Die geplante Neuwahl des Thüringer Ministerpräsidenten könnte aufgrund eines Corona-Verdachts in Gefahr sein.

Vor Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: CDU-Abgeordneter steht unter Corona-Quarantäne

Einen Tag vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen steht ein Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion unter Quarantäne. Der Name des Landtagsmitglieds ist der Redaktion bekannt.

Ein Sprecher der Fraktion bestätigte dieser Zeitung auf Nachfrage „einen Corona-Verdachtsfall in den Reihen der Abgeordneten, der schnellstmöglich geklärt werden“ solle.

Falls sich der Verdachtsfall bestätigt, könnte die für Mittwoch vorgesehene Wahl des Ministerpräsidenten gefährdet sein. Der Abgeordnete hatte noch am Montag an der Fraktionssitzung teilgenommen. Für die Linke will erneut der frühere Regierungschef Bodo Ramelow antreten.

Die AfD hat ihren Landespartei- und Landtagsfraktionschef Björn Höcke aufgestellt. In Thüringen gibt es seit Montag den ersten bestätigte Infektionsfall im Saale-Orla-Kreis.

