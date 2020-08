Berlin. Kinder sind die Corona-Verlierer, warnt Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Im Interview sagt sie, was an den Schulen besser laufen muss.

Annalena Baerbock winkt in die Kamera. Kurzfristig findet das Gespräch mit der Grünen-Chefin im Rahmen der Funke-Sommerinterviews doch nicht in ihrem Berliner Bundestagsbüro statt, sondern per Videoschalte aus dem Wohnzimmer der 39 Jahre alten Politikerin in Brandenburg. In der nächsten Stunde geht es um den Scholz-Schachzug der SPD und ganz viel um die Corona-Lage an Schulen und Kitas.