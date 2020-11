Landtagswahl als reine Briefwahl? - Koalition legt sich nicht fest

Erfurt. Wie sollen die Menschen in Thüringen im April einen neuen Landtag wählen, wenn dann die Corona-Pandemie noch wütet wie derzeit? Die Frage treibt das Parlament schon jetzt um. Eine Lösung ist einstweilen nicht in Sicht.

In der Debatte über eine pandemie-sichere Änderung des Wahlrechts für die geplante Landtagswahl 2021 ist noch völlig offen, ob dann in Thüringen möglicherweise flächendeckend per Brief gewählt werden kann. Mehrere Vertreter der rot-rot-grünen Koalition signalisierten am Freitag im Landtag die Bereitschaft zur Änderung der entsprechenden Passage in dem von ihr vorgelegten Gesetzesvorschlag - falls sich in den nächsten Wochen grundlegende, gravierende verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Möglichkeit ergäben.