Polizeifahrzeuge stehen am Donnerstag vor dem Tatort im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. Die Bluttat, bei dem neun Menschen von einem 43-Jährigen erschossen wurden, löste bei Thüringer Politikern Bestürzung aus.

Erfurt. Die mutmaßlich terroristische Gewalttat im hessischen Hanau, bei der neun Menschen getötet wurden, hat auch in der Thüringer Politik Bestürzung ausgelöst.

Nach Bluttat in Hanau: Bestürzung bei Thüringer Politikern

„Die schrecklichen Nachrichten aus Hessen bestürzen mich zutiefst und machen mich fassungslos“, teilte Landtagspräsidentin Birgit Keller am Donnerstag via Twitter mit. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen, denen furchtbares Leid zugefügt wurde.“

Auch der frühere Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) tweetete: „Meine Gedanken sind bei den Menschen in Hanau!“

Die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linke) schrieb: „Alle reden über den Täter, seinen Namen, sein Video, sein Bekennerschreiben. Könnt ihr mal kurz aufhören? Eine Minute nicht die Geschichte des Täters in Vordergrund stellen? An die Opfer, Familien, ihre Geschichten denken? Angst wahrnehmen, die viele haben? Das thematisieren?“

Bei der Gewalttat im hessischen Hanau hatte ein Mann am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag neun Menschen getötet, später fand die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen und die seiner Mutter in seiner Wohnung.

Noch in der Nacht übernahm der Generalbundesanwalt die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls. Er ermittelt nach Angaben des hessischen Innenministers wegen Terrorverdachts, es gebe Hinweise auf ein „fremdenfeindliches Motiv“.