Er wirkt, so von außen betrachtet, wie immer. Der Blick herausfordernd, der Ton bestimmt, die Haare nach hinten gegelt: Stephan Brandner, 53, Rechtsanwalt, AfD-Mitglied, Bundestagsabgeordneter und einer der umstrittensten Politiker der Republik, findet, dass er nichts falsch gemacht habe. Gar nichts. „Da erzählt man was ganz Normales“, sagt er. „Und alle drehen durch!“

Brandner sitzt im Bordrestaurant, eingeklemmt zwischen Reisenden, Koffern und der Erwartung dessen, was ihm in der Hauptstadt bevorsteht. Der ICE nach Berlin ist überfüllt und verspätet, den ersten Termin wird er nicht pünktlich schaffen. Das Kuratorium einer Stiftung tagt, dem er als Vorsitzender des Rechtsausschusses qua Amt angehört.

Aber irgendwie ist das auch egal. Denn dies wird, so wie die Dinge liegen, die letzte Kuratoriumssitzung von Brandner sein. An diesem Mittwoch will der Rechtsausschuss das tun, was zuvor noch nie ein Ausschuss des Deutschen Bundestags getan hat. Punkt 24 der Tagesordnung, die von Stephan Brandner unterzeichnet ist, lautet: „Abberufung des Vorsitzenden des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz Stephan Brandner.“

Alle wollen, dass er geht

Die Mehrheit der Fraktionen, die Brandner im AfD-Sprech als „Kartellparteien“ bezeichnet, steht gegen ihn. CDU, CSU, Linke, Grüne, FDP: Alle wollen, dass er geht.

Der Vorgang ist so neu, dass sich dazu in der Geschäftsordnung des Parlaments nichts findet. Nur die Wahl ist geregelt. Das Vorschlagsrecht für die Vorsitzenden der Fachausschüsse geht darin reihum an die Fraktionen, entsprechend ihrer Stärke.

Die AfD durfte nach ihrem Einzug in den Bundestag vor zwei Jahren drei Posten besetzen. Für den Rechtsausschuss nominierte sie den Geraer Anwalt Brandner, was zu Protest führte. Dem Mann eilte ja ein Ruf voraus: Er hatte bis dahin schon im Thüringer Landtag Ordnungsrufe gesammelt wie andere Leute Briefmarken. 42 waren es in drei Jahren, ein Rekord.

Ansonsten galt der Abgeordnete in Berlin als fleischgewordener Vorposten des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke. So ganz stimmig ist die Einordnung nicht, „aber“, das sagt Brandner selber, „wir beide verstehen uns sehr gut“.

Und sie sind sich in gewisser Weise ähnlich. Auch wenn Höcke und Brandner vom Typ her unterschiedlich wirken, so bestätigen sie doch eine zugegebenermaßen zeitlos banale Beobachtung: Beide wirken, trifft man sie zum Kaffee oder eben im Zug, eher umgänglich. Während Höcke betont höflich auftritt, gibt sich Brandner krachledern jovial.

Dauerpöbelnder Büttenredner

Doch stehen sie auf einem Podium oder äußern sie sich auf Facebook oder Twitter, verändern sie sich. Während dann Höcke so wirkt, als habe ihn jemand aus den frühen 1930er Jahren in die Gegenwart teleportiert, mutiert Brandner zum dauerpöbelnden Büttenredner. Auch in der Bundeshauptstadt machte Brandner damit genau so weiter, wie er in der Landeshauptstadt Erfurt aufgehört hatte, selbst nachdem er zum Ausschussvorsitzenden gewählt war. Er isolierte sich zusehends.

Schließlich, im Oktober, als in Halle ein schwer bewaffneter Rechtsextremist versucht hatte, die voll besetzte Synagoge zu überfallen und dann, weil die Tür standhielt, aus Frust eine Passantin und einen Mann in einem Dönerladen erschoss, teilte Brandner auf Twitter diese Meldung: „Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum?“ Schließlich seien ja eine „Deutsche, die gern Volksmusik hörte“, und ein „Bio-Deutscher“ Opfer des „Amokläufers von Halle“ geworden. Dazu nannte der Abgeordnete in einem eigenen Tweet den früheren Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden, Michel Friedman, der die AfD für den Anschlag mitverantwortlich gemacht hatte, als „deutschen Michel“ und „Koksnase“.

Gegen Udo Lindenberg

Die Empörung war groß, nicht nur im Bundestag. Der Deutsche Anwaltverein und der Deutsche Juristinnenbund forderten den Rücktritt Brandners. Nachdem Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ihn einbestellt hatte, erklärte der Abgeordnete, dass er den Tweet zu Halle „inhaltlich nie geteilt“ habe. Er entschuldige sich bei jenen, die sich davon angegriffen fühlten.

Wenige Wochen später, nach der Thüringer Landtagswahl, schrieb Udo Lindenberg auf Facebook, Höcke sei ein „echter Fascho“, dem, so wie der gesamten AfD, „die gleiche kalte Kotze (wie vor 80 Jahren)“ aus dem Mund schwappe. Brandner antwortete auf Twitter so: „Klar, warum der gegen uns sabbert/sabbern muß“, schließlich habe Lindenberg ja kürzlich das Bundesverdienstkreuz erhalten. Dazu schrieb Brandner das Wort: „Judaslohn“.

Das war zu viel für die anderen Parteien: Der Antisemitismus Brandners, hieß es, sei nunmehr hinreichend belegt. Im Übrigen schade der Abgeordnete dem Ansehen des Parlaments. Der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestags tagte und stellte fest, dass eine Abwahl möglich sei. Dann brachten alle Fraktionen außer der AfD den Abwahlantrag im Rechtsausschuss ein. Brandner sei „charakterlich nicht geeignet“, sagte der thüringische CDU-Abgeordnete Tankred Schipanski.

„Mehrheiten wechseln“

Antisemitismus? „Dass ich nicht lache“, sagt Brandner. „Judaslohn“, das stehe doch im Neuen Testament. Das sagten doch alle, sogar in Bundestagsreden. Nein, dies sei jetzt die dritte Stufe des Rufmords. „Erst sind wir Rechtsextremisten, dann Nazis und nun auch noch Antisemiten.“

Aber gegen „Mainstream und Medien“ komme er halt nicht an. Wenn er abgewählt werde, dann sei das eben so, „der Posten ist mir scheißegal“. Er bekomme viel Zuspruch, aus der Partei, aber auch von außerhalb.

Der ICE hat Berlin fast erreicht, und nun wirkt Brandner doch etwas emotionalisiert. Die „Kartellparteien“, sagt er, begingen einen schweren Fehler. „Wenn das so durchgeht, dann lässt sich in Zukunft jeder Ausschussvorsitzende der Opposition abwählen“, sagt er. Außerdem, fügt er an, so schnell und flüchtig, dass man kaum schafft, es zu notieren: „Mehrheiten wechseln.“

