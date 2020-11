Lehrerin Diane Leitholdt vom Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasium misst im April mit einem Infrarot-Thermometer an der Stirn der Schüler. Ab einer Temperatur von 37,3 Grad Celsius hätten die Schüler wieder nach Hause geschickt werden müssen. Dazu kam er jedoch in keinem Fall.

Erneuter Streit über Fiebermessen an Schulen in Altenburg

Fiebermessen an Schulen Ja oder Nein? Diese Frage sorgte am Wochenende für Zwist zwischen den Altenburger Landtagsabgeordneten Ralf Plötner (Linke) und Christoph Zippel (CDU). Plötner hatte sich am Freitag dafür ausgesprochen, das Fiebermessen an Schulen als vorbeugende Maßnahme wieder einzuführen. Er erneuerte zugleich seine Kritik, diese von Landrat Uwe Melzer (CDU) bereits von April bis Juni verfügte Maßnahme sei damals „purer Aktionismus“ gewesen. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen für Thüringen im Liveblog