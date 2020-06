Erfurt. Falsches Sicherheitsgefühl soll laut Gesundheitsministerin Heike Werner so vermieden werden.

Thüringen gegen massenhafte Corona-Tests wie in Bayern

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat massenhafte Corona-Tests für jedermann wie in Bayern geplant abgelehnt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Ein unsystematisches Testangebot für die gesamte Bevölkerung bringe keinen Erkenntnisgewinn, sagte Werner am Montag auf Anfrage in Erfurt. „Im Gegenteil: Es besteht die Gefahr, dass durch negative Tests bei den Menschen ein falsches Sicherheitsgefühl entsteht und das Risikobewusstsein zurückgeht.“ Insofern sei der bayerische Vorschlag nicht zu Ende gedacht, so die Ministerin.

Kritik am bayerischen Vorstoß kam unter anderen auch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

„Einfach nur viel testen klingt gut, ist aber ohne systematisches Vorgehen nicht zielführend“, schrieb Spahn bei Twitter.