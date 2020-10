Thüringen distanziert sich teilweise von Corona-Beschluss von Bund und Ländern

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) übt scharfe Kritik an den Corona-Beschlüssen vom Bund.

Erfurt . Am Mittwoch haben sich die Ministerpräsidenten mit dem Bund auf einen zweiten Lockdown für den gesamten November geeinigt. Das gilt ab 2. November in Thüringen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich teilweise von den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie distanziert. Das Land trage nur „diejenigen Maßnahmen mit, die für eine wirksame Eindämmung des Infektionsgeschehens durch wissenschaftliche Erkenntnisse geeignet und verhältnismäßig“ seien, heißt es in einer Protokollerklärung der Erfurter Staatskanzlei, die dieser Zeitung vorliegt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Gleichzeitig erwartet die Landesregierung vom Bund eine „evidenzbasierte Untersetzung“ aller Maßnahmen. Mit der Verabschiedung des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sei darüber hinaus „kein Präjudiz das für parlamentarische Verfahren im Freistaat Thüringen verbunden“.

Zugleich übte Ramelow in der Protokollerklärung erneut Kritik an der Bundesregierung: „Nächtlich übersandte Beschlussvorschläge einer kurzfristig anberaumten Sonder-MPK zur Beschlussfassung vorzulegen, mit denen weitreichende Grundrechtseingriffe verbunden“ seien, würden einem „wirksamen Pandemiemanagements nicht gerecht“. Ramelow hatte bereits am Dienstag erklärt, dass er einem Lockdown nicht zustimmen werde – und davor gewarnt, dass die Ministerpräsidentenkonferenz zur „Kanzlerinrunde“ zu werden drohe.

Am Mittwoch hatten sich die Ministerpräsidenten mit dem Bund auf einen zweiten Lockdown für den gesamten November geeinigt. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sollen Gaststätten, Bars und Freizeiteinrichtungen schließen, Schulen und Einzelhandel aber offen bleiben. Dazu gibt es strenge Kontakteinschränkungen.

KONTAKTE: In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen - maximal zehn Personen.

GASTRONOMIE: Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt ist weiter die Lieferung und Abholung von Essen für den Verzehr zu Hause. Auch Kantinen dürfen öffnen.

FREIZEIT: Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen.

SPORT: Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Der Amateursportbetrieb wird eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Individualsport, also etwa alleine joggen gehen, ist weiter erlaubt. Profisport wie die Fußball-Bundesliga ist nur ohne Zuschauer zugelassen.

DIENSTLEISTUNGEN: Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sind weiter möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

SUPERMÄRKTE: Der Einzelhandel bleibt geöffnet - es gibt aber Vorschriften, wie viele Kunden gleichzeitig im Laden sein dürfen.

SCHULEN und KINDERGÄRTEN: Schulen und Kindergärten bleiben offen.