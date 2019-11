Mit 32 Jahren gehört die Geraerin Elisabeth Kaiser zu den jungen Abgeordnetinnen im Bundestag. Wir haben mit der SPD-Politikerin über die Halbzeitbilanz im Bundestag, die schwierige Arbeit in einer Hochburg von Linke und AfD und die Thüringer Regierungs­bildung gesprochen.

Zur Halbzeit der Legislaturperiode: Ist es als junge Frau schwerer oder leichter, im Bundestag zu bestehen?

Zunächst musste ich mir den Respekt verdienen. Vor allem gegenüber Lobbyverbänden fiel das auf. Gerade im Baubereich stehen mir ältere Herren eher väterlich als auf Augenhöhe gegenüber. Allerdings spüre ich zunehmend Respekt gegenüber der jungen Generation: Ältere Kollegen sind überrascht, dass wir einiges mitbringen.

Wie hat sich das Familienleben verändert?

Mit zwei Haushalten und vielen Reisen braucht es viel Planung und Organisation. In der Familie muss ich oft um Verständnis werben. Ich spüre auch, dass ich mich verändere: Als Arbeitgeberin wird man forscher, muss rasch entscheiden.

Wie fällt Ihre persönliche Kurz­bilanz als Abgeordnete aus?

Ich habe mich sehr gut eingearbeitet und kümmere mich vor allem um die Themen Kommunales, Ehrenamt, Stadtentwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse. Am Herzen liegt mir das Thema politische Bildung, das wir wieder stärker in den Fokus rücken sollten. Als Anerkennung für meine Wahlkreisarbeit sehe ich, dass mich meine Kollegen in den erweiterten Fraktionsvorstand gewählt haben.

Was bewerten Sie nun anders, seitdem Sie im Bundestag sitzen?

In der Außensicht erscheinen die Dinge oft eindeutig und leicht zu entscheiden. In der Innensicht lernt man die komplexen Zusammenhänge kennen, die Zwickmühlen. Zielkonflikte sind nicht ausgeschlossen, wenn in der Fraktion, der Partei, bei den Jusos und in der Region unterschiedliche Interessenslagen vorliegen. Nur ein Beispiel: Sozialpolitische Entscheidungen führen häufig zu zusätzlichen Kosten bei den Kommunen.

Wie schätzen Sie die Arbeit der Großen Koalition ein?

Die Bestandsaufnahme aus SPD-Sicht fällt sehr gut aus. Wir konnten selbst die Grundrente durchsetzen, die Verbesserungen für viele Rentnerinnen und Rentner herbeiführt. Aber das politische Ergebnis überträgt sich nicht auf die Zustimmung für die Partei. Unsere Minister haben gute Arbeit geleistet, aber das ist nicht bei den Menschen angekommen. Da haben wir ein Defizit.

Sollte die SPD die Große Koalition fortsetzen?

Die Gefahr besteht, weiter kurzfristig gute Regierungsarbeit zu machen und sich langfristig zu schwächen. Jedoch sollten wir nicht aus Panik nach den Wahlergebnissen aus der Koalition flüchten. In einer solchen Frage muss es einen Mitgliederentscheid geben.

Sie waren damals gegen eine solche Koalition.

Es ist das eingetreten, was ich befürchtet habe: Wir leisten gute Regierungsarbeit, aber gewinnen nicht an Glaubwürdigkeit bei den Menschen. Wir müssen klarer sagen, was wir wollen, bevor wir Kompromisse feiern. Mir scheint, dass der Kompromiss in der Bevölkerung keinen Wert mehr hat, obwohl er die Grundlage der Demokratie ist.

In Gera haben die Linke und die AfD die Wahlkreise bei der Landtagswahl gewonnen. Werden Sie als SPD-Bundestagsabgeordnete in Gera angefeindet?

Nicht offen. Aber ich muss mit sehr kritischen Kommentaren bei Facebook, Eierschalen auf dem Auto oder gelösten Reifenventilen umgehen. Ich glaube, dass sich die Wut nicht gegen mich persönlich richtet, sondern gegen die Partei.

Wie erklären Sie sich, dass die SPD keinen Fuß in Gera fasst?

Wolfgang Tiefensee hat hier viele Projekte angestoßen, Rot-Rot-Grün viel Geld investiert. Entweder ist es nicht gelungen, dies zu kommunizieren, oder den Menschen sind andere Themen wichtiger. Ohne Frage wird auch der Bundestrend eine Rolle spielen.

Setzt die AfD bessere Themen?

Sollte es wirklich die Migrations­frage sein, die andere Probleme in der Wahrnehmung verstärkt? Natürlich spürt man die angespannte Haushaltssituation Geras und anderer Kommunen in Ostthüringen, die vieles schwierig macht. Wir hoffen, dass die Projekte in Sachen Infrastruktur und Wirtschaft in Schwung kommen, damit man die Erfolge sieht. Sonst ist klar, dass Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren.

Welche Konstellation bevorzugen Sie für die Regierung in Thüringen?

Ich finde es gut, dass wir über eine Minderheitsregierung reden können. Darin liegt eine Chance für mehr direkte Demokratie und die Möglichkeit, breit getragene Entscheidungen zu fällen.

Im Gespräch ist auch eine Koalition von der Linken und der CDU. Halten Sie eine solche für realistisch?

2014 gab es noch von der Union organisierte Fackelzüge gegen eine linke Landesregierung. Deshalb ist eine solche Variante kaum denkbar, obwohl sich die Thüringer Bevölkerung offen dafür zeigt. Aber innerhalb einer solchen Regierung wären große Konflikte zu erwarten, zumal die Union intern zerstritten ist und Mike Mohring stark in der Kritik steht. Die CDU wäre kein stabiler Regierungspartner.

Sehen Sie bei einer Minderheits­regierung kein Risiko für die SPD, dass sie weiter verliert?

Das Risiko ist vorhanden. In einer neuen Landesregierung muss es uns gelingen, stärker unser eigenes Profil hervorzuheben. Möglicherweise haben wir uns zu koalitionstreu verhalten, waren zu zurückhaltend und zu staatstragend: Wir müssen stärker kommunizieren, wofür wir stehen, vor allem in den Kern­themen Bildung und Soziales.

Drohen Neuwahlen in Thüringen?

Kurzfristig sehe ich keine Tendenz dazu, weil keine Partei in der Lage wäre, einen weiteren Wahlkampf zu stemmen. Zudem wäre eine weitere Polarisierung zu befürchten. Aber ob fünf Jahre bis zur nächsten Landtagswahl vergehen, ist alles andere als sicher.

Gewählt werden gerade auch die neuen SPD-Vorsitzenden: Welches Duo ist Ihr Favorit?

Ich will keine Empfehlung abgeben. Jeder sollte für sich entscheiden. Ich finde es gut, wenn wir zeigen können, dass wir die Themen Umverteilung und soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund stellen und für kommende Generationen etwas hinterlassen. Dafür müssen wir die schwarze Null infrage stellen.

Klingt also nach Petra Köpping und Boris Pistorius. Wie lauten Ihre persönlichen Ziele für die zweite Hälfte der Legislaturperiode?

Wir kämpfen darum, eine Bundesbehörde nach Thüringen zu bekommen, wollen der Wohnungswirtschaft unter die Arme greifen und den Osten als strukturschwache Region langfristig stärken. Mein oberstes Ziel ist jedoch, vor Ort Vertrauen für ein Direktmandat zu gewinnen. Daran arbeite ich täglich.