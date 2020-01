Thüringer Stimmen: Ist eine Projektregierung der richtige Ansatz?

Harald Henning (CDU), Landrat Sömmerda: Ich bin immer offen für Gespräche, es muss um die Sache gehen. Wenn man nicht miteinander redet, ist das nicht gut, es kann vieles ins Stocken geraten. Ich weiß nicht, was man unter einer Projektregierung verstehen soll. Wenn es darum geht, Projekte, die den Freistaat voranbringen, gemeinsam zu unterstützen, sollte man das tun. Wir als Kommunen brauchen auch Entscheidungen, um weiter arbeiten zu können.

Thomas Nitzsche (FDP), Jenas Oberbürgermeister: Es muss eine Landesregierung geben, die von einem gewählten Ministerpräsidenten angeführt wird. Eine handlungsfähige Regierung ist angesichts strategischer Entscheidungen enorm wichtig. Gemeinden und Kreise brauchen Entscheidungen auf Landesebene, etwa wenn es um die Vergabe von Fördermitteln geht. Schon Rot-Rot-Grün war Politik in einem Versuchslabor. Es könnte eine Fortsetzung geben.

Julian Vonarb (parteilos)

Julian Vonarb (parteilos), Geras Oberbürgermeister:

Ich sehe die gewählten Abgeordneten in der Pflicht, sachorientiert für eine stabile Regierung zu sorgen. Aufgrund des Wahlergebnisses sind insbesondere Linke, aber auch die CDU, gefordert zu prüfen, wo man für die Zukunft des Freistaates Schnittmengen definieren kann. An Österreich oder Baden-Württemberg sieht man, dass vor Jahren undenkbare Konstellationen politisch funktionieren können.

Reinhard Krebs (CDU), Landrat des Wartburgkreises: Wenn man darunter keine Regierungskoalition aus der Linken und der CDU, aber das gemeinsame Angehen von einzelnen Problemfragen im Lande meint, könnte ich mir so etwas durchaus vorstellen. Wichtig ist vor allem, dass es in Thüringen keinen Stillstand gibt. Es ist aus dem fernen Wartburgkreis nur schwer einzuschätzen, was die tatsächlich mit einer Projektregierung gemeint sein soll.

Uwe Melzer (CDU), Landrat Altenburger Land: Ich erwarte von allen Fraktionen, dass sie sachbezogen zusammenarbeiten, um das Land nach vorn zu bringen. Eine Koalition mit den Linken befürworte ich nicht. Im Wahlkampf hieß es von der CDU, dass sie die Regierung ablösen will. Da kann man jetzt nicht sagen, ich gehe in eine Koalition. Das dient nicht der Glaubwürdigkeit. Auf Sachebene sollten alle zusammenarbeiten, um Projekte anzustoßen.

Peter Kleine (parteilos)

Peter Kleine (parteilos), Weimars Oberbürgermeister: Die besondere Mehrheitssituation erfordert neue, kreative, aber in der Praxis funktionierende Ideen, die eine Legislaturperiode halten können. Umso interessanter ist die Idee einer projektbezogenen Zusammenarbeit zwischen der Linken und der CDU. Entscheidend ist die Akzeptanz, die man bei Wählern durch Fachkompetenz erreicht. Vor allem bei Ministerämtern muss die Parteizugehörigkeit egal sein.

Thomas Fügmann (CDU), Landrat des Saale-Orla-Kreises:

Die Linke unter Bodo Ramelow hat die Landtagswahl in Thüringen gewonnen. Als Wahlsieger hat sie den Auftrag zur Regierungsbildung. Und die Thüringer CDU ist gut beraten, wenn sie die Regierungsbildung nicht behindert.

Das dürfen die Bürgerinnen und Bürger des Freistaates einfach erwarten. Denn Thüringen braucht jetzt schnell eine handlungsfähige Regierung.

Petra Enders (pl), Landrätin Ilm-Kreis:

Für mich ist eine Koalition von Linke und CDU ein absolutes No-Go. Die Schere in Grundsatzfragen geht für mich zu weit auseinander. Einzig eine Minderheitsregierung unter dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ist für mich vorstellbar. Dafür hat er das klare und eindeutige Votum der Wähler bekommen. In Sachfragen muss eine Zusammenarbeit gelingen. Da sehe ich auch die CDU in der Verantwortung.

Marko Wolfram (SPD), Landrat Saalfeld-Rudolstadt:

Thüringen braucht eine stabile und handlungsfähige Regierung. Die SPD hat in zwei Koalitionsregierungen mit der CDU gute Politik für den Freistaat gemacht. Auch R2G hat gezeigt, dass sie Regierung können. Ich habe keine Bedenken, dass es ausreichend übereinstimmende Positionen in Sachfragen gibt, um eine Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün zu tolerieren und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Onno Eckert (SPD), Landrat Gotha:

Interessanter Vorschlag, aber: Ich bin überzeugt, die aktuelle politische Situation erfordert Linie, keinen Wankelmut. Mit Blick auf die Positionierung der CDU im November vergangenen Jahres kommt dieser Vorschlag nicht nur verspätet, sondern wirkt für mich, ehrlich gesagt, auch inhaltlich fraglich.

Andreas Bausewein (SPD)

Andreas Bausewein (SPD), Erfurter Oberbürgermeister:

Für eine stabile Mehrheit im Landtag müssen alte Barrieren und Vorurteile überwunden werden. Das hat das Wahlergebnis im Oktober deutlich gezeigt. Miteinander reden ist wichtig. Von daher kann ich dem Vorstoß von Ex-Ministerpräsident Dieter Althaus nur zustimmen.

