Eine Hochzeitsfeier musste die Polizei in Arnstadt auflösen. Alle Gäste hatten die aktuell geltenden Abstandsregeln nicht eingehalten.

Feuerwehreinsatz in Lucka: Dunkel gekleidete Personen laufen weg

Am Samstag gegen 3.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Clara-Zetkin-Straße in Lucka gerufen. Dort hatten unbekannte Täter einen hinter dem Mehrfamilienhaus abgestellten Ford vorsätzlich angezündet, sodass dieser ausbrannte. Personen kamen nicht zu Schaden.

Anwohner und Feuerwehrkräfte konnten vier dunkel gekleidete Personen vom Tatort weglaufen sehen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

