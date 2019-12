Berlin. Auf dem SPD-Parteitag in Berlin stehen wichtige Entscheidungen an: Die Genossen wählen offiziell die neue Führungsspitze. Das Newsblog.

SPD-Newsblog: Werden die beiden Neuen gleich abgestraft?

Nach der SPD-Stichwahl und der Entscheidung für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als neue Führungsspitze stehen den Sozialdemokraten unruhige Zeiten bevor: Auf dem SPD-Parteitag von Freitag bis Sonntag werden die Genossen in Berlin wichtige Weichen stellen.

Die scheidende Parteichefin Malu Dreyer warb zur Eröffnung des Parteitags dafür, Einigkeit zu zeigen. Zugleich betonte sie die Erfolge der SPD in der großen Koalition. Darauf sei sie „mächtig stolz“. Sie würdigte Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, er sei für den Erfolg der SPD mitverantwortlich.

Scholz war beim Mitgliederentscheid zum SPD-Vorsitz gemeinsam mit Klara Geywitz den GroKo-Kritikern Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans unterlegen. Die linke Bundestagsabgeordnete und der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister sollten am Freitag offiziell zu neuen Parteichefs gewählt worden.

SPD-Parteitag 2019 in Berlin – Das Wichtigste in Kürze

In Berlin findet vom 6. bis 8. Dezember der Parteitag der SPD statt

Die SPD soll dort das neue Führungsduo offiziell wählen

Zuvor hatten sich Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken in einer Urabstimmung durchgesetzt

Juso-Chef Kevin Kühnert will ihr Stellvertreter werden

Ein Leitantrag des Vorstands befasst sich mit der künftigen Aufstellung der SPD in der großen Koalition. Ein in der Partei heftig diskutierter Ausstieg aus der GroKo wird darin nicht empfohlen. Stattdessen werden Forderungen dazu aufgestellt, was die SPD künftig gegenüber der Union erreichen will.

Die Gegner des Bündnisses mit CDU/CSU wollen aber eine Abstimmung über ein Ende der Koalition erreichen. Das sind die wichtigsten Themen auf dem SPD-Parteitag.

