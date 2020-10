Gifteinsatz gestattet: Kabinett einigt sich bei Kampf gegen Mäuseplage

Thüringens Bauern dürfen gegen die Feldmausplage jetzt unter Auflagen mit Gift vorgehen. Zumindest dann, wenn es nicht den vom Aussterben bedrohten Hamster trifft. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Laut Mitteilung des Landwirtschafts - und Umweltministeriums, die über das Vorgehen lange unterschiedlicher Meinung waren, darf das Mäusegift bis 31. Oktober eingesetzt werden. Agrarminister Bernhard Hoff (Die Linke) sagte, dass es gelungen sei, einen guten Ausgleich zu finden. Man vertraue dabei der Sorgfaltspflicht der Landwirtinnen und Landwirte, dass sie den Schutz des Feldhamsters konsequent umsetzen.

Diese dürfen auf der Anwendungsfläche und in unmittelbar angrenzenden Bereichen, nicht vorkommen. Sofern keine Möglichkeit besteht, dies durch einen Gutachter bestätigen zu lassen, müssten in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst eigene Kontrollen durchgeführt werden. Umweltministerin Anja Siegesmund (Die Grünen) äußerte nach dem Kompromiss: "Hamsterschutz ist gelebter Artenschutz. Wo bereits 95 Prozent des Feldhamsters verschwunden sind, darf kein Gift auf den Acker."

Nabu: Gift kann auch geschützten Tierarten schaden

Katrin Hucke, Hauptgeschäftsführerin des Bauernverbandes, begrüßt die Ausnahmereglung bei der Schädlingsbekämpfung. Nun könnten zumindest Teile der Aussaat von Raps und Weizen gerettet werden, nachdem der Feldmausbefall schwere Schäden verursacht hatte. Landwirt Jürgen Paffen, Vorstandvorsitzender der Agrargenossenschaft Weißensee, erklärt, dass das Gift nur durch geschultes Personal in Mäuselöcher gelangt. Er habe in seinem Betrieb auch eine 34 Hektar große Feldhamsterschutzfläche angelegt, in der mit einer Sommer - und Winterkultur sowie einem Blühstreifen alles für das Überleben des Hamsters getan werde.

Der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen, der vor der Kabinettssitzung noch zu einer Protestaktion vor dem Landtag aufgerufen hatte, kritisiert: "Wer Gift ausbringt, riskiert, dass die Wirkstoffe nicht nur Feldmäuse, sondern auch geschützte Tierarten wie Feldhamster oder Greifvögel vergiften", so Landesvorsitzender Martin Schmidt.

