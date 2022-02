Mit einer Invasion des russischen Militärs in der Ukraine würde Präsident Wladimir Putin viel riskieren, meint Christian Kerl. Zu viel?

Wird es jetzt ernst mit einem Krieg in Osteuropa? Der russische Präsident hat mehr als 130.000 Soldaten rund um die Ukraine aufmarschieren lassen, eine Invasion wäre jederzeit möglich. Wladimir Putin hat alle Karten in der Hand.

Er könnte ohne westliche Gegenwehr den größten Waffengang in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beginnen oder versuchen, die Regierung in Kiew mit einem hybriden Krieg zu stürzen.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Putins brutale Söldner: „Gruppe Wagner“ vor Ukraine-Einsatz?

Westen zeigt sich geschlossen

Oder blufft Putin nur? Für letzteres spricht, dass die Risiken eines Angriffs auch für Russland hoch sind: Der Kremlherrscher verfügt zwar über mehrere militärische Optionen, aber keine, die ihm das strategische Ziel einer prorussischen Ukraine garantiert – es sei denn die Besetzung des gesamten Landes, die aber enorm teuer, langwierig und verlustreich wäre.

Der Westen zeigt sich geschlossener als Putin vielleicht gehofft hat: Mit einem Krieg riskiert er nun tatsächlich massive Sanktionen, ein Ende von Nord Stream 2 und eine Aufrüstung der Nato an ihrer Ostgrenze.

Christian Kerl, Brüssel-Korrespondent

Rücken russische Soldaten an die Nato-Ostgrenze vor?

Aber der Spielraum für eine gesichtswahrende Friedenslösung ist vor dem Hintergrund der ultimativen Forderungen Putins nicht groß. Die Nato kann zwar klar machen, dass der von Putin zur roten Linie erklärte Beitritt der Ukraine zur Allianz auch auf lange Sicht nicht ansteht – doch sie kann das Land nicht gegen den Willen der Regierung in Kiew zur neutralen Zone unter russischem Einfluss erklären. Auch interessant: Putins Pläne in der Ukraine: Riskiert er einen langen Krieg?

Eine echte Entspannung des Konflikts ist deshalb nicht in Sicht, auch wenn Putin hoffentlich doch noch von einem Angriff absieht.

Seine militärische Drohkulisse dürfte er in diesem Fall zwar verringern, aber kaum vollständig abbauen: Russische Soldaten und Raketen als Bedrohung dauerhaft nicht allein an den Grenzen der Ukraine, sondern womöglich auch in Belarus ganz nah an Polen und dem Baltikum – dieses Szenario bereitet westlichen Militärs schon jetzt große Sorgen.