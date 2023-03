Syrien: Israel soll Flughafen von Aleppo angegriffen haben

Aleppo. Israel soll nach syrischen Angaben den Flughafen in Aleppo angegriffen haben. Der Flugverkehr der Stadt im Norden Syriens steht still.

Das israelische Militär soll mit einem Luftangriff den internationalen Flughafen in Aleppo in Syrien lahmgelegt haben. Die Start- und Landebahn sollen beschädigt sein, der Flugverkehr ist eingestellt. Das berichtet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana, die sich auf eine MIlitärquelle beruft. Auch die oppositionsnahe "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" meldete den Luftangriff.

Demnach seien mehrere Raketen aus Israel auf den Flughafen abgefeuert worden. Die syrische Flugabwehr habe westlich der Küstenstadt Latakia einige der Rakten abfangen können. Andere hätten den Flughafen in Aleppo getroffen. Nach dem verheerenden Erdbeben im Süden der Türkei und im Norden Syriens wurde dieser zuletzt für Hilfslieferungen aus dem Ausland genutzt.

Mutmaßlicher Luftangriff: Israel besorgt über Einfluss Irans in Syrien

Israel beschießt in letzter Zeit immer wieder Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Schon im letzten September schlugen mehrere Raketen der israelischen Luftwaffe auf dem Flughafen in Aleppo ein und unterbrachen den Flugverkehr.

Der Grund für diese Entwicklung: Israel ist besorgt über den Einfluss seines Erzfeindes Iran in Syrien. Iranische Milizen konnten sich während des Bürgerkriege im Land von Machthaber Assad festsetzen. Die iranische Unterstützung war ein entscheidender Faktor für den Machterhalt des syrischen Präsidenten. Erst vor kurzem kündigte Teheran wegen der israelischen Luftangriffe an, stärker in das syrische Luftabwehrsystem zu investieren. (dpa/os)