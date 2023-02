Türkei- Wut über Krisenmanagement könnte Erdogan gefährlich werden

Nach dem Erdbeben in der Türkei wird die Kritik am Krisenmanagement der Regierung immer lauter - sehr zum Ärger von Präsidente Recep Tayyip Erdogan, der sich im Mai zur Wiederwahl stellen will. Er versucht, alle Diskussionen im Keim zu ersticken.

