, um drei Gruppen voneinander zu trennen: Erstens alle, die genesen und immun sind. Zweitens alle, die positiv getestet wurden und in Quarantäne oder Behandlung sind. Um die Suche nach deren Kontaktpersonen zu erleichtern, würden Seehofers Berater auf computergestützte Lösungen und auf das Tracking von Mobiltelefonen setzen.

Drittens alle, die nicht infiziert sind und im Zweifel besonders geschützt werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass um den 20. April herum die höchste Zahl der pro Tag neu entdeckten Infektionen erwartet wird. Der Kraftakt für die größtmögliche Testung ist ein Rennen gegen die Uhr.

