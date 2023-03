Washington. Donald Trump: Wer sind die Kinder des ehemaligen US-Präsidenten? Was machen Don, Ivanka und Co. beruflich? Das Wichtigste im Überblick.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat fünf Kinder

Sein ältester Sohn ist Donald Jr., das jüngste Kinde Barron

Wer sind die Kinder von Donald Trump? Was machen sie beruflich? Was sollte man über die Familie Trump wissen?

Fünf Kinder, drei Ehen: Donald Trump schaut auf eine wechselhafte Familiengeschichte zurück. Der Ex-Präsident der USA bezieht seine Familie gerne in seine Geschäfte und auch sein politisches Handeln ein. Wer sind die Kinder des einst mächtigsten Mannes der Welt? Was machen sie beruflich? Die wichtigsten Infos zu den Trump-Kindern im Überblick.

Donald John „Don“ Trump Jr.

Donald Trump Jr. (*1977) ist das erste Kind von Donald Trump und seiner ersten Ex-Ehefrau Ivana Trump. Er studierte an der University of Pennsylvania Wirtschaftswissenschaften und arbeitete inzwischen bei „The Trump Organization“, dem Unternehmen seines Vaters. Seit der Präsidentschaft von Donald Trump leitet Trump Jr. das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Eric.

Aufsehen erregte Donald Trump Jr. 2017, als Russland-Kontakte während des Wahlkampfs seines Vaters öffentlich wurden. . Und das wohl unter der vorher durch einen Mittelsmann in Aussicht gestellten Hoffnung, dass Natalia Veselnitskaya Belastungsmaterial gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton weiterreicht.

Donald Trumps ältester Sohn: Donald Trump Jr. Foto: Susan Walsh / dpa

2003 lernte Don Trump das Model Vanessa Haydon kennen. Sie heirateten 2005. Zusammen haben sie fünf Kinder. 2018 wurde das Ehepaar geschieden. Seit 2018 ist Donald Trump Jr. in einer Beziehung mit Kimberly Guilfoyle, einer ehemaligen Moderatorin des US-Nachrichtensenders "Fox News".

Donald Trump Jr. und seiner Schwester Ivanka werden große politische Ambitionen nachgesagt – könnten die beiden bald in die Fußstapfen ihres Vaters treten?

Ivana Marie „Ivanka“ Trump

Ivanka Trump (*1981) ist die Tochter von Donald Trump und Ivana Trump. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften, zunächst an der Georgetown University in Washington, später an der Wharton School der University of Pennsylvania. Schon in ihrer Jugend arbeitete Ivanka als Model. Unter ihrem Namen werden unter anderem Schmuck und Schuhe vermarktet.

2005 trat Ivanka Trump in das Familienunternehmen ihres Vaters ein. Dort war sie als Vizepräsidentin für den Bereich Immobilien zuständig. Nachdem Donald Trump seine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 2016 verkündet hatte, übernahm Ivanka zusammen mit ihren Brüdern die operative Leitung der Firma.

2017 folgte Ivanka ihrem Vater Donald nach Washington, um ihn als Beraterin zu unterstützen. Seit 2009 ist Ivanka mit dem Geschäftsmann und Politikberater Jared Corey Kushner verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Unterstützt ihren Vater Donald Trump als Beraterin: Ivanka Trump. Foto: Evan Vucci / dpa

Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar sorgte Ivanka für Aufsehen, indem sie die Teilnehmer der gewaltsamen Proteste auf Twitter als Patrioten bezeichnete. Nach kritischen Kommentaren löschte sie ihren Tweet wieder und schrieb konkreter: "Friedlicher Protest ist patriotisch. Gewalt ist inakzeptabel und muss aufs Schärfste verurteilt werde." Lesen Sie hier: USA: Sturm aufs Kapitol – Chronik einer Eskalation

Eric Frederick Trump

Eric Trump (*1984) ist das dritte Kind von Donald und Ivana Trump. Er studierte an der Georgetown University Management und Finanzen. Seit 2006 ist er im Familienunternehmen seines Vaters tätig, 2015 übernahm er zusammen mit seinen Geschwistern die operative Leitung.

Eric Trump engagiert sich bei der von ihm gegründeten „Eric Trump Foundation“ für schwer kranke Kinder und spendet regelmäßig Millionenbeträge. Seit 2014 ist Eric Trump mit der ehemaligen TV-Moderatorin Lara Trump verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Donald Trumps zweiter Sohn Eric Trump. Foto: Andrew Harnik / dpa

Tiffany Ariana Trump

Tiffany Trump (*1993) ist die Tochter von Donald Trump und der US-Schauspielerin Marla Maples. Sie wuchs in Kalifornien auf und studierte Soziologie an der University of Pennsylvania. Das Studium schloss sie 2016 ab. 2020 beendete sie zudem ein Jura-Studium an der Universität Georgetown. Lesen Sie auch: Donald Trump und Twitter – Seine aufsehenerregendsten Tweets

Tiffany Trump ist Mitglied der Republikanischen Partei. Im Wahlkampf ihres Vaters hielt sie sich im Vergleich zu ihren Geschwistern eher im Hintergrund.

Auch mit der Schauspielerin Marla Maples hat Donald Trump eine Tochter: Tiffany Trump. Foto: Susan Walsh / dpa

Barron William Trump

Barron Trump (*2006) ist das einzige Kind von Donald und Melania Trump. Seine Eltern halten ihn weitgehend aus der Öffentlichkeit, entsprechend wenig ist über ihn bekannt. Als Kleinkind trat Barron einige Male in Donalds Trumps Reality-Show "The Apprentice" auf. Im Wahlkampf seines Vaters war Barron nur selten präsent.

Nachdem Donald Trump 2017 als Präsident angetreten war, zogen Barron und seine Mutter Melania zum Ende des Schuljahres von New York nach Washington. Dort besuchte Barron eine High School. . (dmt)