Verbot von Plattform Indymedia: Hunderte bei Demo in Leipzig

Leipzig. Netzaktivisten und linke Gruppen haben in Leipzig zu einer Großdemo aufgerufen. Anlass ist das Verbot der Internet-Plattform Indymedia.

Gegen das Verbot der Internet-Plattform „Linksunten.Indymedia“ sind am Samstag Hunderte Menschen in Leipzig auf die Straße gegangen. Der Demonstrationszug führt vom Bundesverwaltungsgericht bis in den Stadtteil Connewitz.

Anlass ist die bevorstehende Verhandlung über das Verbot am Bundesverwaltungsgericht. Zu der Demonstration haben Netzaktivisten und linke Gruppierungen aufgerufen. Die Organisatoren haben laut Ordnungsamt 500 Teilnehmer angemeldet.

Die Leipziger Polizei geht jedoch davon aus, dass es deutlich mehr werden könnten. Für den Aufzug sei bundesweit mobilisiert worden. Am Abend schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf 1300 Menschen.

Die Kundgebung war zunächst friedlich und entspannt. Redner kritisierten das Verbot von Indymedia durch das Bundesinnenministerium 2017als Anschlag auf „linke, emanzipatorische Projekte“.

Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften im Einsatz, um die Veranstaltung abzusichern. Unterstützt wird sie von Einsatzkräften aus fünf Bundesländern und der Bereitschaftspolizei. Hauptziel sei Deeskalation, hatte Polizeipräsident Torsten Schultze vorab betont. Neben der großen Demonstration sind am Samstagabend in Leipzig auch noch drei andere, kleinere Veranstaltung angemeldet worden. (dpa/les)