Ein Mann mit einem Kind auf dem Arm und einem an der Hand wirft einen Schatten auf eine mit bunten Handabdrücken bemalte Wand.

Berlin Familien sollen bald einfacher finanzielle Hilfe bekommen. Bis die Kindergrundsicherung steht, soll es aber eine Übergangslösung geben.

Die Regierung aus SPD, FDP und Grünen will durch die Einführung einer Kindergrundsicherung die Lage von Kindern und Jugendlichen in Armut verbessern. Bis zu deren Einführung kann es aber noch dauern. Deshalb will die neue Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) einen Sofortzuschlag als Überbrückung auszahlen.

Damit würde Millionen von Kindern aus armen Familien finanziell unter die Arme gegriffen. Der Sofortzuschlag soll etwa 2,7 Millionen Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen ein Plus im Geldbeutel bringen, erklärte Spiegel kürzlich. Laut Deutscher Presse-Agentur soll das Geld Empfängern von Hartz IV, Sozialhilfe oder Kinderzuschlag zugutekommen.

Hartz IV: Sofortzuschlag für Kinder – Höhe noch offen

Die Hilfsleistung soll bis zur Einführung der Kindergrundsicherung gemeinsam mit dem Bundesarbeitsministerium ausgezahlt werden. Der Sofortzuschlag war von der Ampel-Regierung als Übergangslösung im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Der Zuschuss sei insbesondere „in Corona-Zeiten ein wichtiger Schritt, um etwas ganz konkret für Kinder und Jugendliche zu tun“, sagte die Ministerin.

Wie hoch der geplante Zuschlag sein soll, ist derzeit noch offen. „Die genaue Höhe werden wir noch festlegen“, erläuterte Spiegel in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zu dem von den Ampel-Parteien geplanten Sofortzuschlag. Auf die Frage, ob der Zuschlag 10 bis 25 Euro pro Kind und Monat betragen solle, antwortete sie: „In diese Richtung geht es.“ Der Zuschlag soll wohl nach Alter der Kinder gestaffelt werden.

Ein genaues Datum, wann die Auszahlung beginnt, gibt es auch für den Kinder-Sofortzuschlag nicht. Der Zuschlag müsse aber „so schnell wie möglich“ kommen, so Spiegel. Vom Ministerium heißt es, die Maßnahme werde zügig umgesetzt werden.

Neue Kindergrundsicherung soll alle Leistungen bündeln

Die geplante Kindergrundsicherung, deren Einführung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, soll unter anderem die Beantragung von Familienleistungen erleichtern. „Bisher gab es mit rund 150 Maßnahmen einen Dschungel an Familienleistungen“, so Familienministerin Spiegel. „Künftig soll ein Antrag zur Geburt des Kindes genügen, um Familien mit kleinem Einkommen unbürokratisch zu unterstützen.“

Die Kindergrundsicherung soll alle bisherigen Finanzhilfen für Familien wie Kindergeld und Hartz-IV-Leistungen für Kinder bündeln. Mit der einfachen Beantragung soll auch eine automatisierte Auszahlung einhergehen. Die Leistung wird sich aus zwei Teilen zusammensetzen: Zum einen steht den Familien für jedes Kind ein garantierter Betrag, unabhängig vom Einkommen, zu, der für alle Kinder gleich hoch ist und auch an alle ausgezahlt wird. Hinzu kommt dann noch ein Zusatzbetrag, abhängig vom Einkommen der Eltern. Derzeit wächst mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut auf, wie jüngste Berechnungen zeigen.

(bml/mit dpa)